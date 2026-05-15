ଗତ 6 ମାସରେ ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ବେରୋଜଗାରୀ ରେକର୍ଡ; ଏପ୍ରିଲରେ ୫.୨ ପ୍ରତିଶତ ଛୁଇଁଲା ହାର

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ PLFS ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ; ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିଲା ବେରୋଜଗାରୀ

INDIA UNEMPLOYMENT RATE
ନାଗପୁରର କଲାମନା ହୋଲସେଲ ବଜାରରେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକମାନେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଲାଲ ଲଙ୍କା ବିକ୍ରୀ ପାଇଁ ଶୁଖାଉଛନ୍ତି (ପ୍ରତିକାତ୍ମକ ଚିତ୍ର) (IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 15, 2026 at 9:06 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ୧୫ ବର୍ଷ ଓ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେରୋଜଗାରୀ ହାର (UR) ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ରେ ୫.୨ ପ୍ରତିଶତକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ଗତ ୬ ମାସରେ ସର୍ବାଧିକ ବେରୋଜଗାରୀ ହାର ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପିରିଅଡିକ୍‌ ଲେବର୍‌ ଫୋର୍ସ ସର୍ଭେ (PLFS) ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୫ ଅକ୍ଟୋବରରେ ମଧ୍ୟ ବେରୋଜଗାରୀ ହାର ୫.୨ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରକାଶିତ PLFS ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ବୁଲେଟିନ୍‌ ଅନୁଯାୟୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ଓ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ବେରୋଜଗାରୀ ହାର ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ଓ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ରେ ଏହା ୫.୧ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ ବେରୋଜଗାରୀ ହାର ମାର୍ଚ୍ଚର ୬.୮ ପ୍ରତିଶତରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ଏପ୍ରିଲରେ ୬.୬ ପ୍ରତିଶତକୁ ଆସିଥିବାବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହା ୪.୩ ପ୍ରତିଶତରୁ ବଢ଼ି ୪.୬ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଛି। ବର୍ଷକ ତୁଳନାରେ ଗ୍ରାମ ଓ ସହର ଉଭୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେରୋଜଗାରୀ ହାର ପ୍ରାୟ ସମାନ ସ୍ତରରେ ରହିଛି।

ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେରୋଜଗାରୀ ହାର ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ରେ ୫.୧ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏହା ୫ ପ୍ରତିଶତ ଓ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ରେ ୫.୨ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପୁରୁଷ ବେରୋଜଗାରୀ ହାର ୪.୪ ପ୍ରତିଶତରୁ ବଢ଼ି ୪.୭ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ୬.୧ ପ୍ରତିଶତରୁ କମି ୫.୯ ପ୍ରତିଶତକୁ ଖସି ଆସିଛି।

ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେରୋଜଗାରୀ ହାର ଏପ୍ରିଲରେ ୫.୪ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏହା ୫.୩ ପ୍ରତିଶତ ଓ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ରେ ୫ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମହିଳା ବେରୋଜଗାରୀ ହାର ୪.୧ ପ୍ରତିଶତରୁ ବଢ଼ି ୪.୪ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ୯ ପ୍ରତିଶତରୁ କମି ୮.୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ଆସିଛି। ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ ମହିଳା ବେରୋଜଗାରୀ ହାର ଗତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ପରଠାରୁ ସବୁଠାରୁ କମ୍‌ ସ୍ତରରେ ରହିଛି।

ଏହି ସର୍ଭେରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ୩ ଲକ୍ଷ ୭୪ ହଜାର ୨୪୩ ଜଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ରେ ଲେବର୍‌ ଫୋର୍ସ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍‌ ରେଟ୍‌ (LFPR) ୫୫ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିଲା, ଯାହା ମାର୍ଚ୍ଚରେ ୫୫.୪ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ LFPR ୫୭.୫ ପ୍ରତିଶତ ଓ ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ ୫୦.୧ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ସମଗ୍ର LFPR ୦.୬ ପ୍ରତିଶତ କମିଛି। ମହିଳାଙ୍କ LFPR ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ରେ ୩୩.୯ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିବାବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏହା ୩୪.୪ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମହିଳା LFPR ୩୮.୨ ପ୍ରତିଶତ ଓ ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ବର୍ଷକ ତୁଳନାରେ ମହିଳା LFPR ୦.୩ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହା ସହିତ Worker Population Ratio (WPR) ଅର୍ଥାତ୍‌ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜନସଂଖ୍ୟା ହାର ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ରେ ୫୨.୨ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏହା ୫୨.୬ ପ୍ରତିଶତ ଓ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ରେ ୫୨.୮ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ WPR ଏପ୍ରିଲରେ ୫୪.୯ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିବାବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏହା ୫୫.୫ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ WPR ୪୬.୮ ପ୍ରତିଶତରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ବୁଲେଟିନ୍‌ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାର ୧୩ତମ ମାସିକ ରିପୋର୍ଟ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

