ଭାରତ ଏହି ବର୍ଷ ଡିଜେଲ-ଆଇସୋବୁଟାନଲ୍ ମିଶ୍ରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲାଗୁ କରିପାରେ; ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଟ୍ରକ୍-ଟ୍ରେଲର ନୀତି
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତର ଇନ୍ଧନ ଆମଦାନୀ ବିଲ୍ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ, କାରଣ ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର ପେଟ୍ରୋଲ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଛି ।
Published : May 30, 2026 at 8:20 AM IST
DIESEL ISOBUTANOL BLENDING MANDATE ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବହନ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରେ । ସରକାର ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଡିଜେଲ ସହିତ ଆଇସୋବୁଟାନଲ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପ୍ରଣୟନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MoRTH)ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଶୁକ୍ରବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ CII ମଲ୍ଟି ମୋଡାଲ ପରିବହନ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଷଣ ଦେଇ, MoRTH ସଚିବ ଭି. ଉମାଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ଡିକାର୍ବୋନାଇଜେସନ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରଣନୀତିର ଅଂଶ ଭାବେ ଡିଜେଲ ମିଶ୍ରଣକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି ।
"ଡିଜେଲର ମିଶ୍ରଣକୁ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ବିଚାର କରାଯାଇଛି । ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଡିଜେଲ ସହିତ ଆଇସୋ-ବୁଟାନଲ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ରଣନୈତିକ ଗବେଷଣା କରୁଛି ଏବଂ ଫଳାଫଳ ବହୁତ ଉତ୍ସାହଜନକ," ବୋଲି ଉମାଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ।
"ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ମିଶ୍ରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ," ବୋଲି ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତର ଇନ୍ଧନ ଆମଦାନୀ ବିଲ୍ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ, କାରଣ ଦେଶରେ ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଛି ।
"ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଗୁଣ ଅଧିକ । ତେଣୁ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଡିଜେଲ ମିଶ୍ରଣର ପ୍ରଭାବ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଶ୍ରଣ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ ହେବ," ବୋଲି ସଚିବ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।
ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବହନ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ
ପେଟ୍ରୋଲ ସହିତ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରଣରେ ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମୁଖ ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ କରିସାରିଛି । କିନ୍ତୁ ଟ୍ରକ୍, ବସ୍, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଫ୍ଲିଟ୍ ଏବଂ ଭାରୀ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଡିଜେଲ୍, ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ପରିମାଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଚାହିଦା ଯୋଗୁଁ ଡିକାର୍ବୋନାଇଜ୍ କରିବା ଏକ କଷ୍ଟକର ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଛି ।
ପାରମ୍ପରିକ ଇଥାନଲ୍ ତୁଳନାରେ ଏହାର ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଘନତ୍ୱ ଏବଂ ବିଦ୍ୟମାନ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତତା ହେତୁ ଆଇସୋବୁଟାନୋଲ୍, ଏକ ଉନ୍ନତ ଜୈବ ଇନ୍ଧନ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମିଶ୍ରଣ ଉପାଦାନ ଭାବେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉଛି ।
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମିଶ୍ରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସୂଚିତ କରେ ଯେ, ସରକାର ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗତିଶୀଳତା ବ୍ୟତୀତ ମାଲ ପରିବହନ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଡିଜେଲ-ଆଧାରିତ ସମାଧାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ ରଣନୀତିକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି ।
ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନି ହ୍ରାସ କରିବା, କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଇଥାନଲ୍, ଜୈବ ଇନ୍ଧନ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, LNG ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗତିଶୀଳତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏକ ବିବିଧ ଇନ୍ଧନ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
ଟ୍ରକ୍-ଟ୍ରେଲର ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜେବଲିଟି ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି
ସ୍ପଷ୍ଟ ଇନ୍ଧନ ସହିତ ସରକାର ଟ୍ରକ୍-ଟ୍ରେଲର ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜେବଲିଟି ଉପରେ ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଭି-ଡ୍ୟୁଟି ଯାନ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ ସ୍ବାପିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ।
ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଜାରି କରାଯାଇପାରିବା ଧାରଣାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଉମାଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଏକ ମଡେଲ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ, ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଚାର୍ଜ କିମ୍ବା ସ୍ବାପ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଅପରେଟରମାନେ ଟ୍ରେଲର ଏବଂ କାର୍ଗୋକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖି ଟ୍ରକର ସମ୍ମୁଖ ଟ୍ରାକ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ।
"ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତାହା ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ଟର-ଟ୍ରେଲର ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜେବଲିଟି କହୁ,"ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । "ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜିଂକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିରେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ । ତେବେ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରକ୍ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ କି ? ବ୍ୟାଟେରୀଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ବାପ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଆପଣ ଟ୍ରକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମୁଖ ଅଂଶକୁ ସ୍ବାପ କରନ୍ତି," ବୋଲି ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସିଷ୍ଟମ ଅନୁଯାୟୀ, ପୃଥକ କରାଯାଇପାରୁଥିବା ମାଲ୍ ପରିବହନକାରୀ ଟ୍ରେଲରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର ରହିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରେ । ଟ୍ରକ୍ ୟୁନିଟ୍ର ଚାର୍ଜିଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହବ୍ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ହେବ ।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ, ଏହି ପଦ୍ଧତି ମାଲ୍ ପରିବହନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଉନଟାଇମ୍ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ ଏବଂ ରାଜପଥଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟାଟେରୀ-ସ୍ୱାପିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ । ଭାରତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ମାଲ୍ ପରିବହନର ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ପରିବହନ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।
ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ "ବହୁତ ଭଲ" ଫଳାଫଳ ଦେଖାଉଛି
MoRTH ସଚିବ ଭାରତର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗତିଶୀଳତା ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଚାଳିତ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ପରିବହନ ପରୀକ୍ଷଣରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଫଳାଫଳ ଉତ୍ସାହଜନକ ହୋଇଛି ।
"ଫଳାଫଳ ବହୁତ ଭଲ । ମୁଖ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଯାତ୍ରା ସହିତ ତୁଳନୀୟ," ବୋଲି ଉମାଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ।
ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ରିଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକର ଖର୍ଚ୍ଚ, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର-ସମର୍ଥିତ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସମର୍ଥନ କରାଯାଉଛି ।
ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ରିଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଫରିଦାବାଦ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ନୋଏଡା ରୁଟରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି ।
"ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ଏହା ରିଫିଲ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 450 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରେ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀ-ମୁମ୍ବାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ରାଜପଥ ନେଟୱାର୍କରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କରିଡରର ସମ୍ଭାବତା ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ରିଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ମାଲ୍ ପରିବହନ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ଗତିଶୀଳତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବେ ।
"ଯଦି ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ-ମୁମ୍ବାଇକୁ ଏକ କରିଡର ଭାବେ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ହୁଏତ ନୂତନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେରେ ରାଜପଥ ସହିତ ତିନିଟି ରିଫ୍ୟୁଏଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ହୋଇପାରେ," ବୋଲି ଉମାଶଙ୍କର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଥିଲେ । ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ, ଭାରତର ପରିବହନ ରଣନୀତି ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସମାଧାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବହୁବିଧ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ପଥକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରେ ।
ବାଧା-କମ୍ ଟୋଲିଂ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଯୋଜନା
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ମଲ୍ଟି-ଲେନ୍ ଫ୍ରି ଫ୍ଲୋ (MLFF) ଟୋଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି, ଯାହା ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକିବା କିମ୍ବା ଧୀର ନକରି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।
ଉମାଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସଫଳ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।
"ତୃତୀୟଟି ଆଗାମୀ 8-10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି," ସେ କହିଛନ୍ତି । ସରକାର ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଚାରି-ଲେନ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ବର୍ଗର ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ MLFF ସିଷ୍ଟମ୍ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉନ୍ନତ ସେନ୍ସର ଏବଂ ଟ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ନିର୍ବିଘ୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଟୋଲ୍ ସଂଗ୍ରହକୁ ସକ୍ଷମ କରି ରାଜପଥରେ ଭିଡ଼, ଇନ୍ଧନ ଅପଚୟ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ବିଳମ୍ବ ହ୍ରାସ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦିଲ୍ଲୀ-NCRରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ ଉନ୍ନତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ (ATMS) ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୱିତ ହେବ ।
"ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ NCR ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛୁ । ବିଡ୍ ଜାରି କରିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ,"ବୋଲି ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ।
ଦ୍ରୁତ ମାଲ୍ ପରିବହନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ମାଲ୍ ପରିବହନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ହାରାହାରି ଯାନବାହାନ ଗତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ ଏବଂ ପ୍ରବେଶ-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରାଜପଥର ବିସ୍ତାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି ।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସମୟ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରିଡର ଏବଂ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ ମାଧ୍ୟମରେ ଧୀର ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଯାନବାହାନର ପୃଥକୀକରଣ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାଥମିକତା ଅଟେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ