ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ: MEA
ଭେନେଜୁଏଲା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି ଓ ଭାରତ ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ।
Published : January 4, 2026 at 4:45 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଭରପୂର ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶ ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ଆମେରିକା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କଲା ଭାରତ । ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଭେନେଜୁଏଲା ଘଟିଥିବା ଘଟଣାବଳୀ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ । ଆମେରିକା ଦ୍ବାରା ସେଠାକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପରେ ସେଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଭାରତ ନଜର ରଖିଛି ।
ଭେନେଜୁଏଲା ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦୋହରାଇଛି । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ନେଇ ଭାରତ ଆହ୍ବାନ କରିଛି । MEAଦ୍ବାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି," ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଗଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ । ଆମେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛୁ । ଭାରତ ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି । ଆମେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଆହ୍ବାନ କରୁଛୁ । ଯାହା ଦ୍ବାରା ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇପାରିବ । କାରକାସରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଭାରତୀୟ ସମୁଦାୟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ଜାରି ରହିବ । "
ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ଯାତ୍ରା ନକରିବାକୁ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି । ଏଥିସହ ସେଠାର ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । କାରକାସରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସହିତ ଯୋଗଯୋଗରେ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାଦୁରାଇଙ୍କୁ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାରରେ ଜଡିତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଶନିବାର ଆମେରିକା ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଜଧାନୀ କାରାକାସରେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିଥିଲା । ଆମେରିକାର ସେନା ମାଦୁରୋ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଉଠାଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି । ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
