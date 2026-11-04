ଅଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବ: ୧୨.୬% କମ୍ ବର୍ଷା, ୧୨୫ ବର୍ଷରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ଦେଶରେ ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି
କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୦% ବର୍ଷା ନିଅଣ୍ଟ, କେରଳମରେ ୨୮%, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ୨୫% ଓ ତାମିଲନାଡୁରେ ୨୦% ହ୍ରାସ; ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ।
Published : November 4, 2026 at 2:52 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ - (Samanvay Pandey/EB Prime Team): El Nino Water Crisis: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ରହିଛି। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ମେଘ ଆସିଛି, ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD)ର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୬ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୧୨.୬ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏହା ପଛରେ ଅଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବକୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଅଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବରେ ଦେଶକୁ ମରୁଡ଼ି ସଦୃଶ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଗତ ୧୨୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କମ୍ ବର୍ଷା ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପଡ଼ିଛି। ବିଶେଷ କରି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ କେରଳ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ବର୍ଷା ନିଅଣ୍ଟ ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
- ଦେଶରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା କେତେ, ୨୦୨୬ରେ କେତେ ହେଲା ?
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁସାରେ, ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ମୋଟ ୭୫୯.୪ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ହାରାହାରି (LPA) ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟରେ ୮୬୮.୬ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେବାର ଆକଳନ ରହିଥିଲା।
ଅଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବରେ ଦେଶରେ ୧୦୯.୨ ମିଲିମିଟର କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୧୨.୬ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷାର ମାତ୍ର ୭୬ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ଓ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ୭୪ ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ୯୪ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତରେ ୯୭ ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।
- ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ୨୪% କମ୍ ବର୍ଷା
ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱାଭାବିକ ତୁଳନାରେ ୨୪ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଜୁନ୍ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ମାତ୍ର ୬୧୮.୭ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ୮୧୨.୫ ମିଲିମିଟର ହେବା କଥା। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୧୯୪ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ନିଅଣ୍ଟ ରହିଛି।
ବର୍ଷାର ଏହି ଅଭାବ କୃଷି, ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର, ଜଳ ଉତ୍ସ, ଜଳଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ରାଜ୍ୟର ୩୩ଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ୧୮ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ନିଅଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ୧ କୋଟି ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜଳ ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି।
- ଗୁଜରାଟରେ ୧୦.୮୧% କମ୍ ବର୍ଷା
ଗୁଜରାଟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୧୦.୮୧ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ରର ବର୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୮୧୦.୬୬ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।
୧୯୯୬ରୁ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ହାରାହାରି ବର୍ଷା ପରିମାଣ ୯୦୮.୮୮ ମିଲିମିଟର ଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାର ମାତ୍ର ୮୯.୧୯ ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ହାରାହାରି ତୁଳନାରେ ୧୦.୮୧ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି।
ତେବେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାର ସ୍ଥିତି ସମାନ ନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣ ଗୁଜରାଟରେ ହାରାହାରିଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଚ୍ଛ, ଉତ୍ତର ଗୁଜରାଟ ଓ ସୌରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବର୍ଷାର ଅଭାବ ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ମୋଟ ବର୍ଷା ପରିମାଣ କମ୍ ରହିଛି।
- ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ୧୫% କମ୍ ବର୍ଷା
ସ୍ଥାନୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୬ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଅଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ହାରାହାରି ୯୪୯.୫ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ୯୦୮.୪ ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।
ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅଞ୍ଚଳ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୧୯ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ୧୧ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି।
ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୨୫ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ନିଅଣ୍ଟ ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ସଦୃଶ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଅଲିରାଜପୁର, ରେୱା, ମୈହର, ନର୍ମଦାପୁରମ, ସିଧି, ନରସିଂହପୁର, ଝାବୁଆ, ସିଙ୍ଗରୌଲି, ମଣ୍ଡଳା ଓ ଟିକମଗଡ଼ ଭଳି ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି।
- ରାଜସ୍ଥାନରେ ୧୭% କମ୍ ବର୍ଷା
ରାଜସ୍ଥାନରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୧୭.୭୬ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଜୁନ୍ ୧ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୬ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ୪୨୧.୮୯ ମିଲିମିଟର ଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର ୩୪୬.୯୭ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ୭୪.୯୨ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ନିଅଣ୍ଟ ରହିଛି।
ରାଜ୍ୟର ୧୭ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୨୦ରୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଗତବର୍ଷ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୬୭୬.୭୬ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟର ୧୪ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କମ୍ ବର୍ଷା, ୧୨ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାରାହାରିଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ଏବଂ ୧୫ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି।
- କେରଳମରେ ୨୮% କମ୍ ବର୍ଷା
କେରଳମରେ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୮ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଜୁନ୍ ୧ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ୧,୩୬୭.୧ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହାରାହାରି ବର୍ଷା ପରିମାଣ ୧,୭୫୦ ମିଲିମିଟର ରହିଛି।
୧୯୦୧ ପରଠାରୁ ଏହା କେରଳମର ସପ୍ତମ ସବୁଠାରୁ ଶୁଷ୍କ ମୌସୁମୀ ଋତୁ। ସେହିପରି ୨୦୦୧ ପରଠାରୁ ଏହା ଚତୁର୍ଥ ସବୁଠାରୁ ଶୁଷ୍କ ଋତୁ ଭାବେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ୧୦ଟି ବର୍ଷର ତାଲିକାରେ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛି।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ୱାୟନାଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ୫୩ ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଷା ନିଅଣ୍ଟ ରହିଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଏଠାରେ ୨,୨୦୦.୯ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ୧,୦୯୦.୧ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି।
ଏହା ପରେ ଇଡୁକିରେ ୪୭ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ କୋଲ୍ଲମରେ ୩୮ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଆଲାପୁଝାରେ ୩୨ ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଷା ନିଅଣ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ ପାଲକ୍କଡ ଓ ତ୍ରିଶୂର ଜିଲ୍ଲାରେ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଲେଖାଏଁ କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ କନ୍ନୁର, କାସରଗୋଡ, କୋଟ୍ଟାୟମ, କୋଝିକୋଡ, ପଥନମଥିଟ୍ଟା ଓ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।
- ୧୯୧୮ରେ କେରଳମରେ ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବନିମ୍ନ ବର୍ଷା
କେରଳମରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବନିମ୍ନ ବର୍ଷା ୧୯୧୮ ମସିହାରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ମାତ୍ର ୧,୧୦୪.୩ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା।
ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ରହିଥିଲା, ସେଥିରେ ୧୯୭୬ରେ ୧,୨୯୬.୪ ମିଲିମିଟର, ୧୯୮୭ରେ ୧,୩୨୪.୫ ମିଲିମିଟର, ୨୦୨୩ରେ ୧,୩୨୬.୬ ମିଲିମିଟର, ୨୦୧୬ରେ ୧,୩୫୨.୩ ମିଲିମିଟର, ୨୦୦୨ରେ ୧,୩୬୧.୭ ମିଲିମିଟର, ୧୯୫୨ରେ ୧,୪୭୭.୪ ମିଲିମିଟର, ୧୯୮୬ରେ ୧,୪୯୮.୪ ମିଲିମିଟର ଏବଂ ୧୯୯୪ରେ ୧,୪୯୮.୭ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା।
ତେବେ ୨୦୨୩ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି।
- ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ୧୯% କମ୍ ବର୍ଷା
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁସାରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜୁନ୍ ୧ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ୮୦୪.୪ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ୯୯୪.୫ ମିଲିମିଟର ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୧୯ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି।
ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ୩୬ଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ୨୧ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ମରାଠୱାଡାରେ ୩୯ ପ୍ରତିଶତ, ବିଦର୍ଭରେ ୨୭ ପ୍ରତିଶତ, କୋଙ୍କଣ-ଗୋଆରେ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ୭ ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଷା ନିଅଣ୍ଟ ରହିଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଡ୍, ହିଙ୍ଗୋଲି, ଧାରାଶିବ, ନାଗପୁର ଓ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।
- ୧୨୫ ବର୍ଷରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ଦେଶରେ ଏତେ କମ୍ ବର୍ଷା
କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଜୁନ୍ ୧ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ୭୧୬ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ତୁଳନାରେ ମାତ୍ର ୫୪୨ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ୧୯୦୧ ପରଠାରୁ ଏହା ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବନିମ୍ନ ବର୍ଷା ଭାବେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୧୯୧୮ ମସିହାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୪୩୫.୮ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟଭିତ୍ତିକ ବର୍ଷା ନିଅଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଲେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏହା ପରେ କେରଳରେ ୨୮ ପ୍ରତିଶତ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି।
- ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ବଢ଼ିଲା ତାପମାତ୍ରା
କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବା କାରଣରୁ ୧୯୦୧ ପରଠାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଅଗଷ୍ଟ ଭାବେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ମାସ ରହିଛି।
ସାଧାରଣତଃ ଅଲ୍ ନିନୋ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିଥାଏ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ହାରାହାରିଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଫଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ବା ହିଟ୍ୱେଭ୍ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାପମାତ୍ରାରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ଉଭୟ ମଣିଷର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବେଶ ଉପରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।
- ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩ ଥର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଲ୍ ନିନୋ ଦେଖିଛି ଭାରତ
ଆମେରିକାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଓସେନିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଟମୋସ୍ଫେରିକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ (NOAA)ର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ୧୯୫୦ ପରଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩ ଥର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଲ୍ ନିନୋ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ୧୯୮୨-୮୩, ୧୯୯୭-୯୮ ଏବଂ ୨୦୧୪-୧୫ ମସିହା ସାମିଲ ରହିଛି।
କେବଳ ଏହି ୩ଟି ଘଟଣା ସମୟରେ 'ରିଲେଟିଭ୍ ଓସେନିକ୍ ନିନୋ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ' (RONI)ର ମୂଲ୍ୟ ୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରୁ ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଲ୍ ନିନୋ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ୧୯୮୨-୮୩ ମସିହାରେ ତାପମାତ୍ରାର ସର୍ବାଧିକ ବିଚ୍ୟୁତି (Anomaly) +୨.୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା।
- ଦେଶ ୫ ଥର ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ିର ସାମ୍ନା କରିଛି
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଦେଶ ୧୯୮୨, ୧୯୮୭, ୨୦୦୨, ୨୦୦୯ ଓ ୨୦୧୫ ଭଳି ବର୍ଷରେ ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ିର ସାମ୍ନା କରିଛି। ଏହି ସବୁ ବର୍ଷରେ ଅଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏବେ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି।
ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ କମ୍ ବର୍ଷା ବ୍ୟତୀତ ଅଲ୍ ନିନୋ କାରଣରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶୁଷ୍କ ସ୍ଥିତି, ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ।
ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଲେଙ୍ଗାନା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି।
- ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ କେମିତି ବଦଳିଲା ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଓ ସ୍ଥିତି ?
୨୦୨୬ ମସିହା ଜୁନ୍ ୪ ତାରିଖରେ ମୌସୁମୀ ୪ ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ କେରଳ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଜୁଲାଇ ୯ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ମୌସୁମୀ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଥିଲା।
ଅଗଷ୍ଟ ୧୦ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ମୋଟ ବର୍ଷା ପରିମାଣରେ ୧୧ ପ୍ରତିଶତ ନିଅଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଜୁନ୍ ମାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଷ୍କ ରହିଥିଲା। ଏହି ମାସରେ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଷା ନିଅଣ୍ଟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ତ ବର୍ଷାର ଅଭାବ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା।
ତେବେ ଜୁଲାଇ ଓ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ମୌସୁମୀ ଋତୁର ହାରାହାରି ବର୍ଷା ପରିମାଣର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ସଦୃଶ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ଫଳରେ ଚାଷ ଜମିର ଉପରିଭାଗର ମାଟି ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫସଲ ବୁଣିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା।
ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ 'ଓଦା ମରୁଡ଼ି' (Wet Drought) କୁହାଯାଏ। ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ବର୍ଷାରେ ବିରତି ବା 'ବ୍ରେକ୍ ପିରିୟଡ୍' ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେବା ଏବଂ ଏହା ପରେ ହଠାତ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେବା ଫସଲ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ଫସଲକୁ ଏକପ୍ରକାର ଆଘାତ ବା 'ଶକ୍' ଦେଇଥାଏ।