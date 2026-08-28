ଆଣ୍ଟି-ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ଗାଇଡେଡ୍ ମିସାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ 'ଜାଭେଲିନ୍': କିଣିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ସହ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲା ଭାରତ
ଜାଭେଲିନ୍ ଚୁକ୍ତି ଭାରତୀୟ ସେନା ପ୍ରତି ଆମେରିକାର ସମର୍ଥନର ଗଭୀରତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ ।
Published : August 28, 2026 at 4:31 PM IST
ANTI TANK GUIDED MISSILE JAVELIN, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଣ୍ଟି-ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ଗାଇଡେଡ୍ ମିସାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍- ଜାଭେଲିନ୍, କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଆମେରିକା ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି । ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏହି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ଉପରେ କାମ ଚାଲିଥିଲା ।
ଜାଭେଲିନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉଛି ଏକ "ଉନ୍ନତ, ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ, ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଗେଟ ଆଣ୍ଟି-ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ଗାଇଡେଡ୍ ମିସାଇଲ୍", ଏବଂ ଏହା ଜାଭେଲିନ୍ ଜଏଣ୍ଟ ଭେଞ୍ଚର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ, RTX ଏବଂ ଲକହିଡ୍ ମାର୍ଟିନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସହଭାଗୀତା, ବୋଲି ଆମେରିକା ଦୂତାବାସ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ରେ କହିଛି ।
"ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭଦାୟକ ସହ-ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଉଭୟ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସୁଯୋଗ" ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଭାରତୀୟ ସେନା, ଆମେରିକା ସହିତ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି । "ଏହି ଚୁକ୍ତି ଏକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଭାଗୀତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ଯାହା ଗଭୀର, ଅଧିକ ସକ୍ଷମ ଏବଂ ଅଧିକ ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି," ବୋଲି ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସର୍ଗିଓ ଗୋର୍ କହିଛନ୍ତି ।
"ଜାଭେଲିନ୍ ଚୁକ୍ତି ଭାରତୀୟ ସେନା ପ୍ରତି ଆମେରିକାର ସମର୍ଥନର ଗଭୀରତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖୁଛୁ ଯାହା ଉଭୟ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ।"
ଆମେରିକାର ଯୁଦ୍ଧ ସଚିବ ପିଟ୍ ହେଗସେଥ୍ ମେ ମାସରେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶାଙ୍ଗ୍ରି-ଲା ଡାଏଲଗରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମେରିକା ଜାଭେଲିନ୍ ଆଣ୍ଟି-ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ଗାଇଡେଡ୍ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରର ସହ-ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଭାରତ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ।
ଆଣ୍ଟି-ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ଗୋଳାବାରୁଦର ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି କାମ କରୁଛି ଓ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ବିକଶିତ କରିଛି । ଆମେରିକା ସରକାର ଭାରତକୁ ୪୫.୭ ନିୟୁତ ଡଲାରରେ ୧୦୦ଟି ସୋଲଜର୍-ଲଞ୍ଚଡ୍ FGM-୧୪୮ ଜାଭେଲିନ୍ ଆଣ୍ଟି-ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ଗାଇଡେଡ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ବିକ୍ରୟ କରିବା ବିଷୟରେ ଆମେରିକୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ସୂଚିତ କରିବାର ନଅ ମାସ ପରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି ।
ଆମେରିକାରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ କ୍ରୟ ସାମରିକ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ଉଭୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଭାଗୀତାକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କରୁଛି ।
ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କ ବିକଶିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଲଟିଛି ।
ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଦୁଇ ଦେଶ, ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ସାମରିକ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବା, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅଂଶୀଦାର କରିବା, ଗୁପ୍ତଚର ଅଂଶୀଦାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସମନ୍ୱୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକ 10 ବର୍ଷିଆ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚା ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ ।
ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ, ଦୁଇ ଦେଶ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସର ଗତି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ସାମରିକ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତଃକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ । ଆମେରିକା ଦୂତାବାସ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ "ଏହା ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଆମେରିକାର ଜାରି ସମର୍ଥନର ଗଭୀରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆମେରିକା-ଭାରତ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଭାଗୀତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଥାଏ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆମେରିକା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, କେଉଁ ବିଷୟରେ ହେଲା ଚର୍ଚ୍ଚା ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- OPINION : ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ଛାୟା; କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାରିବାକୁ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଗୋରଙ୍କ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ