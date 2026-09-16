'ଶହଜାଦ ଭାଟି ନେଟୱାର୍କ'କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଘୋଷଣା କଲା ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶହଜାଦ ଭାଟି ନେଟୱାର୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହାକୁ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ (ନିବାରଣ) ଆଇନ (UAPA) ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
Published : September 16, 2026 at 5:43 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ଥିତ 'ଶହଜାଦ ଭାଟି ନେଟୱାର୍କ'(Shahzad Bhatti Network) ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ (ନିବାରଣ) ଆଇନ (UAPA) ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ନିଷିଦ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୂନ୍ୟ-ସହନଶୀଳତା ନୀତିର ଅଂଶ ଭାବରେ ସରକାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (HMO) କହିଛି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଶାହଜାଦ ଭାଟି ନେଟୱାର୍କ (SBN)କୁ UAPA ଅଧୀନରେ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଭାବରେ ନାମିତ କରିଛି । ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି SBN ଯୁବକ ଏବଂ ଛୋଟ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରତି ଉସୁକାଇବା ସହିତ ସୀମାପାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ବିସ୍ଫୋରକ ଏବଂ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରା ଚାଲାଣରେ ଜଡିତ ରହିଛି ।
Pursuing PM Shri @narendramodi Ji's vision of zero tolerance against terror, the MHA declares the Shahzad Bhatti Network as a terrorist organisation under the UAPA.— गृहमंत्री कार्यालय, HMO India (@HMOIndia) September 16, 2026
The group is involved in smuggling of arms, explosives and narcotics across borders, apart from inciting youths…
ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ଏହି ନେଟୱାର୍କ ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡିତ ଅଛି । ଏହାସହ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଘୃଣା ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରସାର କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଅନୁସରଣ କରି, MHA ଶାହଜାଦ ଭାଟି ନେଟୱାର୍କକୁ UAPA ଅଧୀନରେ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ସୀମାପାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ବିସ୍ଫୋରକ ଏବଂ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରା ଚାଲାଣରେ ଜଡିତ, ଯୁବକ ଏବଂ ଛୋଟ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦ ପାଇଁ ଉସୁକାଇବା ସହିତ ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଗଠନ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବନାର ଗଠନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି, ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଘୃଣ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।"
ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଶାହଜାଦ ଭାଟି ନେଟୱାର୍କ ହେଉଛି ଏକ ପାକିସ୍ତାନ-ଭିତ୍ତିକ ତଥା ଆଇଏସଆଇ (ISI) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ।
UAPAର ପ୍ରଥମ ସୂଚୀରେ SBN ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:
ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ (ନିବାରଣ) ଆଇନ (UAPA)ର ଧାରା 35 (1) (a) ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହାର କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି ଶହଜାଦ ଭଟ୍ଟି ନେଟୱାର୍କକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ତାଲିକାରେ ଯୋଡିଛି । ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ SBNକୁ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା 46 ରେ ଯୋଡାଯାଇଛି ।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଶାହଜାଦ ଭାଟି ନେଟୱାର୍କ (SBN) ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସଂଗଠନ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାର କରୁଛି, ଯାହା ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଏହି ନେଟୱାର୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଦେଶରେ ହିଂସା ଏବଂ ଗୁପ୍ତଚର ପ୍ରସାର କରିଥିଲା । ଏହା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ଫେସବୁକ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା । ଏହାର ଟାର୍ଗେଟରେ 18ରୁ 23-30 ବର୍ଷ ବୟସର ଜେନ-ଜି ଥିଲେ ।