ETV Bharat / bharat

SIR, ‘ଭୋଟ ଲୁଟ୍’ ଓ ନିର୍ବାଚନ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ CJIଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବ INDIA ମେଣ୍ଟ

ପ୍ରତି ଦୁଇ ମାସରେ ବୈଠକ କରିବ INDIA ମେଣ୍ଟ; ଅଗଷ୍ଟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକ । ସନ୍ତୁ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ

INDIA Bloc To Write To CJI
INDIA ବ୍ଲକ୍ ନେତାମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 8, 2026 at 6:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟାଲ୍ ଇନ୍କ୍ଲୁସିଭ୍ ଆଲାଏନ୍ସ (INDIA) ସୋମବାର ଏକାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଭିଜନ୍ (SIR) ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ୍ ରୋଲ୍, କଥିତ ‘ଭୋଟ ଲୁଟ୍’ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି (CJI)ଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାମିଲ ରହିଛି।

କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ INDIA ମେଣ୍ଟ ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସ ସଂସଦୀୟ ଦଳ (CPP) ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ମୁଖ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି (SP) ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦେଶର ୨୫ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ SIR ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ (ECI) ବିଜେପିକୁ ଫାଇଦା ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ECI ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭୋଟର ତାଲିକାର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା (JMM) ନେତା ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଏବଂ ଶିବସେନା (UBT) ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ବୈଠକ ପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଓ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଖଡ଼ଗେ କହିଥିଲେ, “ଆଜି ୨୫ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବୈଠକରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକମତ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବେ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇବୁ।”

ମୁଖ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଥିଲେ ଯେ, SIR, କଥିତ ଭୋଟ ଲୁଟ୍ ଓ ନିର୍ବାଚନ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ CJIଙ୍କୁ ଚିଠି ପଠାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି ଚିଠି CJIଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

ଏହାପୂର୍ବରୁ ଖଡ଼ଗେ କହିଥିଲେ ଯେ, SIR କାରଣରୁ “ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନାଗରିକ ନିଜର ଭୋଟ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି।” ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, “NEET ଓ CBSE ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବାକୁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି।”

ବୈଠକ ଆରମ୍ଭରେ ନିଜ ଉଦ୍‌ବୋଧନରେ ଖଡ଼ଗେ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗକୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଥିଲେ, “ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କାରଣରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ସହ ଖେଳା ଯାଉଛି।”

କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିନ୍ତାଜନକ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି, ବେରୋଜଗାରି, ଦରବୃଦ୍ଧି, କୃଷକ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିବାକୁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। INDIA ମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଥିଲେ, “ସମସ୍ତ ଦଳ ପ୍ରତି ଦୁଇ ମାସରେ ଥରେ ବୈଠକ କରିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।”

ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଥିବା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ସଂସଦୀୟ ସମନ୍ୱୟ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଉଭୟ ସଦନର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ବୈଠକ ହେବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ INDIA ମେଣ୍ଟ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ , AAP ଏବଂ DMKର ବର୍ଜନ

TAGGED:

INDIA BLOC
CJI LETTER
SIR ELECTORAL ROLL
SIR ଭୋଟ ଲୁଟ୍ ଓ ନିର୍ବାଚନ ଚୋରି
INDIA BLOC TO WRITE TO CJI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.