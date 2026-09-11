ନେପାଳ ଭାରତ ମୈତ୍ରୀ ବ୍ରିଜରେ ବିବାଦ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଘୋଡାଇ ଲୁଚାଇଦେଲେ ଭାରତୀୟ ଗାଁ ନାଁ
ନେପାଳ ସୀମାରେ ନବନିର୍ମିତ ଏକ ବ୍ରିଜ ଉଦଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସାଇନବୋର୍ଡରେ ଏକ ଭାରତୀୟ ଗାଁର ନାମକୁ ନେଇ ବିରୋଧ ଦେଖାଦେଇଛି ।
Published : September 11, 2026 at 12:58 PM IST
ପିଥୋରଗଡ: ନେପାଳ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଭାରତ ମାନବୀୟ ସହାୟତା ପଠାଇବା ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ନେପାଳ ଭାରତ ମୈତ୍ରୀ ବ୍ରିଜକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି । ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଭାରତ ନେପାଳ ସୀମାରେ ନବନିର୍ମିତ ଏକ ବ୍ରିଜ ଉଦଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସାଇନବୋର୍ଡରେ ଏକ ଭାରତୀୟ ଗାଁର ନାମକୁ ନେଇ ବିରୋଧ ଦେଖାଦେଇଛି । ଭାରତୀୟ ଗାଁ ନାମ ଉପରେ କଳା ପଲଥିନ ଘୋ଼ଡାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଭାରତୀୟ ଗାଁ ନାଁକୁ ନେପାଳର ବିରୋଧ
କାଳୀ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ନେପାଳ ଭାରତ ମୈତ୍ରୀ ବ୍ରିଜ ଭାରତର ପିଥୋରାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଧାରଚୁଲା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛରଛୁମ୍କୁ ନେପାଳର ଦାର୍ଚୁଲା ଜିଲ୍ଲାର ଅସିଗାଡ଼ା (ୱାର୍ଡ ୮, ମହାକାଳୀ ପୌରପାଳିକା) ସହ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଯଦିଓ ଏହି ବ୍ରିଜର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ବଟି ନେପାଳରେ ରହିଛି ତଥାପି ଭାରତ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ୩୨.୯୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ବହନ କରିଛି। ନେପାଳ ସୀମା ଭିତରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ବୋର୍ଡରେ ଭାରତୀୟ ଗାଁ ନାମ ଛରଛୁମ ଲେଖାଯାଇଥିବାରୁ ନେପାଳ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଆପତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ବୋର୍ଡରେ କାଳୀ ନଦୀ, ଛରଛୁମ ଲେଖାଯାଇଥିଲା । ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନଟି ନେପାଳର ଦାର୍ଚୁଲା ସ୍ଥିତ ମହାକାଳୀ ପୌରପାଳିକା-୮, ଅସିଗାଡ଼ାର ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି।
ନେପାଳର ଆପତ୍ତି ପରେ ସେହି ନାମକୁ ଏକ କଳା ପଲିଥିନରେ ଢାଙ୍କି ଦିଆଯାଇଛି। ଧାରଚୁଲାର ସବଡିଭିଜନାଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆଶିଷ ଜୋଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପତ୍ତି ପରେ ବୋର୍ଡରେ ଥିବା ନାମକୁ ମରାମତି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଢାଙ୍କି ଦିଆଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ବଦଳରେ ଏକ ନୂଆ ସାଇନବୋର୍ଡ ଲଗାଯିବ। ନେପାଳର ସ୍ଥାନୀୟ ନାଗରିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ନେପାଳ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଗାଁର ନାମ ରହିବାକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିବା ବିଶ୍ଵାସ କରାଯାଉଛି । ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୋର୍ଡରେ ନେପାଳର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ନାମ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଉ।
ନେପାଳ ପକ୍ଷରୁ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ ବ୍ରିଜର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ଵ ସେମାନଙ୍କ ସୀମା ଭିତରେ ଥିବାରୁ ସେଠାରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଗାଁର ନାମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏହି ବିଷୟରେ ନେପାଳର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରିଜର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ କଷ୍ଟମ୍ସ ବିଭାଗ ପାଇଁ କୋଠାବାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ ହିଁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ମୋଟର ଚଳାଚଳ ଉପଯୋଗୀ ବ୍ରିଜ ନଥିବାରୁ ପିଥୋରାଗଡ଼ରୁ ନେପାଳ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବନବସା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା । ଯାହା ପ୍ରାୟ ୨୦୦ କିଲୋମିଟରର ଏକ ବୁଲାଣି ରାସ୍ତା ଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା। ଏହି ଛରଛୁମ ବ୍ରିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପରେ ଧାରଚୁଲା ଏବଂ ନେପାଳର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗୀକରଣରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଏହି ବ୍ରିଜ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳକୁ ସହଜ କରିବ। ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପାର ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨ରେ ମାଲ୍ଲା ଛରଛୁମ ଠାରେ କାଳୀ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରାୟ ୧୧୦ ମିଟର ଲମ୍ବର ଏହି ମୋଟର ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ରିଜର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ୩୨.୯୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ନେପାଳକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମହାକାଳୀ ନଦୀ ଉପରେ ଏକ ମୋଟର ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୨ରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ସରକାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପିଥୋରାଗଡ଼ ନେପାଳ ସହିତ ପ୍ରାୟ ୨୭୫ କିଲୋମିଟରର ସୀମା ବଣ୍ଟନ କରୁଛି । ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ୧୦ଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଝୁଲା ପୋଲ ରହିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନେପାଳ ବନ୍ୟାର ଭାଇରାଲ 'ଗ୍ରୀନ ହାଉସ', ୩୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାଜିଲା ଦେବଦୂତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଚିଲିମେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଫସିଥିବା ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଭାରତ ନେପାଳର ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ