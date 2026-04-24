ଇରାନ ଯାଅନି, ତୁରନ୍ତ ଦେଶ ଛାଡ: ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କଲା ଦୂତାବାସ

ଅଶାନ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଇରାନରେ ଥିବା ନାଗରିକଙ୍କୁ ଦେଶ ଛାଡିବାକୁ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କଲା ତେହରାନରେ ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ । ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଜାରି ।

Dont Travel To Iran
ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ରନଧିର ଜୈସ୍ବାଲ (File PTI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 24, 2026 at 10:00 AM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା-ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଟଳିନି ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆମେରିକା-ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଘନଉଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ତେହରାନ ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ଏକ ଟ୍ରାଭେଲ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରିଛି । ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଇରାନ ଯାତ୍ରା ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ସହ ସେଠାରେ ଥିବା ନିଜ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଇରାନ ଛାଡିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ।

କଣ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ?

ତେହରାନ ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଜାରି କରିଥିବା ଆଡଭାଇଜରିରେ କହିଛି ଯେ, ‘ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଇରାନକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆକାଶପଥ କିମ୍ବା ସଡ଼କ ପଥ କୌଣସି ପଥରେ ଇରାନ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏପରି ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ । ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ କାରଣରୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଛି ।’ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଆହୁରି କହିଛି, ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଇରାନ ଛାଡନ୍ତୁ । ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସହ ଯୋଡି ହୋଇରୁହନ୍ତୁ ।

ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଜାରି:

ଭାରତୀୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ । ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ନମ୍ବର ଗୁଡିକ ହେଲା..

  • +989128109115
  • +989128109109
  • +989128109102
  • +989932179359
  • cons.tehran@mea.gov.in. ଏହି ଇ-ମେଲ ଜରିଆରେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ସଂପର୍କ କରିପାରିବେ ।

କେତେ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଫେରିଲେ ?

ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ସପ୍ତାହରେ 2,361 ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ନାଗରିକ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସ୍ବଦେଶ ଫେରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2060 ଜଣ ଆର୍ମେନିଆ ଦେଇ ଭାରତ ଫେରିଥିବା 301 ଜଣ ଆଜରବୈଜାନ ଦେଇ ଫେରିଥିଲେ । 2,361 ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 1041 ଜଣ ଛାତ୍ର, 3 ଜଣ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ନାଗରିକ ଥିଲେ । ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଗୁୟନାର ନାଗରିକ ଥିଲେ । ତେବେ ଇରାନରେ 7,500 ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ରନଧିର ଜୈସ୍ବାଲ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଇସ୍ରାଏଲ-ଲେବାନନ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ବଢିଲା ଯୁଦ୍ଧବିରତି, ଘୋଷଣା କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ

ଜନ୍ମଗତ ନାଗରିକତାକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପୁଣି ସମାଲୋଚନା: ଭାରତ, ଚୀନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଲେ 'ଗ୍ରହରେ ନର୍କ'

ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ ଅମଲ ଖଲିଲଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ! ଆକ୍ରମଣକୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ CPJ ର ନିନ୍ଦା

ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ; ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଉପରେ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ ପରେ ବିଗିଡିଛି ସ୍ଥିତି:

ହୋର୍ମୁଜ ଷ୍ଟେଟ୍‌କୁ ନେଇ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି । ବଢୁଥିବା ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କଡା ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଯେପରିକି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମନେ ହେଉଥିବା ଜାହାଜକୁ ଉଡେଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ । ଏନେଇ ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ । ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଟଳିନି ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ।

