ଭାରତ-ଆମେରିକା ଟ୍ରେଡ ଡିଲ ବିରୋଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପି ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ରାହୁଲଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି, କୃଷକ ନେତାଙ୍କ ସହ କଲେ ଆଲୋଚନା
ବୈଠକରେ କୃଷକ ନେତାମାନେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ବ୍ୟାବସାୟିକ ବୁଝାମଣା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ବିରୋଧାଭାସ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ମକା, ସୋୟାବିନ, କପା, ଫଳଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବିକାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତକରିଥିଲେ ।
Published : February 13, 2026 at 5:15 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଶୁକ୍ରବାର ସଂସଦ ଭବନ ପରିସରରେ କୃଷକ ସଂଘ ନେତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି । ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ବ୍ୟାବସାୟିକ ବୁଝାମଣା ବିରୋଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପି ଆନ୍ଦୋଳନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏଥିସହିତ କୃଷକ ଏବଂ କ୍ଷେତ ମଜଦୁରଙ୍କ ଜୀବିକା ରକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ଦରକାର ।
ବଡ ଧରଣର ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା
ବୈଠକ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, 'ବୈଠକ ସମୟରେ କୃଷକ ନେତାମାନେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ବ୍ୟାବସାୟିକ ବୁଝାମଣା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ବିରୋଧାଭାସ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ମକା, ସୋୟାବିନ, କପା, ଫଳଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବିକାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ।'
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା କୃଷି ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଫସଲ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । କଂଗ୍ରେସ କହିଛି, ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କୃଷକ ନେତା ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଏବଂ ଚାଷୀ ଓ କୃଷି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଧରଣର ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
आज देशभर में लाखों मजदूर और किसान अपने हक़ की आवाज़ बुलंद करने सड़कों पर हैं।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 12, 2026
मजदूरों को डर है कि चार श्रम संहिताएँ उनके अधिकारों को कमजोर कर देंगी।
किसानों को आशंका है कि व्यापार समझौता उनकी आजीविका पर चोट करेगा।
और मनरेगा को कमजोर या खत्म करने से गांवों का आख़िरी सहारा भी…
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିବା କୃଷକ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କୃଷକ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ସୁଖପାଲ ସିଂହ ଖୈରା, ଭାରତୀୟ କୃଷକ ମଜଦୁର ୟୁନିୟନ(ହରିୟାଣା)ର ଅଶୋକ ବଲହାରା, ବିକେୟୁ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀର ବଲଦେବ ସିଂହ ଜିରା, ପ୍ରୋଗ୍ରେସିବ ଫାର୍ମର୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟର ଆର.ନନ୍ଦକୁମାର, କିସାନ ମଜଦୁର ମୋର୍ଚ୍ଚା(ଭାରତ)ର ଗୁରୁମିତ ସିଂହ ମାଙ୍ଗତ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲେ ।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତ-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ବ୍ୟାବସାୟିକ ବୁଝାମଣା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ, ସରାକର ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ଦାଏର କରି ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଶେଷ ଅଧିକାର ହନନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣି ପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେ କୃଷକଙ୍କ ସହ ଛିଡା ହେବେ । ଏହି ବୟାନର ଦିନକ ପରେ ସେ କୃଷକ ନେତାଙ୍କ ସହ ଏପରି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
