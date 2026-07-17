ଭାରତର ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍; ୨୦୨୭ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରଥମ ସେକ୍ସନ, ୨୦୩୦ ପରେ ମିଳିବ ଜାପାନର E10 ଟ୍ରେନ୍
ମୁମ୍ବାଇ-ଅହମ୍ମଦାବାଦ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି; ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତୀୟ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବାକୁ ଭାରତ-ଜାପାନର ସହମତି
Published : July 17, 2026 at 6:55 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମୁମ୍ବାଇ-ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଉଚ୍ଚାକାଙ୍କ୍ଷୀ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଭାରତ ଓ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୟସୀମା ଓ ଟ୍ରେନ୍ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଦେଶ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ରଣନୀତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ପଥ ସୁଗମ ହୋଇଛି। ତେବେ ରେଳପଥରେ କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ, ସେଥିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି।
ମୁମ୍ବାଇ-ଅହମ୍ମଦାବାଦ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ରେଳ କରିଡରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର ଭାବେ ଚାଲିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଥମ ସେକ୍ସନକୁ ୨୦୨୭ ମସିହାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବ।Rain Alert: ଆହୁରି ୪ ଦିନ ବର୍ଷିବ, ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି
- ଜାପାନର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ E10 ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜାପାନ ଭାରତକୁ ତାହାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ E10 ସିରିଜ୍ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗାଇବ। ତେବେ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ E10 ସିରିଜ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଜାପାନ ୨୦୩୦ ପରେ ହିଁ ଭାରତକୁ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗାଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ଜାପାନର ଏହି ମୂଳ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆହୁରି କିଛି ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବ।
- ୨୦୨୭ରେ କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ ?
ଏହା ପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଯଦି ଜାପାନର E10 ଟ୍ରେନ୍ ୨୦୩୦ ପରେ ଆସିବ, ତେବେ ୨୦୨୭ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ସେକ୍ସନରେ କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ? ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତ ଓ ଜାପାନ ମିଳିତ ଭାବେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦେଶ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୨୭ରେ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିଚାଳନା ଭାରତୀୟ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଉଭୟ ଦେଶ କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ନକରି ଏହି ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; ରେଳ ଚଳାଚଳ ନେଇ ଏହି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି(ଆଜି) ଶୁକ୍ରବାର ହରିୟାଣାର ଜିନ୍ଦ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଜିନ୍ଦ-ସୋନିପତ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଚାଳିତ ଟ୍ରେନକୁ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଭାରତ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ରେଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ ଦିଗରେ ଏହାକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଜିନ୍ଦରୁ ସୋନିପତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ୮୯ କିଲୋମିଟର ଦୂରତାକୁ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ମଧ୍ୟରେ ୧୨ଟି ଷ୍ଟେସନରେ ଏହାର ରହଣି ରହିଛି। ଟ୍ରେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଶିମ କୁମାର ଘୋଷ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟବ ସିଂହ ସାଇନୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।