ଚୀନ-ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା, ଏଲଏସିରେ ବଜାୟ ରହିବ ଶାନ୍ତି
23ତମ ଭାରତ-ଚୀନ କର୍ପସ କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ । ସୀମାରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସହମତ ।
Published : October 29, 2025 at 3:28 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୀମାରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ବଜାୟ ରଖିବା ନେଇ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଆଜି (ବୁଧବାର) ଦିନ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
23ତମ ଭାରତ-ଚୀନ କର୍ପସ କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ:
ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଅକ୍ଟୋବର 25ରେ 23ତମ ଭାରତ-ଚୀନ କର୍ପସ କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଚୁସୁଲ- ମୋଲଦୋ ସୀମାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ପୂର୍ବ ଲଦାଖର ବାସ୍ତବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା (LAC) ଲାଇନରେ କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ବଜାୟ ରହିବ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।
ସୀମାରେ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ନେଇ ଆଲୋଚନା:
ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ଆଲୋଚନା ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା । 2024 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 22 ତମ କର୍ପସ କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ପରଠାରୁ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟକରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଓ ଚୀନ- ଭାରତ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିଥିବା ମତ ଦେଇଥିଲେ । ସୀମାରେ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥଳଭାଗ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିବା ନିୟମ ମାନିବାକୁ ସହମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।
ଚୀନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏନେଇ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି, ଚୀନ- ଭାରତ ସୀମାରେ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗର ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସକ୍ରିୟ ଓ ଉଭୟ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଲଦାଖକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସୀମା ବିବାଦ ଜାରି ରହିଛି । 2020 ମସିହାରେ ଗଲଓ୍ବାନ ଘାଟିରେ ଉଭୟ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ 20 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ।
