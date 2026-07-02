ଭାରତ-ଜାପାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର: ଆର୍ଥିକ ସହଭାଗୀତା ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି- ତାକାଇଚି ଆଲୋଚନା
ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସାମଗ୍ରୀ ଭଳି ରଣନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିରତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ ବୋଲି ସହମତ ।
Published : July 2, 2026 at 8:41 PM IST|
Updated : July 2, 2026 at 9:31 PM IST
MODI TAKAICHI SUMMIT TALKS, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜାପାନ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ସାନାଏ ତାକାଇଚିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ଗୁରୁବାର ଏକ ଆର୍ଥିକ ସହଭାଗୀତା ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ସାମରିକ ହାର୍ଡୱେୟାର ସହ-ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ସମେତ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
"ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନର ଅର୍ଥନୀତି ପରିପୂରକ । ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନତା ରହିଛି," ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିବୃତ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏବଂ "ସର୍ବୋପରି ଆମ ସମ୍ପର୍କର ମୂଳଦୁଆ ଅତୁଟ ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସମନ୍ୱୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ବୋଲି ମୋଦି ଏହି ଅବସରରେ କହିବା ସହ, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ମିଳିତ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । "ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସାମଗ୍ରୀ ଭଳି ରଣନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିରତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବୁ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi held bilateral talks at Hyderabad House#PMMODI #JAPANPM #Latest pic.twitter.com/o4YEHozWEp— ETV Bharat (@ETVBharatEng) July 2, 2026
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । "ଭାରତ-ଜାପାନ ଜୈବ-ଗ୍ୟାସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ଭାରତରେ ଏକ ହଜାର ଜୈବ-ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଜୈବ ସାର କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବୁ । ଏହା ଭାରତର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକାକୁ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଦେବ," ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କ ଜାପାନୀ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂ ସମୟରେ ଜାପାନର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥିତି ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ତାକାଇଚିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର "ସାନ ଭଉଣୀ" ବୋଲି ଅବିହିତ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ସକାଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ୧୬ତମ ଭାରତ-ଜାପାନ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ତାକାଇଚିଙ୍କୁ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଐତିହାସିକ ଗସ୍ତକୁ ବିଶ୍ୱର ପାଞ୍ଚଟି ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାର ଏକ "ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ"ର ଆରମ୍ଭ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ।
"ମୁଁ ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ ଜାପାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାକାଇଚିଙ୍କୁ ଭାରତ-ଜାପାନ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି । ସେ ଜାପାନର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ମଧ୍ୟ । ସେ ଜାପାନର ନାରା ପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହା ସହିତ ଭାରତର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି," ବୋଲି ମୋଦି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ।
Taking forward a partnership anchored in trust, shared values and strategic convergence.— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) July 2, 2026
PM @narendramodi warmly received Prime Minister Sanae Takaichi of Japan at the Hyderabad House today.
🇮🇳 🇯🇵 pic.twitter.com/qxtszHcfko
ମୋଦି ପୁନଃ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଟୋକିଓ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ସ୍ଥିର ରହିଛି ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଙ୍କର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । "କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆଜିର ବିଶ୍ୱ କ୍ରାନ୍ତିର ପରିବେଶରେ, ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଣନୈତିକ ସମ୍ପତ୍ତି । ଏବଂ ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଯେ ଭାରତ-ଜାପାନ ସହଭାଗୀତା ଏହା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ।"
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏସିଆରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ସହଭାଗୀ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନିକ୍ଷେପ କରିବା ସହିତ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତର ଘରୋଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଆଧୁନିକୀକରଣରେ ଜାପାନର ସ୍ଥାୟୀ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ।
"ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କାହାଣୀରେ ଜାପାନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ଆମର ବିଶ୍ୱ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ । ଆଜି ଉଭୟ ବିଶ୍ୱର ପାଞ୍ଚଟି ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏକ ନିୟମ-ଭିତ୍ତିକ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଆମର ମିଳିତ ପ୍ରାଥମିକତା । ସର୍ବବୃହତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ, ଆମେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ । ଆମେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବୁ," ବୋଲି ମୋଦି ଏହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ।
୨୦୨୭ ମସିହାରେ ଦୁଇ ଦେଶ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନର ୭୫ତମ ବାର୍ଷିକୀ ନିକଟତର ହେଉଥିବାରୁ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ନିବେଶ, ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ଆହୁରି ଗଭୀର ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୭୦ରୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରେ ଟୋକିଓରେ ୧୫ତମ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଜାପାନ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସହଭାଗୀତାର ରଣନୈତିକ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ଚଲାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରହିଛି ।
A very warm welcome to India, Prime Minister Sanae Takaichi.— Narendra Modi (@narendramodi) July 1, 2026
We are delighted to host you on your first visit to India and I look forward to our wide-ranging discussions tomorrow that will further deepen the India-Japan Special Strategic and Global Partnership.
Through our… https://t.co/TL9j03D8ed
ତିନି ଦିନିଆ ସରକାରୀ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଏ ତାକାଇଚି । ୧୬ତମ ଭାରତ-ଜାପାନ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ସେ ୧ରୁ ୩ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଦିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ଭାରତରେ ତାଙ୍କ ଆଗମନର ଫଟୋ X-ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ମୋଦି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଏ ତାକାଇଚି।" "ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ଖୁସି, ଏବଂ ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଯାହା ଭାରତ-ଜାପାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୈତିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସହଭାଗୀତାକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବ । ଆମର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା, ଆମେ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଏବଂ ଏହା ବାହାରେ ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଜାରି ରଖିବୁ । @takaichi_sanae ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୩ ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଏ ତାକାଇଚି; ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ଆଶା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଏ ତାକାଇଚି
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ