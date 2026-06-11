ବିରିଆନିରୁ ବାହାରିଲା ବିଛା; ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 1.05 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ କଞ୍ଜୁମର କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଯେତେବେଳେ ବିରିଆନି ପରସା ଗଲା ପରିବାର ଜଣେ ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ଲେଟରୁ ଏକ ମୃତ ବିଛା ବାହାରିଲା । ଏ ନେଇ ଦୋକାନ ମ୍ୟାନେଜର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରି ନ ଥିଲେ ।
Published : June 11, 2026 at 1:55 PM IST
ଚେନ୍ନାଇ: ବିରିଆନିରୁ ବାହିରିଲା ବିିଛା । ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅବଶ୍ୟ ଆଖିରେ ପଡିଗଲା । ତେଣୁ ଏକ ବଡ ଧରଣର ବିପଦ ଟଳିଗଲା । ହେଲେ ଏହି ଅବହେଳା ଉକ୍ତ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏବେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି । କଞ୍ଜୁମର କୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିରୂରଣ ସହ ମୋକଦ୍ଦମା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦ 5 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ଘଟଣାଟି ଗତବର୍ଷ ଚେନ୍ନାଇରେ ଘଟିଥିଲା ।
ଚେନ୍ନାଇ ଏରୁକାଞ୍ଚେରି ବାସିନ୍ଦା ଏମ ଅହମ୍ମଦ ସିଦ୍ଦିିିକି (45) ଗତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଦିନ ଥିଲା ଡିସେମ୍ବର 28 ତାରିଖ । ବାହାଘର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଏକ ଭୋଜିଭାତର ଆୟୋଜନ କରା ଯାଇଥାଏ ।
ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, 2025 ଡିସେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ସେ ଏସଏସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିରିୟାନିର ପେରାମ୍ବୁର ଆଉଟଲେଟରୁ ଏକ ବିରିଆନି ବାଲଟି ମଗେଇଥିଲେ । ଘରର ଏହି ଖୁୁସି ମାହୋଲରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବିରିଆନି ଖାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଘରେ ଏକଦମ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଥିଲା । ଏହି ଦୋକାନ ବିରିଆନିର ଚାହିଦା ଥିବାରୁ ଘରେ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ବିରିଅନି ପରସାଯିବ ।'
ହେଲେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ଖୁସିରେ ପାଣି ପଡ଼ିଗଲା । ସିଦ୍ଦିକି ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ବିରିଆନି ପରସା ଗଲା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଜଣେ ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ଲେଟରୁ ଏକ ମୃତ ବିଛା ବାହାରିଲା । ଏ ନେଇ ସିଦ୍ଦିକି ଦୋକାନର ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିିଥିଲେ । ହେଲେ ସେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରି ନ ଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ଚେନ୍ନାଇ ନର୍ଥ ଡିଷ୍ଟିକ କଞ୍ଜୁମର ଡିସପ୍ୟୁଟ ରିଡ୍ରେସାଲ କମିଶନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ସେ ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ବିରିଆନିରୁ ବିଛା ବାହାରିବା ତାଙ୍କର ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ବାଧା ଦେଇଥିଲା । ତାଙ୍କର ବାହାଘର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥା ଖୁସିରେ ପାଳନ ହୋଇ ପାରି ନ ଥିଲା । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଥିଲେ । ତେଣୁ ସେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିିଥିଲେ ।
କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଟି ଗୋପୀନାଥ ଏବଂ ସଦସ୍ୟ କବିତା କନ୍ନନ ଏବଂ ଟିଆର ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଗ୍ରାହକ ବିବାଦ ସମାଧାନ କମିଶନର ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡପୀଠ ମତ ଦେଇଥିଲେ, ଅଭିଯୋଗର ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ନ ଦେବା ଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ସେବାରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି । ଖଣ୍ଡପୀଠ ବିରିଆନି ଦୋକାନକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ମାମଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମୋଗଲ ଇତିହାସର ମୁକସାକ୍ଷୀ ନିଆରା ନୁରଜାହାନ ଆମ୍ବ: ଗୋଟାଏର ଦାମ୍ 3000, ବିଦେଶରେ ଢେର୍ ଚାହିଦା