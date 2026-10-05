କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ନୂଆ ଅତିଥି; 5 ଶାବକ ଜନ୍ମ ଦେଲା ଭାରତୀୟ ଚିତା KJP21
ଆଜି କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ 5ଟି ସୁସ୍ଥ ଶାବକଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଜନ୍ମିତ ମାଈ ଚିତା ମୁଖୀ ଏହଂ KGP12 ଶାବକ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ।
Published : October 5, 2026 at 5:18 PM IST
ଶେଓପୁର: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଶେଓପୁରସ୍ଥିତ କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରୁ ଆସିଛି ଚିତା ସମ୍ପର୍କିତ ବଡ ଖବର । ସୋମବାର ଭାରତ ଜନ୍ମିତ ମାଈ ଚିତା KJP21 5ଟି ଶାବକ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି । ସମସ୍ତ ବାଘ ଛୁଆ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଭାରତରେ ମୋଟ ଚିତା ସଂଖ୍ୟା 60କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏଥିରେ ଭାରତ ମାଟିରେ ଜନ୍ମୁିତ 41 ଚିତା ଅଛନ୍ତି । ଏ ନେଇ ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର 'X' ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେଶ ଯାଦବ 'X' ରେ ନବଜାତ ଶାବକଙ୍କ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଭାରତରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢିର ଚିତାବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହିଛନ୍ତି ।
ତୃତୀୟ ଭାରତୀୟ ଜନ୍ମିତ ମାଈ ଚିତା
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଦବ ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ 'X' ହାଣ୍ଡେଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚିତା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଐତହାସିକ ଏବଂ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ । KJP21 ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନ୍ମିତ 32 ମାସର ଏକ ମାଈ ଚିତା । ଆଜି ସେ କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ 5ଟି ସୁସ୍ଥ ଶାବକଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଜନ୍ମିତ ମାଈ ଚିତା ମୁଖୀ ଏହଂ KGP12 ଶାବକ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ । ଏଥି ସହିତ ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢିର ଚିତା ସଂଖ୍ୟାବୃଦ୍ଧିରେ ଏହା ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାଜିଛି । ଏହି 5 ନବଜାତ ଚିତାଙ୍କୁ ମିଶାଇଲେ ଭାରତରେ ମୋଟ ଚିତା ସଂଖ୍ୟା 60ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ବୋତ୍ସୱାନାରୁ ଏକ ନୂତନ ଜେନେଟିକର ଆରମ୍ଭ
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ 'X' ହାଣ୍ଡେଲରେ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, "ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଶାବକ ଭାରତରେ ବୋତ୍ସୱାନା ବଂଶର ଆରମ୍ଭକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଛନ୍ତି । କାରଣ ଶାବକଙ୍କ ପିତା ଜଣେ ବୋତ୍ସୱାନା ପୁରୁଷ ବାଘ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚିତା ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକ ନୂତନ ଜେନେଟିକ ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି । ଭାରତ ମାଟିରେ ଜନ୍ମିତ ଆଉ ଏକ ପିଢ଼ି, ଚିତା ପୁନଃପ୍ରବର୍ତ୍ତନର କାହାଣୀରେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡିଛନ୍ତି । ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚିତା ସହିତ ଜଡିତ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକ, କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀ, ପରିଚାଳକ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚିତା ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଯାହାଙ୍କ ସମର୍ପଣ, ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସମ୍ଭବ କରିଛି।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭାରତରେ ବଢ଼ିବ ଚିତାବାଘ ସଂଖ୍ୟା: କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସିବେ 12 ଶାବକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ନୂଆ ଅତିଥି, ଚିତା ଗାମିନି ଜନ୍ମ ଦେଲା 5 ଶାବକ