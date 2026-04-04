ଇରାନ ସହ ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ: ଭାରତ

ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂଚନା, ଭାରତ 40ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରୁ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରେ ଏବଂ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଧାରରେ ଯୋଗାଣକାରୀ ବାଛିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନମନିୟତା ରଖିଛନ୍ତି ।

By PTI

Published : April 4, 2026 at 3:44 PM IST

Updated : April 4, 2026 at 4:00 PM IST

IRANIAN CRUDE OIL CARGO ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ଇରାନ ସହିତ କୌଣସି ଦେୟ ସମସ୍ୟା ( Payment Issues) ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଭାରତ । ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଦେଶରୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କଠାରୁ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ- X ପୋଷ୍ଟରେ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ରିପୋର୍ଟକୁ ଖାରଜ କରିଛି ଯେ, ଇରାନୀ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବହନ କରୁଥିବା ଏକ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର, ପୂର୍ବ ସୂଚିତ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାରତରୁ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ତା ଯାତ୍ରାକୁ ଚୀନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲା । ଯାହା ପ୍ରାୟ ସାତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମକରି ଏପରି ଘଟଣା ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମାନକ ଶିଳ୍ପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛି । ଯେଉଁଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନମନିୟତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ପରିବହନ ସମୟରେ କାର୍ଗୋ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ।

ଦେୟରେ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଗୁଜୁରାଟର ଭଦିନାରର ପୂର୍ବ ସୂଚିତ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରୁ ଚୀନକୁ କାର୍ଗୋ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି "ତଥ୍ୟଗତ ଭାବେ ଭୁଲ" ବୋଲ୍ଦା ଦର୍ଶାଇ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, "ଇରାନର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ପାଇଁ କୌଣସି ଦେୟ ବା ପେମେଣ୍ଟ ର (Payment) ବାଧା ବା ସମସ୍ୟା ନାହିଁ" ।

ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଇରାନୀ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବୋଝେଇ ଟ୍ୟାଙ୍କର 'ପିଙ୍ଗ ଶୂନ୍', ଗୁଜୁରାଟ ଭଦିନାରରୁ ଚୀନର ଡୋଙ୍ଗିଙ୍ଗ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା ​​ବୋଲି କିଛି ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯିବା ପରେ, ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇଛି । ଜାହାଜ ଟ୍ରାକିଂ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାହାଜଟି ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହାର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଅନୁମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେ ପେମେଣ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଏହି ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ବଜାର ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କଠାରୁ କଠୋର ପେମେଣ୍ଟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ହଠାତ୍ ମାର୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛର କାରଣ ହୋଇ ଥାଇପାରେ ।

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟାଘାତ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତୀୟ ରିଫାଇନରିଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ ମାସ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ସାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଇରାନରୁ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । "ତୈଳ ଜହାଜ ଯାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଦାବି ତେଲ ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହା ଅଣଦେଖା କରେ । ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଲେଡିଂ ପ୍ରାୟତଃ ସୂଚକ ଡିସଚାର୍ଜ ପୋର୍ଟ, ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ବହନ କରେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ କାର୍ଗୋ ବାଣିଜ୍ୟ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନମନୀୟତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ମଝି ଯାତ୍ରାରେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ," ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ।

ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ବିଷୟରେ ପୃଥକ ଦାବି ଉପରେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ ଥିଲା । "ଭାରତର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଗାମୀ ମାସ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି । ଏଲପିଜି ଉପରେ ମଧ୍ୟ, କିଛି ଦାବି ଭୁଲ କାରଣ ପ୍ରାୟ 44 ଟିଏମଟି ଇରାନୀ ଏଲପିଜି ବହନ କରୁଥିବା ଏଲପିଜି ଜାହାଜ ସି ବାର୍ଡ ଏପ୍ରିଲ 2ରେ ଭାରତର ମାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଅଟକିଥିଲା ​​ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି । "

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭାରତ ସମେତ ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପରିବହନ ପାଇଁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Explainer: ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ... ଚୋକପଏଣ୍ଟ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

INDIA IRAN RELATIONSHIP
IRANIAN CRUDE OIL CARGO
PETROLEUM MINISTRY
IRAN WAR
