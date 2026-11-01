ETV Bharat / bharat

INDIA Bloc Rally: ଅପରାହ୍ନରେ କନଟ୍ ପ୍ଲେସ୍‌ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପଦଯାତ୍ରା, SIR ବିରୋଧରେ ହଙ୍ଗାମା କରିବେ ବିରୋଧୀ

ଇଣ୍ଡି ଆଲାଏନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ରାଲିରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି । ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୦,୦୦୦ ପୋଲିସ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ।

Delhi's Ramlila Maidan
ଦିଲ୍ଲୀର ରାମଲୀଳା ମୈଦାନ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 1, 2026 at 10:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

INDIA BLOC RAMLILA MAIDAN RALLY, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀର ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ ଇଣ୍ଡି ଆଲାଏନ୍ସର ମେଗା ରାଲି ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବିରୋଧୀ ନେତା ଏବଂ ସମର୍ଥକମାନେ କଥିତ ନିର୍ବାଚନ ଅନିୟମିତତା ବିରୋଧରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଇଣ୍ଡି ଆଲାଏନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ରାଲିରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି ।

ରାଲିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାରିକେଡିଂ କରାଯାଇଛି
ରାଲିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାରିକେଡିଂ କରାଯାଇଛି (ETV Bharat)

କ'ଣ ରହିଛି ଯୋଜନା

ଇଣ୍ଡି ଆଲାଏନ୍ସ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ 'ଚଲୋ ଦିଲ୍ଲୀ' ନାମରେ ମିଣ୍ଟୋ ରୋଡ୍ ରୁ ରାମଲୀଳା ମୈଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଏକ ପଦଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ତା’ପରେ ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ ଏକ ରାଲି ହେବ ।

ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 'ଭୋଟ ବଚାଓ, ଦେଶ ବଚାଓ' ମେଗା ରାଲିର ପୋଷ୍ଟର ।
ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 'ଭୋଟ ବଚାଓ, ଦେଶ ବଚାଓ' ମେଗା ରାଲିର ପୋଷ୍ଟର । (ETV Bharat)

ମୁଖ୍ୟ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଏକ ବିଶାଳ ତିରଙ୍ଗା ଛାଉଣୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 'ଇଣ୍ଡିଆ' (INDIA) ମେଣ୍ଟର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମିଣ୍ଟୋ ରୋଡରୁ ରାମଲୀଳା ମୈଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବଂ ତା’ ପରେ ଏକ ସମାବେଶ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଏବଂ ନାଗରିକ ସମାଜ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଦିଲ୍ଲୀରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଦିଲ୍ଲୀରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV Bharat)

ଏହି ଜନସମାବେଶ କେବଳ ମେଣ୍ଟର ରାଜନୈତିକ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ । 'ଇଣ୍ଡିଆ' (INDIA) ମେଣ୍ଟ ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, ମହିଳା, ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ନାଗରିକ ସମାଜର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 'କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି' (CJP) ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । 'ଇଣ୍ଡିଆ' ମେଣ୍ଟର ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ କି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପ୍ରାୟ ୫୦,୦୦୦ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆଶା କରୁଛି ।

Delhi's Ramlila Maidan
ଦିଲ୍ଲୀର ରାମଲୀଳା ମୈଦାନ (ETV Bharat)

କ'ଣ ରହିଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଇଣ୍ଡିଆ (INDIA) ମେଣ୍ଟର ରାମଲୀଳା ମୈଦାନ ରାଲି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୦,୦୦୦ ପୋଲିସ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀର ଯବାନ ମୁତୟନ ହେବେ । ରବିବାର ଦିନ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ 'ଇଣ୍ଡିଆ' (INDIA) ମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ ଏକ ରାଲି ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜେପି ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ବିରୋଧୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା (counter-march) ଆୟୋଜନ କରୁଛି ।

ଏହି ଦୁଇଟି ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ୧୦,୦୦୦ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀର ଯବାନଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ (CAPF), ସିଆରପିଏଫ୍ (CRPF) ଏବଂ ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ (RAF) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ।

ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ ମେଗା ରାଲି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ
ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ ମେଗା ରାଲି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ (ETV Bharat)

ଇଣ୍ଡି ଆଲାଏନ୍ସ ରାଲି ପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ CAPF କମ୍ପାନୀ ସହିତ ୪,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହେବେ । ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ୧୪ଟି ଜୋନରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ତଦାରଖ କରାଯିବ । ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ବଡି କ୍ୟାମେରା ସହିତ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି ।

ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ ସମାବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମିଣ୍ଟୋ ରୋଡ୍-କନଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଛକରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ କୌଣସି ଆବେଦନ ମିଳିନାହିଁ ।

Giant hoardings featuring Leader of Opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra, Congress Parliamentary Party chairperson Sonia Gandhi, party president Mallikarjun Kharge and General Secretary K.C. Venugopal put up near Ramlila Maidan ahead of the INDIA bloc's rally
Giant hoardings featuring Leader of Opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra, Congress Parliamentary Party chairperson Sonia Gandhi, party president Mallikarjun Kharge and General Secretary K.C. Venugopal put up near Ramlila Maidan ahead of the INDIA bloc's rally (IANS)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ‘ଚଲୋ ଦିଲ୍ଲୀ ରାମଲୀଳା ମାର୍ଚ୍ଚ’ରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ, ଜାରି କଲେ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦିଲ୍ଲୀରେ 'ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଅ' ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା: ECI ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା ପୋଲିସ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

INDIA BLOC RAMLILA MAIDAN RALLY
RAMLILA MAIDAN RALLY
CEC GYANESH KUMAR RESIGNATION
ରାମଲୀଳା ମୈଦାନ ରାଲି
ଇଣ୍ଡି ବ୍ଲକ୍ ମହାରାଲି

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.