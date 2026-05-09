MIRV ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଉନ୍ନତ 'ଅଗ୍ନି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର'ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କଲା ଭାରତ

ଏହି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ସହିତ, ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରି ବହୁ ରଣନୈତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ।

India Conducts Successful Trial Of Advanced Agni Missile With MIRV System
MIRV ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଉନ୍ନତ 'ଅଗ୍ନି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର'ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କଲା ଭାରତ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 9, 2026 at 11:09 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ୮ ମେ, ୨୦୨୬ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ୱୀପରୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ରି-ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭେଇକିଲ୍ (MIRV) ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ଏକ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଅଗ୍ନି ମିସାଇଲର ସଫଳ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିଛି, ବୋଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଶନିବାର ଦିନ କହିଛି ।

ଭାରତ ମହାସାଗର କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ବିଶାଳ ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନିତ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହି ମିସାଇଲକୁ ଏକାଧିକ ପେଲୋଡ୍ ସହିତ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା, ବୋଲି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ।

"ଟେଲିମେଟ୍ରି ଏବଂ ଟ୍ରାକିଂ ଜରିଆରେ ଏକାଧିକ ସ୍ଥଳଭାଗ ଏବଂ ଜାହାଜ- ଆଧାରିତ ଷ୍ଟେସନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ ଉତକ୍ଷେପଣ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ପେଲୋଡ୍ ପ୍ରଭାବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ମିସାଇଲ୍ ଗତିପଥକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିଥିଲା । ଉତକ୍ଷେପଣ ତଥ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ, ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ମିଶନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା," ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ଏକ X- ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି DRDO ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ, "୮ ମେ, ୨୦୨୬ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ୱୀପରୁ MIRV (ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ରି-ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭେଇକିଲ୍) ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଉନ୍ନତ ଅଗ୍ନି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଟି ଭାରତ ମହାସାଗର କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ବିଶାଳ ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନିତ ବଣ୍ଟାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏକାଧିକ ପେଲୋଡ୍ ସହିତ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା।"

ଏହି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ସହିତ, ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରି ବହୁ ରଣନୈତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଶିଳ୍ପ ସହାୟତାରେ DRDO ପରୀକ୍ଷାଗାର ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇଛି । DRDOର ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସେନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣର ତଦାରଖ କରିଥିଲେ ।

ସଫଳ ଉତକ୍ଷେପଣ-ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ DRDO, ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । "ଏହା ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିପଦ ଧାରଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ କ୍ଷମତା ଯୋଡ଼ିବ," ବୋଲି ରାଜନାଥ କହିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

