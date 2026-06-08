ETV Bharat / bharat

ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଇରାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନୂତନ ଚେତାବନୀ ଜାରି, ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଇରାନ ଛାଡିବାକୁ ଅନୁରୋଧ

ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ ଇରାନକୁ ଯାତ୍ରା ନ କରିବା ଓ ଉପଲବ୍ଧ ପରିବହନ ମାଧ୍ୟମରେ ଇରାନକୁ ସ୍ବଦେଶକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀକୁ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ଦୋହରାଯାଇଛି ।

People walk under a banner showing portraits of the late revolutionary founder Ayatollah Khomeini, left, and the slain Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, who was killed in U.S. and Israeli strikes on Feb. 28, in Tehran, Iran, Saturday, June 6, 2026.
ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଇରାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନୂତନ ଚେତାବନୀ ଜାରି (AP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 8, 2026 at 3:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଦୁବାଇ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ନ ଯିବାକୁ ପୁଣିଥରେ ତେହେରାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ ଇରାନକୁ ଯାତ୍ରା ନ କରିବା ଓ ଉପଲବ୍ଧ ପରିବହନ ମାଧ୍ୟମରେ ଇରାନକୁ ସ୍ବଦେଶକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀକୁ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ଦୋହରାଯାଇଛି । ତେହେରାନର ସଦ୍ୟତମ ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଜରୁରୀ ପରାମର୍ଶରେ, ଇରାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଇରାନ ଯାତ୍ରା ନ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପରାମର୍ଶକୁ ଦୋହରାଇଛି ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ 'X'ରେ ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି କରି ତେହେରାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, "ଇରାନର ସଦ୍ୟତମ ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଦୂତାବାସ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଇରାନ ଯାତ୍ରା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପରାମର୍ଶକୁ ଦୋହରାଉଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ପରିବହନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।"

ଏପ୍ରିଲ 7 ତାରିଖରେ ଭାରତ, ଇରାନରେ ଥିବା ଏହାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଥିଲା । ଯଦି ଇରାନ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀର ଅବରୋଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ସମୟ ସୀମା ରାତି 8ଟା ପୂରଣ ନ କରେ, ତେବେ "ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭ୍ୟତା ଆଜି ରାତିରେ ନଷ୍ଟ ମରିଯିବ" ବୋଲି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଚେତାବନୀ ଦେବା ପରେ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ।

ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଇରାନୀ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାୟ 9 ହଜାର ଭାରତୀୟ ଇରାନରେ ଥିଲେ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 1800 ଭାରତୀୟ ଭାରତ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ।

ତେବେ ସୋମବାର ଦିନ, ତେହେରାନରୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ର ଜବାବରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଇରାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ତୀବ୍ର: ବାହାରିନ ଓ କୁଏତ ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ, ଇରାନୀ ତୈଳ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆମେରିକାର ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼

24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଅତିକ୍ରମ କଲେ 28 ଜାହାଜ

TAGGED:

IRAN WAR
INDIAN NATIONALS TRAVEL ADVISORY
IRAN TRAVEL WARNING
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ
EMBASSY OF INDIA TEHRAN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.