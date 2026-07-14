ଜାତିସଂଘ ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରେସଙ୍କ ସହ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ବୈଠକ; ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ, ୟୁକ୍ରେନ ଓ ସୁଡାନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା
୨୦୨୮-୨୯ ଅବଧି ପାଇଁ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ପଦ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭାରତର ବିଦ୍ଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ। ‘SHANTI’ ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ
Published : July 14, 2026 at 3:01 PM IST
ନ୍ୟୁୟର୍କ: ବୈଦେଶିକ ମନ୍ଚ୍ରୀ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ଜାତିସଂଘ (UN) ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରେସଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ, ୟୁକ୍ରେନ ଓ ସୁଡାନ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକ ପରେ ଜୟଶଙ୍କର ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା PTIକୁ କହିଥିଲେ, "ସବୁବେଳେ ଭଲ (Always good)", ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମହାସଚିବଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କିପରି ହେଲା ବୋଲି ପଚରାଯାଇଥିଲା।
ଗୁଟେରେସଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ପୂର୍ବରୁ ଜୟଶଙ୍କର ଜାତିସଂଘ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୨୦୨୮-୨୯ ଅବଧି ପାଇଁ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ (UNSC)ର ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ପଦ ପାଇଁ ଭାରତର ଅଧିକାରିକ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଜାତିସଂଘ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ, କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଓ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଜୟଶଙ୍କର କହିଥିଲେ ଯେ, ଜାତିସଂଘ ପ୍ରତି ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ‘SHANTI’ (Securing Holistic Advancement through Norms, Trust and Integrity) ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସେ ୨୦୨୮-୨୯ ଅବଧି ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାଥମିକତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
- ଉପସ୍ଥାପିତ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ
- ଦକ୍ଷିଣ ବିଶ୍ବର (Global South)ର ସ୍ୱର ହେବା
- ସଂସ୍କାରିତ ବହୁପକ୍ଷୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଗେଇ ନେବା
- ଭବିଷ୍ୟତମୁଖୀ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା
- କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା (AI)ର ଦୁରୁପଯୋଗରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବିପଦକୁ ମୁକାବିଲା
- ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା
- ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା
ସପ୍ତାହକ ଶେଷରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜୟଶଙ୍କର, ଭାରତର ଜାତିସଂଘ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ହରିଶ ପାର୍ବଥାନେନି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମିଶନର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଗୁଟେରେସଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ବୈଠକ ପରେ ଜୟଶଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ଲେଖିଥିଲେ, "ଆଜି ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଜାତିସଂଘ ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରେସଙ୍କୁ ଭେଟି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ, ୟୁକ୍ରେନ ଓ ସୁଡାନ ସମେତ ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଲୁ। ଭାରତ-ଜାତିସଂଘ ସହଯୋଗର ଦୃଢ଼ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଲୁ।"
Glad to meet @antonioguterres, Secretary General of the @UN in New York today.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) July 13, 2026
Discussed global developments, including of West Asia, Ukraine and Sudan. Also recognised the strength of India - UN cooperation.
🇮🇳 🇺🇳 pic.twitter.com/Eyun5r5otZ
୨୦୨୮-୨୯ ଅବଧି ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ହେବ। ଏସିଆ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀର ଏକମାତ୍ର ଆସନ ପାଇଁ ଭାରତ ଓ ତାଜିକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ।
ଭାରତ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୧-୨୨ ଅବଧିରେ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ୧୫ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ପରିଷଦରେ ଭାରତର ଅଷ୍ଟମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ୧୯୫୦-୫୧, ୧୯୬୭-୬୮, ୧୯୭୨-୭୩, ୧୯୭୭-୭୮, ୧୯୮୪-୮୫, ୧୯୯୧-୯୨ ଏବଂ ୨୦୧୧-୧୨ ଅବଧିରେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ରହିସାରିଛି।
ଜୟଶଙ୍କର କହିଥିଲେ, ଭାରତ ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ନିଜର UNSC ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଏକ "ଗଭୀର ବିରୋଧାଭାସ"ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି।
ସେ କହିଥିଲେ, "ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏତେ ବିପୁଳ କ୍ଷମତା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବିଶ୍ୱ ପାଖରେ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ସଂଘର୍ଷ, ହିଂସା ଓ ଅସ୍ଥିରତା ଏପରି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯାହା ଦୂରରେ ଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି।" ଏଥିସହ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜାତିସଂଘକୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦକୁ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ନିର୍ବାଚନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ।
ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଭାରତର ବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଭୂମିକା, ଅବଦାନ ଓ UNSC ପ୍ରଚାରର ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଭିଡିଓରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, "ବିଶୃଙ୍ଖଳ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ସଭ୍ୟତା ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି; ଶାନ୍ତି।" ଏଥିରେ ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣରେ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ସହର, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ରିଲିଫ୍-ମାନବିକ ସହାୟତା ସହ ଭାରତର ଉଦ୍ୟମର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଭିଡିଓରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜୁନ୍ ୨୦୨୩ରେ ଆମେରିକୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବକ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ, "ଏହା ଯୁଦ୍ଧର ଯୁଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ସଂଳାପ ଓ କୂଟନୀତିର ଯୁଗ।"
ଜୟଶଙ୍କର କହିଥିଲେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷିଣର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଭାରତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, "ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ବହୁପକ୍ଷୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ, ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱଶୀଳ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତ ପରି ଦେଶ, ଯାହାର ମତଭେଦ ଦୂର କରି ସହମତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଦୀର୍ଘ ଇତିହାସ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଥିରେ ନିଜର ଯଥୋଚିତ ଅବଦାନ ରଖିପାରିବ।"