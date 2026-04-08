ପୋଷାକ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କୋଟିପତି ! ଇଡିରୁ ଆସିଲା 598 କୋଟିର ନୋଟିସ

ଟାକ୍ସ ଯଦି ଏତେ, ପ୍ରତିଦିନ କାରବାର କେତେ ହେଉଥିବ ? ଏମିତି ଅନୁମାନ କରି ଆୟକର  ବିଭାଗ ନୋଟିସ ଦେଇଥିଲା । ନୋଟିସ ପାଇବା ପରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା ।

ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବଡୋଲିଆଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଇଡିର 598 କୋଟିର ନୋଟିସ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 8, 2026 at 7:25 PM IST

ଅଜମେର: ସେ ଜଣେ କୋଟିପତି । 2 ବା 5 କୋଟିର ସଂପତ୍ତି ନୁହେଁ, ପୁରା 598 କୋଟିର ମାଲିକ । ହେଲେ ବୃତ୍ତି ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରିବା । ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ସେ ଏପରି କାମ କରନ୍ତି ? ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ । ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆଜମେରରେ । ଏଠାରେ ରାମନଗର କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ନାଳା ନିକଟରେ ଲୁଗା ଆଇରନ କରନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବଡୋଲିଆ । ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 598 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନୋଟିସ ଆସିଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଏତେ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି । ଆୟକର ବିଭାଗ ନୋଟିସ ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣା ପଡିଥିଲା ।

ତାଙ୍କର ଟାକ୍ସ ଯଦି ଏତେ ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ କାରବାର କେତେ ହେଉଥିବ ? ଏହାର ଅନୁମାନ କରି ଆୟକର ବିଭାଗ ନୋଟିସ ଦେଇଥିଲା । ନୋଟିସ ପାଇବା ପରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ଯେମିତି ମାଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା । ସେ ଜଣେ ଓକିଲଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରେ କହିଥିଲେ, ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ୟାନକାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ହୀରା କାରବାର କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର ହଜି ଯାଇଥିବା ପାନ କାର୍ଡ ପାଇ ତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ଏ ନେଇ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାମକ ପାଲିର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏକ ମାମଲା ଦାଏର କରିଥିଲେ ।

ହଜି ଯାଇଥିବା ପାନ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି GST ଦାଖଲ

ଓକିଲ ରାକେଶ ଥାଡା କହିଛନ୍ତି, '2026 ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ଆୟକର ବିଭାଗ ରାମନଗରରେ କପଡା ଆଇରନ କରୁଥିବା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାଡୋଲିଆଙ୍କୁ 598 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନୋଟିସ ଜାରି କରିଥିଲା । ନୋଟିସରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଆୟକର ବାବଦକୁ 598 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ 27 ହଜାର ଟଙ୍କା ବକେୟା ରଖିଛନ୍ତି । ନୋଟିସ ପାଇବା ପରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲେ । ତା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ।'

ଏହି ନୋଟିସକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଆୟକର ବିଭାଗ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କ ପାନ କାର୍ଡ ହଜି ଯାଇଥିଲା । ପାଲିର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସିଂହ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପାନ କାର୍ଡ ପାଇ ଏହାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ହୀରା ଓ ଅଳଙ୍କାର ବିକୁଥିଲେ ।

468 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର

ଓକିଲ ରାକେଶ ଥାଡା କହିଛନ୍ତି, '2020 ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରୁ 2021 ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖ ଯାଏ ତିନି ମାସରେ 468 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ହୋଇଛି ।' ତେବେ ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଆୟକର ବିଭାଗରୁ ମିିଳିଥିବା ନୋଟିସର ଆଇନଗତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ । ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବାରୋଲିଆ ଗଞ୍ଜ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ।'

ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କହିଛନ୍ତି, 'ସେ ଏଠାରେ ଏକା ରୁହନ୍ତି । ସେ ଏହି କାମରୁ 500ରୁ 700 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି । କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ହଜି ଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ସହ ଜିଏସଟି ନମ୍ବର କଢା ଯାଇଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ଯିଏକି ପାଲିର ବାସିନ୍ଦା, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗଞ୍ଜ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।'

