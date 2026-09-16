ଆରବ ସାଗରରେ ଭାରତୀୟ ନୌଜାହାଜକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ପାକିସ୍ତାନ ଜାହାଜ, କଡା ଆପତ୍ତି ଜଣାଇଲା ଭାରତ
ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଭାଲ ୟୁନିଟର ଏପରି ଅଗ୍ରହଣୀୟ ବ୍ୟବହାରକୁ ଦୃଢ ବିରୋଧ କରାଯିବା ସହ ନିନ୍ଦା କରିଛି ଭାରତ । ଏହା 1991ରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ।
Published : September 16, 2026 at 3:07 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆରବ ସାଗରରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଜାହାଜ ଓ ପାକିସ୍ତାନୀ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଧକ୍କାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ନିକଟରେ ଆପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ (MEA) ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପାକିସ୍ତାନ ହାଇକମିଶନକୁ ଏ ନେଇ ସମନ କରାଯାଇଥିଲା । ସମୁଦ୍ରରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଭାଲ ୟୁନିଟର ଏପରି ଅଗ୍ରହଣୀୟ ବ୍ୟବହାର ତଥା ଅଣପେଶାଦାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଥିରେ ଦୃଢ ବିରୋଧ କରାଯିବା ସହ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା ।
ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯଦିଓ ଏହି ଘଟଣାରେ ବିଶେଷ କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁଁ, ତେବେ ଏହା ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିକୁ ସିଧାସଳଖ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି । ପାକିସ୍ତାନ ନୌସେନା ଜାହାଜର ଏପରି ଆଚରଣ 1991 ଏପ୍ରିଲ 11ରେ ହୋଇଥିବା ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ସୈନ୍ୟ ଗତିବିଧିର ଅଗ୍ରୀମ ସୂଚନା ଉପରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିନାମା ଧାରା-10ର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଭାରତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ।
The Chargé d'Affaires of the High Commission for Pakistan in New Delhi was summoned to the Ministry of External Affairs today, and a strong protest was lodged with him over the unacceptable and unprofessional conduct of Pakistani naval units at sea that led to a collision with a… pic.twitter.com/z10Kim5svg— ANI (@ANI) September 16, 2026
ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ଉଭୟ ଦେଶ କୌଣସି ନୌଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଅତି କମରେ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପରସ୍ପରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅବଗତ କରାଇବେ । ଏଥିସହିତ ପରସ୍ପରର ନିକଟତର ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ବଡ ଧରଣର ଅଭ୍ୟାସରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଛି ।
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, ପାକିସ୍ଥାନୀ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପାକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି । ଏଥରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏପରି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସାମରିକ ବିଭାଗ ଆବଶ୍ୟକ ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଚୁକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲଖ କରାଯାଇଛି, ଇସଲାମବାଦରେ ଥିବା ଭାରତର ଚାର୍ଜ ଡି ଆଫେୟାର୍ସମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ଥାନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନିକଟରେ ସମାନ ଆପତ୍ତି ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜର୍ମାନୀରେ କଠୋର ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ରାଜନୀତିର ପୁନରୁତ୍ଥାନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ SiCSemର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ୟୁନିଟକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ, 3406 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ, 1270 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ