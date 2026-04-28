ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍: ୧୪୨ ଆସନରେ ହେବ ମତଦାନ, କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର
ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସମେତ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି ୧୪୪୮ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ।
Published : April 28, 2026 at 11:18 PM IST
କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୁଧବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ୧୪୨ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ମତଦାନ ହେବ ଏବଂ ୩ କୋଟି ୨୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ମୋଟ ୧,୪୪୮ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ । ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୪୨ଟି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରୁ, ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ୧୨୩ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ମାତ୍ର ୧୮ଟି ପାଇଥିଲା । ଯଦି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଏହାର ୨୦୨୧ ଫଳାଫଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରେ, ତେବେ ନବାନ୍ନ (ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟ)ର ଦ୍ୱାର ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଯିବ । ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗରେ ନିଜର ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ବିଜେପି, ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଙ୍ଗରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଆଶା କରୁଛି, ତେବେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅସାଧାରଣ ଭାବେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଭୋଟ୍
ବୁଧବାର ହୁଗଲି (୧୮), ହାଓଡ଼ା (୧୬), କୋଲକାତା (୧୧), ନଦିଆ (୧୭), ଉତ୍ତର ୨୪ ପ୍ରଗଣା (୩୩), ପୂର୍ବ ବର୍ଦ୍ଧମାନ (୧୬) ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପ୍ରଗଣା (୩୧) ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ୍ ୧,୪୪୮ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୨୧୮ ଜଣ ମହିଳା । ୨୬୬ ଜଣ ମୁସଲମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୫ ଜଣ ମହିଳା । ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨୧ଟି ଆସନରେ ମୁସଲମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରିଛି ।
ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ
- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ (ଭବାନୀପୁର)
- ବିଜେପିର ସୁଭେନ୍ଦୁ ଆଦିକାରୀ (ଭବାନୀପୁର)
- ସିପିଏମ୍ ର ବିକାଶ ରଂଜନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ (ଯାଦବପୁର)
- ତୃଣମୂଳର ବ୍ରାଟିଆ ବସୁ (ଦମ୍ ଦମ୍)
- ଫିରହାଦ୍ ହାକିମ୍ (କୋଲକାତା ବନ୍ଦର)
- ତୃଣମୂଳର ସାବ୍ୟସାଚି ଦତ୍ତା (ବାରାସାଟ)
- ବିଜେପିର ରୂପା ଗାଙ୍ଗୁଲି (ସୋନାରପୁର ଦକ୍ଷିଣ)
- ଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୌଶାଦ ସିଦ୍ଦିକି (ଭଙ୍ଗର)
ଭୋଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅନୁରୋଧ
ରାଜ୍ୟପାଳ ଆରଏନ ରବି ସମସ୍ତ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏହି ପର୍ବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମତଦାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟପାଳ ଆରଏନ ରବି ମଙ୍ଗଳବାର ଲୋକଭବନ ପକ୍ଷରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ବୁଧବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏହି ପର୍ବରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି । ବିଶେଷକରି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଯୁବପିଢ଼ି, ମହିଳା ଏବଂ ନୂତନ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଯେ, ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମତଦାନ ଅଧିକାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବାରେ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆଇନର ଶାସନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।"
24 ଘଣ୍ଟିଆ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ସକ୍ରିୟ
କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଲୋକ ଭବନ ଏକ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ନାଗରିକ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ମୁକ୍ତ, ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ଭୟମୁକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକ ଭବନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 24x7 ନାଗରିକ ହେଲ୍ପଲାଇନକୁ 10 ମେ, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ।
ସେହି ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି- 033-2200-1022, 033-2200-1023, 033-2200-1025, 033-2200-1026, 33-2200-1027, 033-2200-1028, 033-2200-1029। ଏହା ସହିତ, ଲୋକମାନେ ଇମେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ହେଉଛି- lokbhavanbengalhelpline@gmail.com।
ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ଜନତା ଯଦି ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତି କୌଣସି ଭୟ କିମ୍ବା ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଏହି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ । ପ୍ରାପ୍ତ ସମସ୍ତ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଗୋପନୀୟତା ସହିତ ବିଚାର କରାଯିବ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଲୋକଭବନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
2,321 କମ୍ପାନୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀ ମୁତୟନ
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପରିଚାଳନା ପ୍ରତି ସାମଗ୍ରିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ସତ୍ତ୍ୱେ, ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମତଦାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟ ରହିଛି । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ ନିର୍ବାଚନରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମତଦାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 2,321 କମ୍ପାନୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ନିସନ୍ଦେହରେ ଏକ ବିରାଟ ସୁରକ୍ଷା କବଚ । କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ମତଦାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏକ ବର୍ଗର ଚିନ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହୋଇନାହିଁ ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପୂର୍ବରୁ, ଦକ୍ଷିଣ 24 ପ୍ରଗଣାର ଫଲଟା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସମାବେଶ, ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ପୋଲିସ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି । ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ (ସିଇଓ) ମନୋଜ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଉନାହିଁ । ତଥାପି, ପୋଲିସ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଅଜୟ ପାଲ ଶର୍ମା ଚାହିଁଲେ କମିଶନଙ୍କୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେହି ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଶାସକ ଦଳ ଟିଏମସି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ କଡା ମୁକାବିଲା ହେଉଛି । ଟିଏମସି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବିଜେପିର ହେଭିୱେଟ ତଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା । ଗତ ରବିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ରୋଡ ଶୋ’ କରି ଟିଏମସିର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ମୋଦି- ଶାହ ଯୋଡି । ଆସନ୍ତା ମେ 4ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ