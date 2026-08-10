ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲା ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ; ଜେନେଭାସ୍ଥିତ ଜାତିସଂଘକୁ ପାଞ୍ଚଟି ମୟୂର ଉପହାର ଦେଲା ଭାରତ
ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ୱାତୀୟ ଥର ପାଇଁ ୟୁଏନଓଜିକୁ ଏପରି ମୟୂର ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । 1981ରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷୀଉଦ୍ୟାନରୁ ପ୍ରଜନନକ୍ଷମ ଏକ ଜୋଡା ମୟୂର ପଠାଇଥିଲେ ।
Published : August 10, 2026 at 1:50 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଜେନେଭାସ୍ଥିତ ଜାତିସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ 5ଟି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଜାତିର ମୟୂର ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଧଳା ପୁଚ୍ଛ ଥିବା ମୟୂର ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହି ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରି ଭାରତ ଦଶନ୍ଧି ଥରି ରହି ଆସିଥିବା ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଛି ।
ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବିଶେଷ ସମାରୋହରେ ଜେନେଭାସ୍ଥିତ ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି ଅରିନ୍ଦମ ବାଗଚି ୟୁଏନଓଜିର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାତ୍ୟାନା ବାଲୋବାୟାଙ୍କୁ ଔପଚାରିକତାର ସହ ଏହି ମୟୂର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଉପହାର ପ୍ରଦାନ ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧ ପ୍ରାକୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ବିବିଧତା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଏକ ନିଦର୍ଶନ । 4ଟି ନୀଳ ମୟୂର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଧଳା ପୁଚ୍ଛ ଥିବା ମୟୂର ଜାତିସଂଘ ସହ ଜଡିତ ନୀଳ ଓ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ ।
🦚🇮🇳 A vibrant symbol of India's commitment to multilateralism! 🦚🇮🇳— India at UN, Geneva (@IndiaUNGeneva) August 7, 2026
Adding to @UNGeneva's biodiversity, PR @abagchimea, on behalf of 🇮🇳, presented five Indian Peacocks 🦚 (Pavo cristatus), the National Bird of India, in UN colours to DG @UN_Valovaya.
The symbolic gift… pic.twitter.com/B7GG100kGp
ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ୱାତୀୟ ଥର ପାଇଁ ୟୁଏନଓଜିକୁ ଏପରି ମୟୂର ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । 1981ରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରୁ ପ୍ରଜନନକ୍ଷମ ଏକ ଜୋଡା ମୟୂର ପଠାଇଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ମୟୂର ଯିଏ ଶାଳୀନତା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତଥା କୋମଳତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ । ଜୈବ ବିବିଧତାର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଭାରତର ଅତୁଟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ।
ଜେନେଭାରେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ବୟାନ ଅନୁସାରେ, ବାଲବାୟା ଏହି ଉପହାର ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଜେନେଭା ବାୟୋପାର୍କ ଚିଡିଆଖାନାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଟୋବିୟାସ ବ୍ଲାହା କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ଅଟେ ।’
Today, @IndiaUNGeneva gifted 5 peacocks 🦚 to @ungeneva: a nod to India's national bird and to a tradition going back to the 19th century.— United Nations Geneva (@UNGeneva) August 7, 2026
Grateful to India for the newest members of the flock!
Follow us on Instagram for regular 🦚🦚🦚🦚🦚 updates: https://t.co/PW8l3OAXvw pic.twitter.com/Uy7IypVXqj
ଏହି ଚିଡିଆଖାନା ଜାତିସଂଘ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ମୟୂରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ତିନିମାସ ଯାଏ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯିବ । ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏରିଆନା ପାର୍କରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବୁଲିବାର ଅନୁମତି ମିଳିବ । ଏହି ପାର୍କରେ ଜାତିସଂଘର ୟୁରୋପୀୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଅବସ୍ଥିତ ।
୪୬ ହେକ୍ଟର ପରିମିତ ଇଲାକାରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏରିଆନା ପାର୍କ । ଏହା ଜେନେଭାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାର୍କଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ଜେନେଭା ସହର ପ୍ରଥମେ 'ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ସ' ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାତିସଂଘକୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଏହି ପାର୍କ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଥିଲା । ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତିସଂଘର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବ, ସେମାନେ ଏହି ପାର୍କକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ।
ଏକ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏରିଆନା ପାର୍କରେ ମୟୂରମାନେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି ପରମ୍ପରା 'ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ସ' ଏବଂ ଜାତିସଂଘର ସ୍ଥାପନା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସ୍ୱିସ୍ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ତଥା କଳା ସଂଗ୍ରାହକ ଗୁସ୍ତାଭ୍ ରେଭିଲିଓଡ୍ ଏହି ପରମ୍ପରାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେ ୧୮୯୦ ମସିହାରେ ଜେନେଭା ସହରକୁ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ୱିଲ୍ (ଇଚ୍ଛାପତ୍ର) ମାଧ୍ୟମରେ ଦାନ କରିଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ ଏହାର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଜାତିସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅବସ୍ଥିତ।
ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଏରିଆନା ପାର୍କରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ୧୯୯୭ ମସିହାରେ ଜାପାନର ଏକ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ପକ୍ଷରୁ UNOG କୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ମିଶନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଭାରତ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏହି ମୟୂର ଜାତିସଂଘ ପରିସରର ଜୈବ-ବିବିଧତା ବୃଦ୍ଧି କରି ପାରିଛି ଏବଂ ଏହା ଦେଶର ପ୍ରାକୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାରାମତିରେ ପୁଣି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଟ୍ରେନର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟର କ୍ରାସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାୟୁ ସେନାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା 'ଟପ୍ ଗନ' ଭାବନା କଣ୍ଠ; FCL ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରି ରଚିଲେ ଇତିହାସ