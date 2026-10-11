ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୋମବାର ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ; ଘୋଷଣା କଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ
ମୋଗାମ୍ବୋ ମୋଦି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସରକାର ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ଯେତେ ଦମନ କରିବାକୁ ଡେଷ୍ଟା କରିବେ, ଜେନ-ଜେଡ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସେତେ ବଢିବ ।'
Published : October 11, 2026 at 2:13 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅକ୍ଟୋବର 12 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଧାରଣାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ । ଏ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ । ରାହୁଲ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ସିଜେପି ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଛାତ୍ର ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସା ଆଚରଣ କରିଥିଲେ ।
ଇନଷ୍ଟାରେ ଏକ ସିରିଜ ପୋଷ୍ଟ କରି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ‘ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ’ ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଚାର ଅମରୀଶ ପୁରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ 'ମୋଗାମ୍ବୋ' ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ରାହୁଲ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସରକାର ଯୁବ ଏବଂ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ।
अमित शाह की दिल्ली पुलिस खुद तो गुंडागर्दी पर उतर ही आई - RSS-BJP के असली गुंडों को भी महिलाओं और युवाओं पर हिंसा करने की खुली छूट और बढ़ावा दे रही है। जैसा मैंने कहा था, Mogambo Modi और उसकी सरकार जितना दबाएगी, Gen Z और छात्रों का गुस्सा उतना ही बढ़ेगा। सोमवार, 12 अक्टूबर को कांग्रेस, पूरा INDIA गठबंधन और देश के युवा बड़ी संख्या में एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे। और इस बार भी आवाज़ पूरे देश में गूंजेगी - पहले से कहीं ज़्यादा। @AmitShah, जितनी पुलिस लानी है, 10 हज़ार, 20 हज़ार, 40 हज़ार, ले आइए। BJP-RSS के जितने गुंडे बुलाने हैं, बुला लीजिए। हम डरने वाले नहीं हैं। पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है! सोमवार को हम मुख्य न्यायाधीश से भी मिलेंगे और मांग करेंगे कि जब दिल्ली की सड़कों पर संविधान को तार-तार किया जा रहा है और लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, तब कानून के संरक्षक आंखों पर पट्टी डाल कर नहीं बैठ सकते। संविधान की धज्जियां उड़ेंगी और हम चुप बैठेंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जवाबदेही तय करवाकर रहेंगे!— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 10, 2026
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି, 'କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିବା ଏବଂ ଆରଏସଏସ -ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମହିଳା ଓ ଯୁବକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସା ଆଚରଣା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ।' ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କେବଳ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିନାହିଁ ବରଂ ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସା କରିବା ପାଇଁ ଏରଏସଏସ-ବିଜେପିର ପ୍ରକୃତ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି ।'
ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ସରକାରଙ୍କ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ।' ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ କହିଥିଲି, ମୋଗାମ୍ବୋ ମୋଦି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଦମନ କରିବାକୁ ଡେଷ୍ଟା କରିବେ, ଜେନ-ଜେଡ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସେତେ ବଢିବ ।'
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିକ୍ଷୋଭ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, 'ସୋମବାର ଅକ୍ଟୋବର 12 ତାରିଖରେ କଂଗ୍ରେସ, ସମଗ୍ର ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଦେଶର ଯୁବପିଢି ପୁଣି ଥରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ । ଏଥର ଦେଶସାରା ସ୍ୱର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବ ଏବଂ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ।'
ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, 'ଅମିତ ଶାହ ଯେତେ ପୋଲିସ ଚାହାଁନ୍ତି ଆଣନ୍ତୁ । 10 ହଜାର, 20 ହଜାର କିମ୍ବା 40 ହଜାର…ଯେତେ ବିଜେପି-ଆରଏସଏସ ଗୁଣ୍ଡା ଡାକିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡାକନ୍ତୁ । ଆମେ ଭୟ କରିବୁ ନାହିଁ । ଆମେ ପଛକୁ ହଟିବୁ ନାହିଁ । ଏ ଲଢେଇ ଏବେ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ ।'
ରାହୁଲ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ବିରୋଧୀ ସୋମବାର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ବିକ୍ଷୋଭ ସମୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହିଂସା ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନାକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କିଏ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ ସେ ନେଇ ଦାବି କରିବେ । ସେ କହିଛନ୍ତି,ସୋମବାର ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ ଏବଂ ଦାବି କରିବୁ ଯେ, ସମ୍ବିଧାନକୁ ଖଣ୍ଡଖଣ୍ଡ କରାଯାଉଛି , ଦିଲ୍ଲୀ ରାସ୍ତାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବଳି ଦିଆଯାଉଛି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକମାନେ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ବସି ପାରିବେ ନାହି ।'
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ କଣ ଚୁପ ରହି ସମ୍ବିଧାନକୁ ଏପରି ଖଣ୍ଡଖଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଦେବୁ ? ଏପରି ଆଦୌ ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ ।’ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ରାହୁଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଥିବା ଏବଂ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଦବେଇ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।
ସେ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଛନ୍ତି, ‘ଶନିବାର ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମାଡ ମାରିଛନ୍ତି । ‘ମୋଗାମ୍ବୋ ମୋଦି’ ଭୋଟ ଚୋରି କରି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ଦମନ କରି ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳଦୁଆକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମୁକୁଳିଲେ ଅଭିଜିତ-ସୌରଭ-ଆଶୁତୋଷ, CJP କହିଲା ‘ଅସରପା କେବେ ମରେନି’..
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ ହଟାଅ, ଇଣ୍ଟରସେବା ସ୍ବାଭାବିକ କର: କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ