ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଆପ୍, କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ ବିଷାକ୍ତ: ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ରାଘବ
ରାଘବ ଚଢା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ଆପ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେଠାରେ "କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ ବିଷାକ୍ତ" ଯୋଗୁଁ ଦଳ ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : April 27, 2026 at 1:28 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଛାଡି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ରାଘବ ଚଢା ଆଜି (ସୋମବାର) ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ଦଳ ଛାଡ଼ିବା କାରଣ ବିଷୟରେ ପୁଣିଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଆପ୍ ଛାଡ଼ିବା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଦଳ ଛାଡିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଲୋକ କରୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ରାଘବ ।
ରାଘବ ଚଢା କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ଲୋକମାନଙ୍କ ବହୁତ ମେସେଜ ଆସୁଛି । ଅଧିକାଂଶ ମୋତେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତିର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଆଜିର ଭିଡିଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଦେଖି ନାହାଁନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ । ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ମୁଁ ଜଣେ ଚାଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲି । ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଭଲ କ୍ୟାରିଅର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହା ଛାଡି ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲି । ମୁଁ ମୋର କ୍ୟାରିଅର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିନାହିଁ । ମୁଁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲି । ମୁଁ ମୋର 15 ବର୍ଷ ଏହି ଦଳକୁ ଦେଇଥିଲି । ମୋର ରକ୍ତ, ଝାଳ ଏବଂ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମରେ ଦଳ ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି । "
"ଭୁଲ ଦଳରେ ଠିକ୍ ଲୋକ"
ରାଘବ ଆହିରୁ କହିଛନ୍ତି, " ଆଜି ସେ ପାର୍ଟି ଆଉ ସେ ପୁରୁଣା ପାର୍ଟି ହୋଇ ନାହିଁ । ଆଜି ସେ ପାର୍ଟିରେ 'ବିଷାକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ' ହୋଇଯାଇଛି । କାମ କରିବାରୁ ବାରଣ କରିଦିଆଯାଏ । ସଂସଦରେ କହିବାରୁ ବାରଣ କରାଯାଏ । ଏହି ରାଜନୈତିକ ଦଳ (ଆପ) ଏବେ କିଛି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ଆପୋଷ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି । ସେମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି । ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଏହା ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ଯେ, ମୁଁ ସଠିକ୍ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ପାର୍ଟିରେ ଅଛି ।
'ସାତ ଜଣ ଭୁଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ':
ଏସବୁ ଭିତରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତିନୋଟି ବିକଳ୍ପ ଥିଲା:- ପ୍ରଥମ ବିକଳ୍ପ ମୁଁ ରାଜନୀତି ଛାଡିଦେବି, ଦ୍ବିତୀୟରେ ମୁଁ ଏହି ଦଳରେ ରହିବି ଓ ପାର୍ଟିକୁ ସଜାଡିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଓ ତୃତୀୟରେ ମୁଁ ମୋର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ନେଇ ସକାରାତ୍ମକ ରାଜନୀତି କରିବି । ଅନ୍ଯ ଏକ ଦଳ ସହ ଯୋଡି ହୋଇ ସକରାତ୍ମକ ରାଜନୀତି କରିବି । ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ମୁଁ ଏକା ନୁହେଁ, ମୋ ସହ ଜଣେ ନୁହେଁ, ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ, ତିନି ଜଣ ନୁହେଁ, ଚାରି ଜଣ ନୁହେଁ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଛଅ ଜଣ ଅନ୍ୟ ସାଂସଦ... ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟ ସାତ ଜଣ... ଏହି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁଲ ହୋଇପାରେ । ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁଲ ହୋଇପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସାତ ଜଣ ଭୁଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହାସହ ଅନେକ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଦଳକୁ ଛାଡି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ କଣ ଭୁଲ ?"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବ ଭଳି କଣ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବି ? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ବାସ ଦେଉଛି ଯେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଲଗାତାର ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସହ ଉଠାଇବି । ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାହାର କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବି ।"