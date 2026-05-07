ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନମିଳିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ରାଜଭବନ ଗଲେ ବିଜୟ, କିନ୍ତୁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ
ବିଜୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମିଲନାଡୁରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ, କିନ୍ତୁ ବହୁମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟା ନଥିବାରୁ, ଏଥିରେ ରାଜି ନୁହଁନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ।
Published : May 7, 2026 at 3:51 PM IST
ଚେନ୍ନାଇ(ତାମିଲନାଡୁ): ବୁଧବାର ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ଆର୍ଲେକରଙ୍କୁ ଭେଟି ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିବା ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଝଗମ (ଟିଭିକେ) ସଭାପତି ବିଜୟ ରାଜଭବନରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନ ପାଇବା ପରେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି । ତଥାପି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟପାଳ ବହୁମତ ସମର୍ଥନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜୟଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁନ୍ତି ।
ସମ୍ପ୍ରତି ଅନୁଷ୍ଠିତ 2026 ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ, ଟିଭିକେ 34.92 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ସେୟାର ପାଇ 108ଟି ଆସନ ଜିତି ଏକକ ବୃହତ ଦଳ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । ତଥାପି 234 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ବହୁମତ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ 118 ଆସନ ଆବଶ୍ୟକ ।
ବିଜୟ ପେରାମ୍ବୁର ଏବଂ ତ୍ରିଚି ପୂର୍ବ ଉଭୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ଜିତିଥିବାରୁ, ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆସନରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯାହା ଫଳରେ ଟିଭିକେର ପ୍ରଭାବୀ ସଂଖ୍ୟା 107 ବିଧାୟକଙ୍କୁ ହ୍ରାସ କରିବ । ଏହାଦ୍ବାରା ଦଳ ପାଖରେ ଏବେ ବି 11 ଆସନ କମ୍ ଅଛି । ପାଞ୍ଚଟି ଆସନ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ବରୁ ଡିଏମକେ ମେଣ୍ଟରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଟିଭିକେକୁ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।
ବାକି ସଂଖ୍ୟା ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ, ଟିଭିକେ ଦୁଇଟି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳ ଏବଂ ବିଦୁଥଲାଇ ଚିରୁଥାଇଗଲ କାଚି (ଭିସିକେ) ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ି ଚିଠି ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସେହି ଦଳଗୁଡ଼ିକର ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ।
ଏହି ରାଜନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ, ବିଜୟ ଗତକାଲି ରାଜଭବନ ଯାଇ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆର୍ଲେକରଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଏକ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ତଥାପି କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜାରି କରାଯାଇ ନଥିଲା । ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଭିସିକେ, କଂଗ୍ରେସ, ସିପିଆଇ ଏବଂ ମକ୍କାଲ ନିଧି ମାଇମ୍ (ଏମ୍ଏନଏମ୍) ଭଳି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବବୃହତ ଦଳକୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ବିଜୟ ଆଜି ଚେନ୍ନାଇର ଗୁଇଣ୍ଡିସ୍ଥିତ ରାଜଭବନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆର୍ଲେକରଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଭେଟିଛନ୍ତି । ବୈଠକ ସମୟରେ ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ଭାବେ ଟିଭିକେକୁ ସରକାର ଗଠନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣ କରିବେ ।
ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ରିପୋର୍ଟ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟପାଳ ସରକାର ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜୟଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁନ୍ତି । ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟପାଳ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ବାକି ଛଅ ଜଣ ସମର୍ଥକ ବିଧାୟକ କିଏ ହେବେ, କାରଣ ଟିଭିକେ ନିକଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ 112 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଛି ।
କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏହା ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ବିଜୟ ତାଙ୍କର ବହୁମତ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବେ କି ଏବଂ ଟିଭିକେ ସରକାର ପତନ ବିନା ସ୍ଥିର ରହିବ ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବେ କି ? ଏହା ବିରୋଧରେ ଟିଭିକେ କର୍ମୀମାନେ ରାଜଭବନ ବାହାରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଜୟଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ।
ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସେଲଭମ୍ ନାମକ ଜଣେ ଟିଭିକେ ସମର୍ଥକ କହିଛନ୍ତି, "ଲୋକେ ଆମର ନେତା ବିଜୟଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଜନାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟପାଳ ଲୋକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଉଚିତ । ଏଥିରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।"
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ