Explained: ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ୍ରେ ଭାରତ-ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସାମରିକ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ସହଯୋଗର ରଣନୀତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ କଣ ?
କ୍ୱାଡ୍ ବୈଠକ ପରେ ଭାରତ-ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ସହଯୋଗ; ଚୀନ୍ର ବଢୁଥିବା ପ୍ରଭାବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଭୟ ଦେଶର ରଣନୀତିକ ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ।
Published : June 8, 2026 at 6:49 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢୁଥିବା ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଭାବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଭାରତ-ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଅଷ୍ଟମ ଯୁଗ୍ମ କମିଶନ ବୈଠକରେ ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ରହିଥିଲା। କ୍ୱାଡ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକର ମାତ୍ର ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଚୀନ୍ର ବଢୁଥିବା ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗରରେ ଏହାର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବୈଠକ ନିୟମ ଆଧାରିତ ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଜାକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ରଣନୀତିକ ସମନ୍ୱୟ ବଢୁଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି।
ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କର ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଗିଓନୋଙ୍କ ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଭାରତ-ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବ୍ୟାପକ ରଣନୀତିକ ଭାଗୀଦାରି ଅଧୀନରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ଦେଶ ରାଜନୈତିକ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ସୁରକ୍ଷା, ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ନିବେଶ, ଔଷଧ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଡିଜିଟାଲ୍, ଶକ୍ତି, ସଂଯୋଗ, ମହାକାଶ, ଶିକ୍ଷା, କନସୁଲାର, ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, “ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଭାରତର ‘ଆକ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ପଲିସି’ର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ଗଭୀର ସଭ୍ୟତାଗତ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପୁରୁଣା ଏବଂ ନୂଆ ସହଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ-ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବ୍ୟାପକ ରଣନୀତିକ ଭାଗିଦାରି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ Xରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତ-ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବ୍ୟାପକ ରଣନୀତିକ ଭାଗୀଦାରିରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ରାଜନୈତିକ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ସୁରକ୍ଷା, ସାମୁଦ୍ରିକ ଓ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଫିନଟେକ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଔଷଧ, ସାର, ଜରୁରୀ ଖଣିଜ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିସ୍ଥିତି, ବହୁପାକ୍ଷିକ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଭାରତ-ASEAN ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମତ ବିନିମୟ ହୋଇଛି।
ଭାରତ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ କାହିଁକି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ?
ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଦ୍ୱୀପମାଳା ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଏହା ଭାରତ ମହାସାଗର ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମାଲାକ୍କା, ସୁଣ୍ଡା ଏବଂ ଲୋମ୍ବକ୍ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭାରତ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ହେଉଛି ଭାରତ ମହାସାଗର ଓ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦ୍ୱାର। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ଆଫ୍ରିକାରୁ ପୂର୍ବ ଏସିଆକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ଉର୍ଜା ପରିବହନ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଳପଥ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ଥିରତା ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ଓ ଉର୍ଜା ସୁରକ୍ଷା ସହ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଜଡିତ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଆଚେ ପ୍ରଦେଶ ଓ ସାବାଙ୍ଗ ବନ୍ଦର ଭାରତର ଆଣ୍ଡାମାନ-ନିକୋବାର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ଏହାର ରଣନୀତିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏହି ଭୌଗୋଳିକ ବାସ୍ତବତା ଉଭୟ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସହଯୋଗକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ପରିଣତ କରିଛି।
ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସହଯୋଗ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ?
ଯଦିଓ ଭାରତ ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଔପଚାରିକ ସାମରିକ ମିତ୍ର ନୁହଁନ୍ତି, ତଥାପି ଉଭୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ୱାର୍ଥ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଏକାଭିମୁଖୀ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ନୌଚଳାଚଳ ଓ ଆକାଶପଥ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଇନ ବିଶେଷକରି ସମୁଦ୍ର ଆଇନ ସମ୍ପର୍କିତ ଜାତିସଂଘ ସମ୍ମିଳନୀ (UNCLOS)ର ସମ୍ମାନ, ବିବାଦର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ, ବଳପ୍ରୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିରୋଧ ଏବଂ ନିୟମାଧାରିତ ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ନୀତି କ୍ୱାଡ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାରତ, ଆମେରିକା, ଜାପାନ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଥିବା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସହ ସମାନ। ତେଣୁ ଏହି ବୈଠକ ଭାରତର ASEAN ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ରଣନୀତିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରୟାସକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି।
ଚୀନ୍ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗର ପ୍ରସଙ୍ଗ କେଉଁଠି ଆସୁଛି ?
ଯଦିଓ ଉଭୟ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗକୁ ଚୀନ୍ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗରରେ ବେଜିଂର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ଚୀନ୍ର କଥିତ ‘ନାଇନ୍-ଡ୍ୟାସ୍ ଲାଇନ୍’ ଦାବିକୁ ୨୦୧୬ ମସିହାର ସ୍ଥାୟୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଅଦାଲତର ରାୟ ଖାରଜ କରିଥିଲା। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗର ବିବାଦର ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ନାତୁନା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ନିକଟରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବିଶେଷ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର (EEZ) ସହ ଚୀନ୍ର ସାମୁଦ୍ରିକ ଦାବି ଓଭରଲାପ୍ କରୁଥିବାରୁ ବାରମ୍ବାର ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପାଇଁ ନାତୁନା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରକ୍ଷା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଥମିକତା। ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଚୀନ୍ର ବଢୁଥିବା ନୌସେନା ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ୍ରେ ତାହାର ସାମରିକ ବିସ୍ତାର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସଚେତନତା, ନୌସେନା ସହଯୋଗ ଏବଂ ସୂଚନା ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନକୁ ଉଭୟ ଦେଶ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି।
କ୍ୱାଡ୍ର ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ୍ ଭିଜନ୍କୁ କିପରି ପୂରକ କରୁଛି ଭାରତ-ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସହଯୋଗ ?
କ୍ୱାଡ୍ ସର୍ବଦା “ମୁକ୍ତ, ଖୋଲା, ସମାବେଶୀ ଓ ନିୟମାଧାରିତ ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ୍”ର ପକ୍ଷରେ ମତ ଦେଇଆସିଛି। ASEANର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଜନବହୁଳ ଦେଶ ଭାବେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ। ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ ASEANର ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସ୍ୱର ଭାବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ASEANର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭୂମିକାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ଔପଚାରିକ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତେ କ୍ୱାଡ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ଭାଗୀଦାରିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଚ୍ର।
କିପରି ବିସ୍ତାର ହେଉଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ?
ଗତ ଦଶକରେ ଭାରତ ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ବଢ଼ିଛି। ସମନ୍ୱିତ ନୌସେନା ପାଟ୍ରୋଲିଂ, ଯୁଗ୍ମ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ, ବନ୍ଦର ପରିଦର୍ଶନ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ବିନିମୟ, ସାମୁଦ୍ରିକ ସଚେତନତା ସହଯୋଗ ଓ କ୍ଷମତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଥିରେ ସାମିଲ। ଉଭୟ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭିଯାନରେ ପରସ୍ପର ସମନ୍ୱୟ ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଭାରତର ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କ୍ରୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ।
ଆଣ୍ଡାମାନ-ନିକୋବାର ଓ ସାବାଙ୍ଗ ସଂଯୋଗର ମହତ୍ତ୍ୱ
ଭାରତର ଆଣ୍ଡାମାନ-ନିକୋବାର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସାବାଙ୍ଗ ବନ୍ଦରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହେଉଥିବା ସହଯୋଗ ଉଭୟ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କର ସବୁଠାରୁ ରଣନୀତିକ ଦିଗ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଦୁଇ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଥିବାରୁ ମାଲାକ୍କା ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଯାତାୟାତ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାରେ ଉଭୟ ଦେଶ ସହଯୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ସହଯୋଗ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତା ବଢ଼ାଇବା, ସମୁଦ୍ର ଦସ୍ୟୁତା ଓ ଅବୈଧ ମାଛଧରା ରୋକିବା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପଥ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। ରଣନୀତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ଭାରତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ରଣନୀତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ।