INDIA Bloc Rally: ଅପରାହ୍ନରେ କନଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପଦଯାତ୍ରା, SIR ବିରୋଧରେ ହଙ୍ଗାମା କରିବେ ବିରୋଧୀ
ଇଣ୍ଡି ଆଲାଏନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ରାଲିରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି । ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୦,୦୦୦ ପୋଲିସ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ।
Published : November 1, 2026 at 10:03 AM IST
INDIA BLOC RAMLILA MAIDAN RALLY, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀର ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ ଇଣ୍ଡି ଆଲାଏନ୍ସର ମେଗା ରାଲି ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବିରୋଧୀ ନେତା ଏବଂ ସମର୍ଥକମାନେ କଥିତ ନିର୍ବାଚନ ଅନିୟମିତତା ବିରୋଧରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଇଣ୍ଡି ଆଲାଏନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ରାଲିରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି ।
କ'ଣ ରହିଛି ଯୋଜନା
ଇଣ୍ଡି ଆଲାଏନ୍ସ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ 'ଚଲୋ ଦିଲ୍ଲୀ' ନାମରେ ମିଣ୍ଟୋ ରୋଡ୍ ରୁ ରାମଲୀଳା ମୈଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଏକ ପଦଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ତା’ପରେ ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ ଏକ ରାଲି ହେବ ।
ମୁଖ୍ୟ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଏକ ବିଶାଳ ତିରଙ୍ଗା ଛାଉଣୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 'ଇଣ୍ଡିଆ' (INDIA) ମେଣ୍ଟର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମିଣ୍ଟୋ ରୋଡରୁ ରାମଲୀଳା ମୈଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବଂ ତା’ ପରେ ଏକ ସମାବେଶ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଏବଂ ନାଗରିକ ସମାଜ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଏହି ଜନସମାବେଶ କେବଳ ମେଣ୍ଟର ରାଜନୈତିକ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ । 'ଇଣ୍ଡିଆ' (INDIA) ମେଣ୍ଟ ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, ମହିଳା, ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ନାଗରିକ ସମାଜର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 'କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି' (CJP) ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । 'ଇଣ୍ଡିଆ' ମେଣ୍ଟର ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ କି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପ୍ରାୟ ୫୦,୦୦୦ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆଶା କରୁଛି ।
କ'ଣ ରହିଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଇଣ୍ଡିଆ (INDIA) ମେଣ୍ଟର ରାମଲୀଳା ମୈଦାନ ରାଲି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୦,୦୦୦ ପୋଲିସ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀର ଯବାନ ମୁତୟନ ହେବେ । ରବିବାର ଦିନ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ 'ଇଣ୍ଡିଆ' (INDIA) ମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ ଏକ ରାଲି ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜେପି ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ବିରୋଧୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା (counter-march) ଆୟୋଜନ କରୁଛି ।
ଏହି ଦୁଇଟି ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ୧୦,୦୦୦ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀର ଯବାନଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ (CAPF), ସିଆରପିଏଫ୍ (CRPF) ଏବଂ ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ (RAF) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ।
ଇଣ୍ଡି ଆଲାଏନ୍ସ ରାଲି ପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ CAPF କମ୍ପାନୀ ସହିତ ୪,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହେବେ । ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ୧୪ଟି ଜୋନରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ତଦାରଖ କରାଯିବ । ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ବଡି କ୍ୟାମେରା ସହିତ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି ।
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ ସମାବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମିଣ୍ଟୋ ରୋଡ୍-କନଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଛକରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ କୌଣସି ଆବେଦନ ମିଳିନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ‘ଚଲୋ ଦିଲ୍ଲୀ ରାମଲୀଳା ମାର୍ଚ୍ଚ’ରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ, ଜାରି କଲେ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦିଲ୍ଲୀରେ 'ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଅ' ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା: ECI ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା ପୋଲିସ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ