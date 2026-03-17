କାବୁଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ବର୍ବର ଆକ୍ରମଣକୁ ଭାରତର ନିନ୍ଦା; କହିଲା, ପାକିସ୍ତାନ ଗଣହତ୍ୟାକୁ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ରୂପ ଦେଉଛି
Published : March 17, 2026 at 7:42 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରାଜଧାନୀ କାବୁଲର ଏକ ନିଶା ପୁନର୍ବାସ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ 400 ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 250ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପାକିସ୍ତାନର ଏପରି ବର୍ବର ଆକ୍ରମଣକୁ ଭାରତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦୃଢ ନିନ୍ଦା କରିଛି ।
ତାଲିବାନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରାଜଧାନୀରେ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟା ସମୟରେ 2 ହଜାର ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଇସଲାମବାଦ ଏକ ଗଣହତ୍ୟାକୁ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି
ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଇସଲାମବାଦ ଏକ ଗଣହତ୍ୟାକୁ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ଏହା ଏକ କାପୁରୁଷ ଏବଂ ଅବିବେକିତାପୂର୍ଣ୍ଣ କାଣ୍ଡ । ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଏହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ରୂପ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।
ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ପାକିସ୍ତାନର ଏପରି ଘୃଣ୍ୟ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ ଏକ ଖୋଲା ଆକ୍ରମଣ । ଏଥି ସହିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରତି ଏକ ବଡ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହା ପାକିସ୍ତାନର ନିରନ୍ତର ବେପରୁଆ ଆଚରଣ ଏବଂ ଏହାର ସୀମାପାର ହିଂସାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ଅଧିକ ନିନ୍ଦନୀୟ କରିଥିବା ବିଷୟ ହେଉଛି, ରମଜାନ ସମୟରେ ଇସଲାମବାଦ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ରମଜାନ ସବୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପବିତ୍ର ମାସ । ଏହି ସମୟ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଦୟା ଦେଖାଇବାର ସମୟ । କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ, କୌଣସି ଆଇନ ଏବଂ କୌଣସି ନୈତିକତାରେ ଏପରି ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।
