ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ-ଭାରତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତି ଆଲୋଚନା ସଫଳ; 'ମଦର ଅଫ ଅଲ ଡିଲ୍ସ'ରେ ବାଜିବ ମୋହର
Published : January 27, 2026 at 1:20 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିର ଆଲୋଚନା ପରେ ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଶାଳ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହି ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ଉଭୟଙ୍କ ସଂପର୍କକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବ ବୋଲି ବାଣିଜ୍ୟ ସଚିବ ରାଜେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନାକୁ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ କରିଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ସଚିବ ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ସଫଳ ଆଲୋଚନା ପରେ ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ 'ମଦର ଅଫ ଅଲ ଡିଲ୍ସ' ମଙ୍ଗଳବାର ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ପଞ୍ଚମାଂଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ 25 ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶୀଦାର ଅଟେ । ଏହା ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ଓ ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ।
ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଏବଂ ଭାରତ ପରସ୍ପର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ
ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଏବଂ ଭାରତ ପରସ୍ପର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି, ନିୟମ ଆଧାରିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରମ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ନିବେଶ ଏହି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଅଟେ । ମଙ୍ଗଳବାର ହେବାକୁ ଥିବା ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ-ଭାରତ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ନେତାମାନେ ଏକ ମିଳିତ ବ୍ୟାପକ ରଣନୈତିକ ଏଜେଣ୍ଡା ଓ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲିି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହା ପ୍ରଥମେ 2007ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 2022ରେ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସୋମବାର ଶେଷ ହୋଇଛି ।
ୟୁରୋପୀୟ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉର୍ସୁଲା ଭାନ୍ ଡେର୍ ଲେଏନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଏବଂ ଭାରତ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ରଣନୀତିକ ବୁଝାମଣା, ଆଲୋଚନା ଏବଂ ମୁକ୍ତ ପସନ୍ଦ । ଉଭୟଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଶକ୍ତିରୁ ଆମେ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପରସ୍ପରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବୁ । ଆମେ ଖଣ୍ଡିକ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆଉ ଏକ ରାସ୍ତା ବି ସମ୍ଭବ ।
ଭାରତ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘj ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଅଂଶୀଦାର
ୟୁରୋପୀୟ କାଉନସିଲର ସଭାପତି ଆଣ୍ଟୋନିଓ କୋଷ୍ଟା ସମାନ କଥା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଅଂଶୀଦାର ଅଟେ । ମିଳିତ ଭାବେ ଆମେ ଏଭଳି ନିୟମଭିତ୍ତିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର କ୍ଷମତା ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ବାଣ୍ଟି ନେଉଛୁ । ୟୁରେପୀୟ ସଂଘ ହେଉଛି ଚୀନ ପରେ ଏବଂ ଆମେରିକାଠାରୁ ଆଗରେ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ଭାରତର ମୋଟ ବାଣିଜ୍ୟର ୧୧.୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ।
ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2024ରେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସାମଗ୍ରୀ 120 ବିଲିୟନ ୟୁରୋରୁ ଅଧିକ ଥିଲା । ଏଥିରେ ଭାରତରୁ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ71.4 ବିଲିୟନ ୟୁରୋର ରପ୍ତାନୀ ଏବଂ ଭାରତ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘରୁ 48.8 ବିଲିୟନ ୟୁରୋର ଆମଦାନୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି । ଗତ ଦଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟ ଦୁଇଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରୁ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ରପ୍ତାନୀ 140 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘରୁ ଭାରତର ଆମଦାନୀ 58 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
