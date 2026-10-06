CEC ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକର ପ୍ରତିବାଦ: ଅଟକ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲା
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାଂସଦମାନେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ ଭେଟିବା ଦାବିକରି ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓ ପରିସରରେ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।
Published : October 6, 2026 at 11:34 PM IST
RAHUL GANDHI OTHER MPS DETAINED, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧି, କେସି ଭେନୁଗୋପାଳ, ପବନ ଖେରା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓ ପରିସରରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, ରାତି ପ୍ରାୟ ୮ଟାରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତାଙ୍କୁ ଏକ ବସ୍ରେ ନେଇଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓ ପରିସର ଖାଲି କରିଦେଇଛି । ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ଅଟକ ନେତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛି ।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI)ର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବେଞ୍ଚ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଥିଲେ । ବିରୋଧୀ ଦଳର ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ECI ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ସେମାନେ ଏହାକୁ "ଅପମାନ" ବୋଲି କହିଥିଲେ ।
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi detained by Delhi Police. INDIA bloc MPs were staging a protest at Akashvani Bhavan against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. (Source: Congress) https://t.co/aoTWXiINaw— ANI (@ANI) October 6, 2026
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ଏକ ବିଶାଳ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାଡଗେ ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହର ସାଂସଦମାନେ "ଭୋଟ୍ ଚୋରି" ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (ସିଇସି) ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରି ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ।
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi detained by Delhi Police. INDIA bloc MPs were staging a protest at Akashvani Bhavan against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. (Source: AICC) https://t.co/H70GDRtUnU— ANI (@ANI) October 6, 2026
ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ସଂସଦର ମକର ଗେଟ୍ ରୁ ଶାସକ ବିଜେପି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଲେଖାଥିବା ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଏବଂ ବ୍ୟାନର ଧରି ସେମାନଙ୍କର ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଆଡକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ।
କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ, ନେତା ଏବଂ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି (ଏସ୍ ପି), ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (ଆର୍ ଜେଡି), ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି (ଏସ୍ ପି), ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି), ଏବଂ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସାଂସଦମାନେ ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ପୋଲିସ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଅନେକ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ, ନେତା ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଜାତୀୟ ପତାକା ହଲାଇ ପୋଲିସ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ପାର କରିଥିଲେ । ପରେ ସେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା, ସାଂସଦ ପବନ ଖେରା, କେସି ଭେନୁଗୋପାଳ ଏବଂ ଚରଣଜିତ ସିଂହ ଚନ୍ନି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓ ପରିସରରେ ଏକ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ।
କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓ ସମ୍ମୁଖରେ ଦିନସାରା ଏକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ପୋଲିସ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ବସ୍ରେ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ।
ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ରାହୁଲ କହିଥିଲେ, "ସାଂସଦମାନେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ଏବଂ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭେଟିବେ । ସାଂସଦମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ସ୍ୱର, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଛି । ଆମେ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ, ଆପଣମାନେ ଭୋଟ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ।"
ସେ କହିଥିଲେ, "ଆମର ଏଠାରେ ବସିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ଆମେ ଏଠାରେ ଆରାମଦାୟକ ଅଛୁ । ଆମର ଏଠାରେ ଗଦି ବିଛାଯାଇଛି । ଏକ ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ଚା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି । ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏଠାରେ ବସିବୁ । ଆମେ ଏଠାରେ 'ଭୋଟ ଚୋରି' ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ । ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଏଠାରେ ଆମେ ବସିବାରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ସେମାନେ ଆମକୁ କେଉଁଠାରେ ବସି ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ ତାହା କୁହନ୍ତୁ - ଆମେ ସେଠାରେ ବସିବୁ ।"
ପୂର୍ବ ଦିନର କଥା, ରାହୁଲ କହିଥିଲେ, "300 ବିରୋଧୀ ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଆମେ ସଂସଦରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ।"
ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରି ସେ ପଚାରିଲେ, "ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଆମକୁ କାହିଁକି ଭେଟୁ ନାହାଁନ୍ତି ? ପୋଲିସ ଆମକୁ କାହିଁକି ଅଟକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି? ଯଦି ସେମାନେ 'ଭୋଟ ଚୋରି'ରେ ଜଡ଼ିତ ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଭେଟିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହୋଇଥାନ୍ତେ ।"
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନରେ ହୋଇଥିବା 'ଭୋଟ ଚୋରି' ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଥିଲେ, "ଆମ ଦେଶ ସହିତ ଯାହା କରାଯାଇଛି ତାହା ଦେଶଦ୍ରୋହ । ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଅମିତ ଶାହ, ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର କିମ୍ବା ମୋହନ ଭାଗବତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହି ଲୋକମାନେ 'ଭୋଟ ଚୋରି' କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶକୁ ହାଇଜାକ୍ କରିଛନ୍ତି । କାହାକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ; ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।"
କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଖଡଗେ କହିଛନ୍ତି, "ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ 'ଭୋଟ୍ ଚୋରି' ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଶିଖାଇଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚୋର । ଆମେ ଏହି ଚୋରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ଜାରି ରଖିବୁ । ଆଜି ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭୋଟ ଚୋରି ହେଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଉଛି ।"
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଗାନ୍ଧିଜୀ, ନେହେରୁଜୀ, ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଜୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବିଧାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହି ସରକାର ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଲାଗିପଡ଼ିଛି ।"
ପରେ ଏକ ଏକ୍ସ-ପୋଷ୍ଟରେ, କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଖଡଗେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବିରୋଧୀ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ସହିତ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ । ଆମର ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ କାରଣ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ରାଜାଙ୍କ ଜୀବନ ଜ୍ଞାନେଶ ନାମକ ଏକ ଶୁକପକ୍ଷୀରେ ରହିଛି । ଭୋଟ ଚୋରି ହେଉଛି ଦେଶଦ୍ରୋହ । ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ ଯେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ।"
ସମାନ ଭାବନାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି, କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ କାର୍ତ୍ତି ଚିଦାମ୍ବରମ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ଏକପାଖିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ତାଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ ସନ୍ଦେହଜନକ ଏବଂ ଭୋଟର ତାଲିକାର ଅଖଣ୍ଡତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ।
ETV ଭାରତ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ଚିଦାମ୍ବରମ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ । ତାଙ୍କ ପଦବୀ ଅସହ୍ୟ ।"
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ECIରେ ତିନି ଜଣ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଅଛନ୍ତି: ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର । ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ କିମ୍ବା ବହୁମତରେ ନିଆଯିବା ଉଚିତ । ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଏକପାଖିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ।"
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯାଉଥିବା ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସାଂସଦ କାର୍ତ୍ତି ଚିଦାମ୍ବରମ କହିଛନ୍ତି, "ତେଣୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଫର୍ମ 6ର ପୁନଃଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଫର୍ମ 7ର ଅପବ୍ୟବହାର ଏସବୁ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହା ଭୋଟର ତାଲିକାର ଅଖଣ୍ଡତାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ।"
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ସୋମବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ, ସଂଶୋଧିତ ଫର୍ମ 6 ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନୂତନ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଫର୍ମ 6 ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସଂଶୋଧିତ ଫର୍ମ-୬କୁ ଆମେ ଅନୁମୋଦନ କରିନାହୁଁ’: CEC ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ଦାବି ମାମଲାରେ ECI, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି: ମୁମ୍ବାଇରେ CJPର ପ୍ରତିବାଦ, ସମର୍ଥନରେ ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା, ଅଭିନେତ୍ରୀ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ