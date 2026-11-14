ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଖୁବଶୀଘ୍ର: ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କର
ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ବାକି ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଅଧିକାଂଶ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇସାରିଛି; ଆମେରିକା ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଜାର ହୋଇଥିବାରୁ ଚୁକ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
By PTI
Published : November 14, 2026 at 5:39 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମାଧାନ ହୋଇସାରିଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ କେତେକ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଥିବାବେଳେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଶନିବାର କହିଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କର।
ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଜି-୨୦ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ବ୍ୟାପକ ଦିଗ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିର ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ଏହାର ଠିକ୍ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଜୟଶଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସ ଲିଡରସିପ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗଦେଇ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଆଲୋଚନା ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରେ ଅଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି।
ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ନେଇ ଆଲୋଚନାର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଜୟଶଙ୍କର କହିଥିଲେ, “ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଆଶା ଏବଂ ଅନେକ ଦିଗରୁ ଆମର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରହିଛି ଯେ, ଆମେ ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛୁ। ଏହା କୌଣସି ଗୋପନୀୟ କଥା ନୁହେଁ।”
ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ୧୪ ଓ ୧୫ ତାରିଖରେ ମିଆମିଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜି-୨୦ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ମୋଦୀ ଓ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ଜୟଶଙ୍କର କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମାଧାନ ହୋଇସାରିଛି। “କେବଳ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାକି ରହିଛି। ଏବଂ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପକ୍ଷରୁ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆମ ପକ୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଆମେରିକା ପକ୍ଷରେ ଅଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି।”
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, “ଆମର ଆଶା ଯେ, ଆମେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିପାରିବୁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତେ ଅଧିକ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ।”
ଗତ ମାସରେ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ମୁମ୍ବାଇରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦୁଇ ଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାର ଖୁବ୍ ନିକଟତର ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ନେଇ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ୨୦୨୫ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶୁଳ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ବିବାଦର ସମାଧାନ, ଅଣ-ଶୁଳ୍କ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବଜାର ପ୍ରବେଶକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ କରିବା। ଆମେରିକା ବଜାରରେ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ଶୁଳ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତ ଚାହୁଁଛି।
ଜୟଶଙ୍କର କହିଥିଲେ, “ଆମ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛୁ, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ, ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବ ଏବଂ ସମାନ ଧରଣର ଅର୍ଥନୀତି ଥିବା ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ସୁବିଧା ଦେବ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, “ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ହିଁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାବେଳେ ଏହି ଆଶା ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ।”
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ଦୁଇ ଦେଶର ବ୍ୟାପକ ସମ୍ପର୍କର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ।
ସେ କହିଥିଲେ, “ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ଆମର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅନେକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଆମର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଅର୍ଥନୀତି ଥିଲେ। ସେହି ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି (ଏଫ୍ଟିଏ)ରୁ ଯେଉଁ ଲାଭ ଆଶା କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ଠିକ୍ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ମିଳିପାରିନଥିଲା।”
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, “ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବେ, ତେବେ ମୋ ମତରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଭାବନା ଏବଂ ବିଚାରବିମର୍ଶ ପରେ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ରଣନୈତିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବେ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।”
ଜୟଶଙ୍କର କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମେରିକା ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଜାର। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୀତି ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ହେଲେ ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉପକୃତ ହେବ।
ସେ କହିଥିଲେ, “ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ବୃହତ୍ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀକୁ ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଜାର ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଅର୍ଥନୀତି ବୋଲି ଦେଖିବେ। ଏଭଳି ଏକ ଅର୍ଥନୀତି ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, “ଆମେରିକା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜ ଦେଶର ବଜାର ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନେକ ଦେଶ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜିବା।”
ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ମତରେ, ଏଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତିକୁ ତ୍ୱରିତ ଭାବେ କିମ୍ବା କେବଳ କିଛି ସାହସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ଦ୍ରୁତ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ଜୀବନଜୀବିକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି।
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଶୁଳ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହୋଇସାରିଛି।
ସେ କହିଥିଲେ, “ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଳ୍କ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଆମେ ଏବେ ଏହି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା କିମ୍ବା ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା।”
ଶେଷରେ ସେ କହିଥିଲେ, “କିନ୍ତୁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆମେ ଏହାକୁ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବୁ।”
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ! ଶକ୍ତି ଓ ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପର୍କ ମଜଭୁତ କରିବା ଉପରେ ରୁବିଓଙ୍କ ଗସ୍ତରେ ଗୁରୁତ୍ୱ