ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଭାରତର ଘୋଷଣା କଲେ ଅମିତ ଶାହ: ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ, ଗୁଳିର ଜବାବ ଗୁଳିରେ..
ଦେଶ ନକ୍ସଲବାଦରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି । ବସ୍ତର ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି । ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ।
Published : March 30, 2026 at 8:53 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ‘ଦେଶ ନକ୍ସଲବାଦରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି’ ସଂସଦରେ ଆଜି(ସୋମବାର) ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ ଭାରତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ । ଏଥିସହ ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଶାହ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ବସ୍ତରରେ ନକ୍ସଲରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁଛି । ସେଥିପାଇଁ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ।
ବାମପନ୍ଥୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସୁରକ୍ଷା:
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଲୋକସଭାରେ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶର 12ଟି ରାଜ୍ୟ ନକ୍ସଲକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ । ଏଠାରେ ବାମପନ୍ଥୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ନକ୍ସଲମାନେ ରକ୍ତର ବନ୍ୟା ପ୍ରବାହିତ କରୁଥିଲେ । 2014ରେ ଦେଶରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା । ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲା । ଆମେ କହିଥିଲୁ, ଯିଏ ହତିଆର ଉଠାଇବ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ତାକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲୁ ।’
#WATCH | Delhi: Speaking in the Lok Sabha on the fight against Naxalism, Union Home Minister Amit Shah says, " bihar had become naxal-free prior to 2024. maharashtra, barring a single tehsil, had become naxal-free before 2024. odisha had become naxal-free prior to 2024. jharkhand,… pic.twitter.com/ZYbnsHfHrj— ANI (@ANI) March 30, 2026
‘ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ହାତରେ ହତିଆର ଧରାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା’
ବିରୋଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟର ଜବାବ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଅମିତ ଶାହ ସଂସଦରେ କହିଛନ୍ତି, ‘1947 ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ଆଦିବାସୀ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା, ତିଲକା ମାଝୀ, ରାଣୀ ଦୁର୍ଗାବତୀ, ମୁର୍ମୁ ବନ୍ଧୁଆଙ୍କୁ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ଭାବୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ 1970 ଦଶକ ବେଳକୁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ହିରୋ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ହେଲା ? କାରଣ ବିକାଶ କମ ହେଲା, ଅନ୍ୟାୟ କାରଣରୁ ନୁହେଁ । ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବାମପନ୍ଥୀ ମାନେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ।’
#WATCH | Delhi: Speaking in the Lok Sabha on the fight against Naxalism, Union Home Minister Amit Shah says, " 4,839 (naxalites) have surrendered. 2,218 have been sent to jail. 706 who refused to surrender and remained in hiding were gunned down by the police in encounters..." pic.twitter.com/Bkq7DtD272— ANI (@ANI) March 30, 2026
ନକ୍ସଲବାଦ କାରଣରୁ ବିକାଶ ହୋଇପାରିନି:
ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଅନେକ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଦେଶରେ ଦାରିଦ୍ରତା କାରଣରୁ ନକ୍ସଲବାଦର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ଭେଦଭାବର ଅନେକ ମିଛ କାହାଣୀ ତିଆରି କରାଗଲା । ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶ ଓ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ହତିଆର ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରାଗଲା । ବାସ୍ତବ କଥା ହେଉଛି, ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକରେ ବିକାଶ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଫଳରେ ଦାରିଦ୍ରତାରୁ ବାହାରିବାରୁ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏପରି କଲେ ।
ମିଛ ଅଦାଲତ ବସାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା:
ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଲୋକେ ଅବୈଧ ଶାସନ ଚଳାଉଥିଲେ । ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ମାନୁନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଛ ଅଦାଲତ ବସାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ । ନକ୍ସଲଙ୍କ ଡରରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେହି ସ୍ବର ଉଠାଇବାକୁ ସାହାସ କରିପାରୁନଥିଲେ । ଯାହାର ପରିଣାମ ଦେଶକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଭୋଗିବାକୁ ପଡିଲା । ଲକ୍ଷାଧିକ ଆଦିବାସୀ ଭାଇଭଉଣୀ ବିକାଶ ଟ୍ରାକରୁ ପଛକୁ ରହିଗଲେ ।’
#WATCH | Union HM Amit Shah says, " ...we had set a target to make the region naxal-free by march 31st. once the entire process is fully concluded, i'll formally inform the nation. however, i can state with absolute confidence that we've indeed become naxal-free." pic.twitter.com/UnYslSBaFO— ANI (@ANI) March 30, 2026
ଦେଶର ଶେଷ ହୋଇଛି ନକ୍ସଲବାଦ:
ନକ୍ସଲବାଦ ଲଢେଇ ଉପରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଯେଉଁମାନେ ସଶସ୍ତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନର ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦାବି କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ଲଢୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ କି ନାହିଁ । ଯଦି କାହା ସହ ଅନ୍ୟାୟ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ କୋର୍ଟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି । ବିଧାନସଭା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ତହସିଲ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଅଟେ । ଯିଏ ବି ହତିଆର ଉଠାଇବ, ତାକୁ ଦାୟୀ କରାଯିବ । ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି । ସରକାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଟନ୍ତି । ପ୍ରତି ସମସ୍ୟା ଶୁଣାଯିବ । ତାହାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜି ବସ୍ତରରେ ନକ୍ସଲବାଦ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହୋଇଛି । ବସ୍ତରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ତେଜରାତି ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ତହସିଲ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି । ଗାଁଲୋକଙ୍କୁ ଆଧାରକାର୍ଡ ଓ ରାସନ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
#WATCH | Delhi: Speaking in the Lok Sabha on the fight against Naxalism, Union Home Minister Amit Shah says, " ...now, i would like to speak about their leader rahul gandhi. throughout his long political career, rahul gandhi was seen on numerous occasions with naxals and their… pic.twitter.com/aECrxbeJb6— ANI (@ANI) March 30, 2026
ରେଡ କରିଡର କରାଯାଇଛି:
ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ନକ୍ସଲବାଦର ମୂଳ ଦାବି ବିକାଶ ନୁହେଁ । ଏହାଏକ ବିଚାରଧାରା ଅଟେ । ଏପରି ବିଚାରଧାରା 1970 ମସିହାରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ଏପରି ବାମପନ୍ଥୀ ଚିନ୍ତାଧାରା କାରଣରୁ ନକ୍ସଲବାଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଛତିଶଗଡ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ଝାଡଖଣ୍ଡ, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର କିଛି ଅଂଶ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 3ଟି ଜିଲ୍ଲା ସମେତ 12 ରାଜ୍ୟ ନକ୍ସଲବାଦରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।
ଏକ ରେଡ କରିଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଆଇନର ରାଜ୍ ଶେଷ ହୋଇଗଲା । 12 କୋଟି ଲୋକ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗରିବ ହୋଇ ରହିଲେ । କେହିବି ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେନାହିଁ । ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ଜୀବନ ହରାଇଲେ । ଏପରିକି ଅନେକ ଲୋକ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ ।ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ବୋଲି ପଚାରିଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ।
ଗୁଳିର ଜବାବ ଗୁଳିରେ ଦିଆଯିବ:
ନକ୍ସଲଙ୍କୁ କଡା ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବେ । ଯିଏ ଗୁଳି ଚଳାଇବା, ତାର ଜବାବ ଗୁଳିରେ ଦିଆଯିବ ।
ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଛତିଶଗଡ ସୁରକ୍ଷାବଳର 76 ଯବାନ ନକ୍ସଲ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ । ଏଥିରେ ଜେଏନୟୁ ଉତ୍ସବ ମନାଇଥିଲା, ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ମାଟିରେ ପକାଇ ଅସମ୍ମାନ କରାଗଲା । ସେ ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଦାମ୍ବରମ କହିଥିଲେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହତିଆର ପକାଇବାକୁ କହିବୁନି, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣ ଏପରି କରିବେନି । ଏପରି କହି କଂଗ୍ରେସକୁ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ଅମିତ ଶାହ ।