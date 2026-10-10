ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସେବା ରପ୍ତାନିରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ: WTO ରିପୋର୍ଟ
AI ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସାମଗ୍ରୀର ବଢ଼ୁଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ୨୦୨୬ରେ ବିଶ୍ୱ ସାମଗ୍ରୀ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ୧.୯%ରୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ୩.୯% କଲା ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ
Published : October 10, 2026 at 8:38 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ (WTO)ର ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସେବା ରପ୍ତାନି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ ହୋଇପାରିଛି। ଭାରତର ଆଇଟି ସେବା ରପ୍ତାନି ଏହି ସଫଳତାର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ପାଲଟିଛି। ତେବେ ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ପ୍ରଦର୍ଶନ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଦେଶର ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନିରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି।
WTOର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୫ରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସେବା ରପ୍ତାନିରେ ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଦେଶର ବୈଷୟିକ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତି। ଆର୍ଥିକ ବଜାର ଓ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବ୍ରିଟେନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ, ଟିକସ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ବୈଷୟିକ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ରାଜସ୍ୱକୁ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବାରୁ ଏହି ଛୋଟ ଦେଶ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
୨୦୨୫ରେ ୩୧୭ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ଡିଜିଟାଲ୍ ସେବା ରପ୍ତାନି ସହ ଭାରତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ଜର୍ମାନୀର ଏହି ବର୍ଗରେ ରପ୍ତାନି ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସହ ସମାନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜର୍ମାନୀର ରପ୍ତାନି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ୯% ରହିଥିବା ବେଳେ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ୧୫% ଥିବାରୁ ଜର୍ମାନୀ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଛି। ଚୀନ୍ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
- ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଚୀନ୍ର ଆଧିପତ୍ୟ
ସାମଗ୍ରିକ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଚୀନ୍ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଛି। ବିଶ୍ୱ ରପ୍ତାନିରେ ଚୀନ୍ର ଅଂଶ ୧୭.୫% ରହିଛି। ହଂକଂକୁ ମିଶାଇଲେ ଏହି ଅଂଶ ୨୧%ରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଚୀନ୍ର ମୋଟ ରପ୍ତାନି ମୂଲ୍ୟ ୩,୭୭୧ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଥିବା ବେଳେ, ହଂକଂର ରପ୍ତାନି ମୂଲ୍ୟ ଏଥିରେ ଆଉ ୭୫୪ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଯୋଡ଼ିଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ୧୫ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଭାରତର ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନି ମୂଲ୍ୟ ୪୪୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱ ରପ୍ତାନିରେ ଏହାର ଅଂଶ ମାତ୍ର ୨%ରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ।
- ୨୦୨୬ରେ ବିଶ୍ୱ ସାମଗ୍ରୀ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ୩.୯% ହେବା ଆକଳନ
୨୦୨୬ରେ ବିଶ୍ୱ ସାମଗ୍ରୀ ବାଣିଜ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନେଇ WTO ନିଜର ପୂର୍ବାନୁମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱ ସେବା ବାଣିଜ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆକଳନକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି।
WTO ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ‘ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଉଟଲୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ’ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୬ରେ ବିଶ୍ୱ ସାମଗ୍ରୀ ବାଣିଜ୍ୟର ପରିମାଣ ୩.୯% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ୧.୯% ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା। ୨୦୨୭ରେ ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୪.୧% ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ତେବେ ୨୦୨୬ରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସେବାର ପରିମାଣରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆକଳନକୁ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ୪.୮%ରୁ ହ୍ରାସ କରି ୩.୩% କରାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାତ୍ରା ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ମଧ୍ୟ ସେବା ବାଣିଜ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି।
- ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ WTO ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ
WTOର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନଗୋଜି ଓକୋଞ୍ଜୋ-ଇୱେଆଲା କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ନିୟମ ଆଧାରିତ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଯୋଗାଣ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ନମନୀୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ବାଧାର ପ୍ରଭାବ ସବୁ ଦେଶ ଉପରେ ସମାନ ଭାବେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ସେହିପରି, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ଭଳି ଉଦୀୟମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସୁଯୋଗର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଉଠାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି।
ତେଣୁ ନିୟମ ଆଧାରିତ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେପରି ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଥିକ ଝଟକାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ଏବଂ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ ଦୂର କରିପାରିବ, ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
- ୨୦୨୭ରେ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସେବା ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଶା
WTO ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୭ରେ ସାମଗ୍ରୀ ବାଣିଜ୍ୟର ପରିମାଣରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ୪.୧% ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସେବାର ପରିମାଣରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ୬.୪% ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆକଳନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂଘର୍ଷର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।
ଏହି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆଧାରରେ ୨୦୨୬ରେ ବିଶ୍ୱର ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସେବା ବାଣିଜ୍ୟର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ୩.୭% ଏବଂ ୨୦୨୭ରେ ୪.୭% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
- ୨୦୨୬ରେ ବିଶ୍ୱ ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ୨.୬% ରହିବା ଆକଳନ
WTOର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୬ରେ ବିଶ୍ୱର ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ (GDP) ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ୨.୬% ରହିବ।
ଏହି ସମୟରେ ଏସିଆରେ ସର୍ବାଧିକ ୪.୩% ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାରେ ୪.୧% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରେ ୨.୫%, ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ୨%, ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରମଣ୍ଡଳ (CIS) ଅଞ୍ଚଳରେ ୧.୭% ଏବଂ ୟୁରୋପରେ ୧.୩% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଉତ୍ପାଦନରେ ୪% ହ୍ରାସ ଘଟିବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
- ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ସତ୍ତ୍ୱେ ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ସ୍ଥିରତା
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ ପରିବହନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଶା କରାଯାଇଥିବା ତୁଳନାରେ କମ୍ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି ବୋଲି WTOର ପୂର୍ବାନୁମାନରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳଗୁଡ଼ିକ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଓ ତରଳୀକୃତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ (LNG) ରପ୍ତାନିରେ ହ୍ରାସର ପ୍ରଭାବ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିଛି।
ଏହି ସମୟରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ରପ୍ତାନି ପ୍ରାୟ ୨୪% ଏବଂ LNG ରପ୍ତାନି ପ୍ରାୟ ୪୭% ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ବିକଳ୍ପ ଯୋଗାଣକାରୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ରପ୍ତାନିରେ ହ୍ରାସ ପ୍ରାୟ ୬% ଏବଂ LNG ରପ୍ତାନିରେ ହ୍ରାସ ମାତ୍ର ୧% ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଛି।
ସାର ଆମଦାନି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ଯୁକ୍ତ ସାରର ଆମଦାନି ପରିମାଣ ସାଧାରଣ ହାରାହାରି ସ୍ତରଠାରୁ ମାତ୍ର ୨.୮% କମ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଫସଫେଟ୍ଯୁକ୍ତ ସାରର ଆମଦାନି ୨.୨% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
- AI ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଗତି ଦେଇଛି
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂକଟର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ନିବେଶ ସହ ଜଡ଼ିତ ଦୃଢ଼ ଚାହିଦା ଅନେକାଂଶରେ ପ୍ରତିହତ କରିଛି। ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ଛଅ ମାସରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଓ ସର୍ଭର ଭଳି AI ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ସକ୍ଷମ କରୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ସାମଗ୍ରୀ ବାଣିଜ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ୪୭% ଅଂଶ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲା।
ଏହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ବାଣିଜ୍ୟ ପୂର୍ବବର୍ଷର ସମାନ ସମୟ ତୁଳନାରେ ୬୭% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ୨୦୨୪ ଓ ୨୦୨୫ରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।
୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ AI ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ସାମଗ୍ରୀ ବାଣିଜ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବବର୍ଷର ସମାନ ସମୟ ତୁଳନାରେ ୫୦%ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ତେବେ ଏହି ବାଣିଜ୍ୟର ଭୌଗୋଳିକ କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଅଧିକ ରହିଛି। ସାମଗ୍ରିକ ସାମଗ୍ରୀ ବାଣିଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ AI ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସାମଗ୍ରୀର ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଗୁଣ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରବଣତା ଜାରି ରହିଛି। ୨୦୨୫ରେ AI ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସାମଗ୍ରୀର ବିଶ୍ୱ ରପ୍ତାନିର ପ୍ରାୟ ୮୫% ଏବଂ ଆମଦାନିର ୮୦% ଅଂଶ ଶୀର୍ଷ ୧୦ଟି ବାଣିଜ୍ୟକାରୀ ଦେଶରୁ ଆସିଥିଲା।
- ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂଘର୍ଷରେ ପରିବହନ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ପରିବହନ ଓ ଯାତ୍ରା ସେବାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବାରୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସେବାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆକଳନ ମାର୍ଚ୍ଚ ତୁଳନାରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
WTOର ଅର୍ଥନୀତିବିତ୍ମାନେ ୨୦୨୬ରେ ସେବା ବାଣିଜ୍ୟର ପରିମାଣ ୩.୩% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ହାର ୪.୮% ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ୨୦୨୭ରେ ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ପୁନର୍ବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୬.୪%ରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆକଳନ ରହିଛି।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ପରିବହନ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସେବାରେ କେବଳ ସାମାନ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଆଶା ରହିଛି। ଏହାର ବିପରୀତରେ, ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସେବା ଅଧିକ ସ୍ଥିର ରହିବା ସହ ସାମଗ୍ରିକ ସେବା ବାଣିଜ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଗତି ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
- ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ସାମଗ୍ରୀ ବାଣିଜ୍ୟରେ ୩.୫% ଅଭିବୃଦ୍ଧି
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ଛଅ ମାସରେ ବିଶ୍ୱ ସାମଗ୍ରୀ ବାଣିଜ୍ୟର ପରିମାଣ ୩.୫% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।
ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ, AI ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସାମଗ୍ରୀର ବଢ଼ୁଥିବା ଚାହିଦା ଓ ଡିଜିଟାଲ୍ ସେବା ରପ୍ତାନିର ସ୍ଥିରତା ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଅଧିକ ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେବା ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।