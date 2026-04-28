ଆସନ୍ତା ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଭାରତ ପହଞ୍ଚିବ S-400ର ଚତୁର୍ଥ ୟୁନିଟ୍, ବଢ଼ିବ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିହତ କରିବାର କ୍ଷମତା
କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀର ଚତୁର୍ଥ ୟୁନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ପଠାଯାଇସାରିଛି ଏବଂ ଏହା ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
Published : April 28, 2026 at 9:27 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଆସନ୍ତା ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ରୁଷରୁ S-400 ‘ଟ୍ରାୟମ୍ଫ’ ସର୍ଫେସ୍-ଟୁ-ଏୟାର ମିସାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଚତୁର୍ଥ ୟୁନିଟ୍ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି । ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କିତ ସୂତ୍ରମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହା ଭାରତୀୟ ବାୟୁ ସେନା (IAF) ର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ୨୦୧୮ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଭାରତ ରୁଷ ସହ ୫ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲା, ଯାହା ଅନୁସାରେ ୫ଟି S-400 ମିସାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କ୍ରୟ କରାଯିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩ଟି ଇଉନିଟ୍ ଭାରତକୁ ଡେଲିଭରି ହୋଇସାରିଛି । ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚମ ୟୁନିଟ୍ ନଭେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଡେଲିଭରି ହେବ ।
S-400 ମିସାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ‘ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର’ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ମେ ୭ ରୁ ୧୦ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ହୋଇଥିବା ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁ ସେନା ଏହି ମିସାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା । ଏହି ସଂଘର୍ଷ ପରେ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ବ୍ୟାଚ୍ S-400 କ୍ରୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣାଯାଇଥିଲା । ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଗତ ମାସରେ ରୁଷରୁ ଆଉ ୫ଟି S-400 ମିସାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ଏହାକୁ ମିଶାଇଲେ S-400 ମିସାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମର ମୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ୧୦କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ରୁଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଏକ ଦଳକୁ ଏହି ମିସାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇସାରିଛି । S-400କୁ ରୁଷର ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ ଦୀର୍ଘପଥ ସର୍ଫେସ୍-ଟୁ-ଏୟାର ମିସାଇଲ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।
ଆମେରିକାର ଏକ ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ସାତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ S-400 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କ୍ରୟ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା । ଚୁକ୍ତି ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରୋଧ ଆଇନ (CAATSA) ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ।
ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକରୁ କୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାଧା ଆଶା କରୁନାହିଁ କାରଣ ନୂତନ କ୍ରୟ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର "ଅନୁସରଣ" କ୍ରମ ହେବ । ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମେ 7-10 ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା (IAF) ଦ୍ୱାରା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ