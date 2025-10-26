ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଲା ଭାରତ-ଚୀନ ସମ୍ପର୍କ; ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ସିଧାସଳଖ ଉଡିବ ବିମାନ
ରବିବାର ରାତି ୧୦ଟାରେ କୋଲକାତାରୁ ଗୁଆଙ୍ଗଜୁକୁ ସିଧାସଳଖ ଉଡିବ ବିମାନ । ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବରରେ ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ସାଂଘାଇ ଏବଂ ଗୁଆଙ୍ଗଜୁକୁ ଅତିରିକ୍ତ ସେବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।
Published : October 26, 2025 at 6:59 PM IST
କୋଲକାତା: ଭାରତରୁ ସିଧାସଳଖ ଚାଇନାକୁ ଉଡିବ ବିମାନ । ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ରବିବାରଠାରୁ ପୁଣି ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏସିଆ ମହଦେଶର ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରୁଥିବାର ଏହା ଏକ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ।
କୋଲକାତାରୁ ଗୁଆଙ୍ଗଜୁ ଉଡିବ ଇଣ୍ଡିଗୋ
ସର୍ବବୃହତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିମାନ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଚୀନକୁ ତାର ପ୍ରଥମ ଦୈନିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ରବିବାର ରାତି ୧୦ଟାରେ (୧୬୩୦ GMT) କୋଲକାତାରୁ ଗୁଆଙ୍ଗଜୁକୁ ଏହା ଯାତ୍ରା କରିବ । ଭାରତ ଏବଂ ହଂକଂ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ନିୟମିତ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରୁଛି । ତେବେ ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ସାଂଘାଇ ଏବଂ ଗୁଆଙ୍ଗଜୁକୁ ଅତିରିକ୍ତ ସେବା ନଭେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
କୋଲକାତା ସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସର ମୁଖ୍ୟ ରାଜୀବ ସିଂହ ଏଏଫପିକୁ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିମାନ ସଂଯୋଗ ପରିବହନ ସମୟ ହ୍ରାସ କରିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଜନକ ହେବ।
ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ବିଶ୍ୱର ଦୁଇଟି ସର୍ବାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ । ଏଥିସହିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ପରସ୍ପର ରଣନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମଧ୍ୟ । କିନ୍ତୁ 2020 ମସିହାରେ ହିମାଳୟ ସୀମା ଗଲୱାନ ଘାଟିରେ ହୋଇଥିବା ଘାତକ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି ।
ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କାରବାର ବଢିବ
ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନେଇ ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପୁନଃଆରମ୍ଭ ହେବାଦ୍ୱାରା ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପାରସ୍ପରିକ କାରବାର ମଧ୍ୟ ବ଼ୃଦ୍ଧି ଘଟିବ । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ 50 ପ୍ରତିଶତ ଟାକ୍ସ ଲାଗୁ କରିବା ପରେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସିଛି । ଠିକ ସେତିକିବେଳେ ବେଜିଂ ସହ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ।
ପୂର୍ବ ବନ୍ଦର ସହର କୋଲକାତା ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସଂପର୍କ ବହୁତ ପୁରୁଣା । ଏ ସମ୍ପର୍କ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସେ ସମୟରେ ଚାଇନିଜମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଭାରତ-ଚାଇନା ଖାଦ୍ୟ ଫ୍ୟୁଜନ ସହରର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ରୋଷେଇର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ।
ଟାଙ୍ଗ୍ରା ଜିଲ୍ଲା ଚାଇନା ଟାଉନର ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଚେନ ଖୋଇ କୁଇ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ପରି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଚୀନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇ ଏହା ବହୁତ ଖୁସି ଖବର ।
