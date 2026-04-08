ପୋଷାକ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କୋଟିପତି ! ଇଡିରୁ ଆସିଲା 598 କୋଟିର ନୋଟିସ
ଟାକ୍ସ ଯଦି ଏତେ, ପ୍ରତିଦିନ କାରବାର କେତେ ହେଉଥିବ ? ଏମିତି ଅନୁମାନ କରି ଆୟକର ବିଭାଗ ନୋଟିସ ଦେଇଥିଲା । ନୋଟିସ ପାଇବା ପରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା ।
Published : April 8, 2026 at 7:25 PM IST
ଅଜମେର: ସେ ଜଣେ କୋଟିପତି । 2 ବା 5 କୋଟିର ସଂପତ୍ତି ନୁହେଁ, ପୁରା 598 କୋଟିର ମାଲିକ । ହେଲେ ବୃତ୍ତି ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରିବା । ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ସେ ଏପରି କାମ କରନ୍ତି ? ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ । ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆଜମେରରେ । ଏଠାରେ ରାମନଗର କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ନାଳା ନିକଟରେ ଲୁଗା ଆଇରନ କରନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବଡୋଲିଆ । ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 598 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନୋଟିସ ଆସିଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଏତେ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି । ଆୟକର ବିଭାଗ ନୋଟିସ ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣା ପଡିଥିଲା ।
ତାଙ୍କର ଟାକ୍ସ ଯଦି ଏତେ ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ କାରବାର କେତେ ହେଉଥିବ ? ଏହାର ଅନୁମାନ କରି ଆୟକର ବିଭାଗ ନୋଟିସ ଦେଇଥିଲା । ନୋଟିସ ପାଇବା ପରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ଯେମିତି ମାଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା । ସେ ଜଣେ ଓକିଲଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରେ କହିଥିଲେ, ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ୟାନକାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ହୀରା କାରବାର କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର ହଜି ଯାଇଥିବା ପାନ କାର୍ଡ ପାଇ ତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ଏ ନେଇ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାମକ ପାଲିର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏକ ମାମଲା ଦାଏର କରିଥିଲେ ।
ହଜି ଯାଇଥିବା ପାନ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି GST ଦାଖଲ
ଓକିଲ ରାକେଶ ଥାଡା କହିଛନ୍ତି, '2026 ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ଆୟକର ବିଭାଗ ରାମନଗରରେ କପଡା ଆଇରନ କରୁଥିବା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାଡୋଲିଆଙ୍କୁ 598 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନୋଟିସ ଜାରି କରିଥିଲା । ନୋଟିସରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଆୟକର ବାବଦକୁ 598 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ 27 ହଜାର ଟଙ୍କା ବକେୟା ରଖିଛନ୍ତି । ନୋଟିସ ପାଇବା ପରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲେ । ତା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ।'
ଏହି ନୋଟିସକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଆୟକର ବିଭାଗ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କ ପାନ କାର୍ଡ ହଜି ଯାଇଥିଲା । ପାଲିର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସିଂହ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପାନ କାର୍ଡ ପାଇ ଏହାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ହୀରା ଓ ଅଳଙ୍କାର ବିକୁଥିଲେ ।
468 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର
ଓକିଲ ରାକେଶ ଥାଡା କହିଛନ୍ତି, '2020 ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରୁ 2021 ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖ ଯାଏ ତିନି ମାସରେ 468 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ହୋଇଛି ।' ତେବେ ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଆୟକର ବିଭାଗରୁ ମିିଳିଥିବା ନୋଟିସର ଆଇନଗତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ । ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବାରୋଲିଆ ଗଞ୍ଜ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ।'
ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କହିଛନ୍ତି, 'ସେ ଏଠାରେ ଏକା ରୁହନ୍ତି । ସେ ଏହି କାମରୁ 500ରୁ 700 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି । କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ହଜି ଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ସହ ଜିଏସଟି ନମ୍ବର କଢା ଯାଇଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ଯିଏକି ପାଲିର ବାସିନ୍ଦା, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗଞ୍ଜ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ଛାଡିଲେ ସରକାରୀ ଚାକିରି, ଅଶୀ ଦଶକର ସ୍ନାତକଧାରୀ ସାଜିଲେ ସଫଳ ଚାଷୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଲାଗିବ ରୋକ; ଆସିବ ଆଇନ, ଲୋକଙ୍କ କଣ୍ଠରୋଧ ପାଇଁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କହିଲେ ୟୁଜର୍ସ