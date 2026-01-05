ETV Bharat / bharat

ଭାରତ ବିଶ୍ବର ସର୍ବବୃହତ୍ତ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ, ପଛରେ ପଡିଲା ଚୀନ

ଚୀନ 145.28 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍‌ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତ 150.18 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ।

File photo of Union Minister Shivraj Singh Chouhan
କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ (PTI)
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଶ୍ବରେ ଏକ ନମ୍ବର ଭାରତ । 150.18 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍‌ ମୋଟ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ସହ ଚୀନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଶ୍ବର ସର୍ବବୃହତ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ । ସେ 25ଟି ଫସଲର 184ଟି ନୂଆ କିସମ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନୂଆ ଉଚ୍ଚ ଅମଳକାରୀ ବିହନ କିସମଗୁଡିକ ଉସଲ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଦ୍ବିଗୁଣିତ କରିବ । ଏହି ନୂତନ କିସମ ଗୁଡିକ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ କୃଷି ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ଦ୍ବାରା ବିକଶିତ 25ଟି କ୍ଷେତ ଫସଲର 184ଟି ଉନ୍ନତ କିସମ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶ ଉଚ୍ଚ ଅମଳକାରୀ ବିହନ ବିକାଶରେ ବଡ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ଯେବେଠାରୁ 1969 ମସିହାରେ ଗେଜେଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେବେଠାରୁ ମୋଟ 7,205 ଫସଲ କିସମକୁ ନୋଟିଫାଏଡ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଚାଉଳ, ଗହମ, ଯଅ, ମକା, ଡାଲି, ତୈଳବୀଜ , ଫାଇବର କ୍ରପ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ "ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ବାଧିନ ସରକାର ଦ୍ବାରା 3,326ଟି ଉଚ୍ଚ ଅମଳକ୍ଷମ କିସମକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି । 1969ରୁ 2014 ମଧ୍ୟରେ 3,969 କିସମକୁ ନୋଟିଫାଏଡ କରାଯାଇଥିଲା । ଭାରତ ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବୀ ଦେଶରୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗକାରୀ ଦେଶ ପାଲଟିଛି । "

ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି, " ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ଚୀନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଶ୍ବର ସର୍ବବୃହତ୍ତ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ ହୋଇଛି ଭାରତ । ଚୀନ 145.28 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍‌ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତ 150.18 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏହା ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା । ଭାରତ ଏବେ ବିଦେଶୀ ବଜାରରେ ଧାନ ଯୋଗାଣ କରୁଛି । ଦେଶରେ ପ୍ରଚୁର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ମହଜୁଦ ରହିଛି, ଯାହା ଦ୍ବାରା ଭାରତର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଉଛି । "

