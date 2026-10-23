ITBP ଡିଜିଙ୍କ ବୟାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ: MEAର ସଫେଇ; LAC ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହା କୂଟନୈତିକ ଓ ସାମରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବ୍ୟବହାର
LACର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଉଭୟ ଦେଶ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି: ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ
Published : October 23, 2026 at 8:31 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସୀମାରେ ଭାରତୀୟ ଓ ଚୀନ୍ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଏହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ନେଇ ଭାରତ-ତିବ୍ବତ ସୀମା ପୁଲିସ (ITBP) ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶତ୍ରୁଜିତ ସିଂହ କପୁରଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା (LAC) ନିକଟରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ସହ ଭୁଲ୍ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଭୁଲ୍ ଆକଳନକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା କୂଟନୈତିକ ଓ ସାମରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉପଯୋଗ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
Bi-Weekly Media Briefing by the Official Spokesperson (October 23, 2026) https://t.co/02UiEhucZG— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 23, 2026
ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଜୟସ୍ୱାଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ, ଚୀନ୍ ସେନା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପଦ୍ଧତିରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଲେ ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସ୍ଥିତି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ।
ସେ କହିଥିଲେ, “ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ ଯେ, ଚୀନ୍ ସେନା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପଦ୍ଧତିରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଲେ ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଥାଏ।”
ଜୟସ୍ୱାଲ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, “ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା (LAC) ନିକଟରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ଭୁଲ୍ ବୁଝାମଣା ଓ ଭୁଲ୍ ଆକଳନକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା କୂଟନୈତିକ ଓ ସାମରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉପଯୋଗ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସୀମା ପରିଚାଳନାକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏଲ୍ଏସିର ଉପଯୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ନିଜର ବୁଝାମଣାକୁ କିପରି ଉନ୍ନତ କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଦେଶ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି।”
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଭୁଲ୍ ବୁଝାମଣା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରହିଥିବା ସାମରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କିତ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଠାରୁ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଥିଲେ।
ଗୁରୁବାର ITBP ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କପୁର କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତୀୟ ଓ ଚୀନ୍ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ଜାରି ରହିଛି। ସେହି ସମୟରେ ଚୀନ୍ ସେନା ଏଲ୍ଏସି ନିକଟ ତକ୍ସିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପଏଣ୍ଟକୁ ଭାରତୀୟ ସେନାର ପ୍ରବେଶ ରୋକୁଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।
ITBP କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମାନ ସମାରୋହରେ କପୁର କହିଥିଲେ, “ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅରୁଣାଚଳର ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।”
ତାଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଦଳର ଜାତୀୟ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦାବି କରିଥିଲେ।
- ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଖଡ଼ଗେ କହିଥିଲେ, “ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଚୀନ୍ର ପିପୁଲ୍ସ ଲିବରେସନ୍ ଆର୍ମି (PLA) ସହ ଭାରତୀୟ ସେନାର ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ନେଇ ITBP ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଡୋକଲାମ ଓ ଗଲୱାନ ପରେ ଆଉ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସଂଘର୍ଷ ଘଟୁଛି କି? ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ତକ୍ସିଂ ନିକଟରେ ଚୀନ୍ର ଅନୁପ୍ରବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।”
Enough CLEAN CHITS to China. PM Modi must COME CLEAN before India! Three questions demand answers: 1. NATIONAL SECURITY The ITBP DG's confirmation of continuing PLA face-offs in Arunachal Pradesh is deeply alarming. After Doklam and Galwan, is another serious confrontation unfolding? Reports of Chinese incursions near Taksing emerged in August. Yet, even 47 days after Corps Commander-level talks at Wacha–Damai, reportedly just 180 km away, confrontations continue. Has India's patrolling access been compromised? Arunachal Pradesh is an inseparable part of India. Why is the nation being kept in the dark? 2. ECONOMIC SECURITY Since Galwan sacrifice of 20 Indian Army bravehearts, (FY2020–21), Chinese imports have surged 102%, while India's trade deficit with China has ballooned 155% to $112.16 billion. Even Finance Minister Nirmala Sitharaman admits China obstructs Indian exports. Yet, the Government is easing Chinese investment restrictions and considering PLI benefits for eligible China-linked ventures. Has Make in India become Import from China? 3. DIPLOMATIC ACCOUNTABILITY At least 23 reported Modi–Xi meetings and interactions, 25 Special Representatives' rounds involving NSA Ajit Doval, 36 WMCC meetings, and successive SCO and BRICS Summits. What tangible results have these engagements delivered? Have India's pre-May 2020 patrolling rights been fully restored? Our Armed Forces have our complete confidence. But National security demands accountability, not diplomatic photo opportunities & Hugplomacy! Instead of attacking the Opposition, PM Modi must take Parliament and the Nation into confidence. https://t.co/WxHQ2ZtKV4— Mallikarjun Kharge (@kharge) October 23, 2026
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, “ଗଲୱାନରେ ୨୦ ଜଣ ସାହସୀ ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ପରଠାରୁ (ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୦-୨୧) ଚୀନ୍ରୁ ଭାରତର ଆମଦାନୀ ୧୦୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚୀନ୍ ସହ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ ୧୫୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୧୨.୧୬ ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏପରିକି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ୍ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତଥାପି ସରକାର ଚୀନ୍ର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଉପରେ ଥିବା କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ଚୀନ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ପାଦନ ସଂଯୁକ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ (PLI) ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ଦେବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କ’ଣ ‘ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ ଏବେ ‘ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଚାଇନା’ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି?”
କୂଟନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଖଡ଼ଗେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଥିଲେ, “ମୋଦି-ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତି କମ୍ରେ ୨୩ଟି ବୈଠକ ଓ ଆଲୋଚନା, ଏନ୍ଏସ୍ଏ ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିରେ ୨୫ ଥର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧିସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା, ୩୬ଟି WMCC ବୈଠକ ଏବଂ ଲଗାତାର SCO ଓ BRICS ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦାନ ପରେ ଏସବୁ ଆଲୋଚନାରୁ କ’ଣ ଠୋସ୍ ଫଳ ମିଳିଛି? ମେ ୨୦୨୦ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ଯେଉଁ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଅଧିକାର ଥିଲା, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେରିପାଇଛୁ କି?
ଆମ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଉପରେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଜରୁରୀ, କେବଳ କୂଟନୈତିକ ଫଟୋ ଉଠାଇବା କିମ୍ବା ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ନୁହେଁ। ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସଂସଦ ଓ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେବା ଉଚିତ।”
କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଥିଲା, “ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଚୀନ୍ ସୈନିକ ଓ ଭାରତୀୟ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି ଏବଂ ଏହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ITBP ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶତ୍ରୁଜିତ କପୁର ଏହି ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରୁ ଚୀନ୍ ସୈନିକଙ୍କ ସହ ସଂଘର୍ଷ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋଦି ସରକାର ଏହି ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଚାପି ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଚୀନ୍କୁ ‘ଲାଲ ଆଖି’ ଦେଖାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି BRICS ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଥଟ୍ଟାମଜା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।”
କଂଗ୍ରେସ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଆହୁରି କହିଥିଲା, “କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚୀନ୍ ଆମ ଯବାନଙ୍କ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା, ଅନ୍ୟପଟେ ମୋଦି ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଆମ ଯବାନଙ୍କ କ୍ଷତରେ ଲୁଣ ଛିଞ୍ଚିବା ସହ ସମାନ। ମୋଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆମ ଯବାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ଦେଶ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ହାତ ଝାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଚୀନ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଓ ଦେଶର ଜମି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି।”
- ଅରୁଣାଚଳ କଂଗ୍ରେସର ଉଦ୍ବେଗ
ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ବୋସିରାମ ସିରାମ କଥିତ ଚୀନ୍ ଅନୁପ୍ରବେଶ, ସୀମାନ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ସମସ୍ୟା ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଗସ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମା ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଆଧାରରେ ସେ ଏହି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି।
ଦେଶର ସୀମା ସୁରକ୍ଷାରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଦୁର୍ଗମ ଓ ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟୋଜିତ ଯବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସହାୟତା ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତତା ଉପରେ ସିରାମ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ସିରାମ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ଆମ ଯବାନମାନଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ତେବେ ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୋର ମତ ହେଉଛି, ସୀମାନ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭଳି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ପଛରେ ପଡ଼ୁଛି।”
ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଚୀନ୍ ସେନା ଭାରତୀୟ ସେନାର ମୁତୟନ ସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ମଜଭୁତ କରିଛି ଏବଂ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କୁ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।
ତାଙ୍କ ମତରେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସୀମାନ୍ତର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସିରାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେହି ଘଟଣାରେ ଭାରତୀୟ ଓ ଚୀନ୍ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଆହତ ହେବା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବରକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ।
ଭାରତୀୟ ସେନାର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଥିବା ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ବୟାନକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସିରାମ କହିଥିଲେ ଯେ, ତକ୍ସିଂ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଗସ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଛି।
- ସୀମାନ୍ତ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜୀବିକା ନେଇ ଚିନ୍ତା
ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ସିରାମ କହିଥିଲେ ଯେ, ବଢ଼ୁଥିବା ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି।
ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ନିଜର ୟାକ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଚରଣଭୂମିକୁ ନେଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ କଟକଣା ଲାଗୁଛି।
ସେହିପରି, ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାଉଁଶ, ଔଷଧୀୟ ଗଛଲତା, ଜାଳେଣି କାଠ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିବା ସିରାମ କହିଥିଲେ।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ନାହ ଓ ମାରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଅପର ସୁବନସିରି ଜିଲ୍ଲାର ଉପାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଓ ଅଭିଯୋଗକୁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ସିରାମ କହିଥିଲେ, “ସୀମାନ୍ତରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାବଳୀକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଚିନ୍ତାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ।”