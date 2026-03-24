'ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ': ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି

'ଯେବେଠାରୁ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେବେଠାରୁ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ମାଣ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସଙ୍କଟ ପରିଚାଳନାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ।'

Prime Minister Narendra Modi addresses the TV9 Network Summit, in New Delhi. (PTI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 24, 2026 at 7:14 AM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସୋମବାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 140 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ।

TV9 ନେଟୱାର୍କ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯୁଦ୍ଧର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ଭାରତର ନୀତି ଏବଂ ରଣନୀତି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଶକ୍ତି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ।

"ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଯେଉଁ ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ," ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ସଂଘର୍ଷରେ ଫସି ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି, ଭାରତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହୋଇପଡୁଛି ।

"କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏପରି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଭାରତ ଏବଂ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ । କିନ୍ତୁ 140 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ, ଗତ 23 ଦିନରେ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ମାଣ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସଙ୍କଟ ପରିଚାଳନାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ।

"ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଅନେକ ଶିବିରରେ ବିଭକ୍ତ, ଭାରତ ଅସାଧାରଣ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି - ଉପସାଗରରୁ ବିଶ୍ୱ ପଶ୍ଚିମ, ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଏହାର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ଆଜି ଭାରତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଛି," ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଏକ ନୂତନ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଭାରତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛି ।

"ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପଚାରନ୍ତି ଯେ, ଆମେ କାହା ପକ୍ଷରେ ଅଛୁ । ମୋର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେ, ଆମେ ଭାରତ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛୁ । ଆମେ ଭାରତର ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛୁ । ଆମେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋଚନା ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛୁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।

ପୂର୍ବ ୟୁପିଏ ଶାସନକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପାଏ, ଲୋକମାନେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ।

"୨୦୦୪ରୁ ୨୦୧୪ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା? କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ସମୟରେ, ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା । ଦେଶର କଲ୍ୟାଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥିଲା," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ସେହି ସମୟରେ ସରକାର 1.48 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ତୈଳ ବଣ୍ଡ ଜାରି କରିଥିଲେ । ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂହ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପକାଇବ, ବୋଲି ମୋଦି କହିଥିଲେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

