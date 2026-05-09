MIRV ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଉନ୍ନତ 'ଅଗ୍ନି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର'ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କଲା ଭାରତ
Published : May 9, 2026 at 11:09 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ୮ ମେ, ୨୦୨୬ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ୱୀପରୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ରି-ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭେଇକିଲ୍ (MIRV) ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ଏକ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଅଗ୍ନି ମିସାଇଲର ସଫଳ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିଛି, ବୋଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଶନିବାର ଦିନ କହିଛି ।
ଭାରତ ମହାସାଗର କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ବିଶାଳ ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନିତ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହି ମିସାଇଲକୁ ଏକାଧିକ ପେଲୋଡ୍ ସହିତ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା, ବୋଲି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ।
"ଟେଲିମେଟ୍ରି ଏବଂ ଟ୍ରାକିଂ ଜରିଆରେ ଏକାଧିକ ସ୍ଥଳଭାଗ ଏବଂ ଜାହାଜ- ଆଧାରିତ ଷ୍ଟେସନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ ଉତକ୍ଷେପଣ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ପେଲୋଡ୍ ପ୍ରଭାବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ମିସାଇଲ୍ ଗତିପଥକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିଥିଲା । ଉତକ୍ଷେପଣ ତଥ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ, ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ମିଶନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା," ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଏକ X- ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି DRDO ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ, "୮ ମେ, ୨୦୨୬ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ୱୀପରୁ MIRV (ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ରି-ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭେଇକିଲ୍) ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଉନ୍ନତ ଅଗ୍ନି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଟି ଭାରତ ମହାସାଗର କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ବିଶାଳ ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନିତ ବଣ୍ଟାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏକାଧିକ ପେଲୋଡ୍ ସହିତ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା।"
Advanced Agni missile with MIRV (Multiple Independently Targeted Re-Entry Vehicle) system was successfully tested from Dr. APJ Abdul Kalam Island, Odisha on 08th May 2026.— DRDO (@DRDO_India) May 9, 2026
The missile was flight tested with Multiple payloads, targeted to different targets spatially distributed… pic.twitter.com/W7ufT7pwbt
ଏହି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ସହିତ, ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରି ବହୁ ରଣନୈତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଶିଳ୍ପ ସହାୟତାରେ DRDO ପରୀକ୍ଷାଗାର ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇଛି । DRDOର ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସେନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣର ତଦାରଖ କରିଥିଲେ ।
ସଫଳ ଉତକ୍ଷେପଣ-ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ DRDO, ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । "ଏହା ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିପଦ ଧାରଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ କ୍ଷମତା ଯୋଡ଼ିବ," ବୋଲି ରାଜନାଥ କହିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ