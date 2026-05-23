୨୫-୩୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରପ୍ତାନିକାରୀ ହେବାରେ ଭାରତକୁ କୌଣସି ଶକ୍ତି ରୋକି ପାରିବ ନାହିଁ: ରାଜନାଥ ସିଂହ
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନରେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ 50 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
Published : May 23, 2026 at 8:46 PM IST
ଶିରିଡ଼ି: ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଆଜି(ଶନିବାର) କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେବେ ଅସ୍ତ୍ର ଆମଦାନିକାରୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିବା ଭାରତକୁ ଆଗାମୀ ୨୫-୩୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ରପ୍ତାନିକାରୀ ଦେଶ ହେବାରୁ କୌଣସି ଶକ୍ତି ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ। ଶିରିଡ଼ିରେ ଏକ ଗୋଳାବାରୁଦ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନାର ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେଉଁ ଦେଶ ନିଜ ଅସ୍ତ୍ର ନିଜେ ତିଆରି କରେ, ସେହି ଦେଶ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଜେ ଲେଖେ। ଏଥିସହ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ନଗଣ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ୨୫-୩୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସରକାର ଏହାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
“ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର କେବଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମୈଦାନରେ ନଟ୍-ବୋଲ୍ଟ ଯୋଗାଣକାରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଧୁନିକ ଓ ଉନ୍ନତ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀର ଉତ୍ପାଦକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଉଭା ହୋଇଛି,” ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏଥିସହ ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତକୁ କେବେ ଅସ୍ତ୍ର ଆମଦାନିକାରୀ ଦେଶ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାରତକୁ ଆଗାମୀ ୨୫-୩୦ ବର୍ଷରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରପ୍ତାନିକାରୀ ଦେଶ ହେବାରୁ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
ଏଥିସହ ଶ୍ରୀ ସିଂହ କହିଥିଲେ, “ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଓ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ନବୀନତା ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଦେଶ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ପହଞ୍ଚେ।” “ଭାରତକୁ ଗୋଳାବାରୁଦ ଓ ଅଟୋମେସନ୍ର ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ସଙ୍ଗରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ,” ବୋଲି ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ।ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଶାସନ ସମୟରେ ଗନପାଉଡର ତିଆରି ପାଇଁ ପୋଟାସିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍କୁ କଞ୍ଚା ମାଲ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ସାମରିକ କ୍ଷମତାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥିଲା। ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ବହୁ ଦୂର ଆଗକୁ ବଢ଼ିଆସିଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
ଏହାସହ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର କାରଖାନା ଥିଲା ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପର ଭିତ୍ତି ମଜଭୂତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପୁରୁଣା କ୍ଷମତା ଓ ଆଧୁନିକ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରହିଲା ନାହିଁ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର କେବଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଓ ଅର୍ଡନାନ୍ସ କାରଖାନାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେସରକାରି ଭାଗୀଦାରି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ, ଯଥା ନୀତିଗତ ସଂଶୋଧନ ଓ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ (FDI) ଉଦାରୀକରଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।
ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଥିଲେ ଯେ, ସରକାର ଏକ ରଣନୀତିଗତ ସହଭାଗିତା ମଡେଲ୍ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୫,୦୦୦ଟି ସାମଗ୍ରୀର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସ୍ୱଦେଶୀକରଣ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେନାବାହିନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତରୁ କ୍ରୟ କରିବା ଅନିବାର୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯୁବ ଆବିଷ୍କାରକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା ବିଷୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାର ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖାଯାଉଛି।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଅନୀଲ ଚୌହାନ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶିରିଡି଼ରେ ୨୦୦ ଏକର ଜମିରେ ନିର୍ମିତ ଏହି କାରଖାନାରୁ ପ୍ରାୟ ୨,୦୦୦ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟମ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ଲଘୁ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ନିବେ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗଣେଶ ନିବେ କହିଥିଲେ। ଅହିଲ୍ୟାନଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଏହି ୟୁନିଟ୍ରେ ଆର୍ଟିଲେରୀ ବମ୍ସେଲ୍ ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ଏହା ଏୟାରୋସ୍ପେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ ଶିରିଡ଼ି ସାଇବାବା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।