ବାହା ହେବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ଯୁବତୀ ଓ ତାଙ୍କ ମାତା-ପିତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଏସିଡ ଫିଙ୍ଗଲା ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଯୁବକ
ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅପରାଧିକ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ପ୍ରେମିକ ଫେରାର ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବାବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାକୁ ଧରି ନିସ୍ତୁକ ପିଟିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଇଥିଲେ ।
Published : November 29, 2026 at 1:50 PM IST
ଲକ୍ଷ୍ନୌ:ବାହା ହେବାକୁ ମନା କରିଦେଲା ପ୍ରେମିକା । ପ୍ରେମିକାର ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ ସହି ପାରିଲାନି ପ୍ରେମିକ । ରାଗରେ ପ୍ରେମିକା ସମେତ ତାଙ୍କର ବାପା-ମାଙ୍କ ଉପରକୁ ଏସିଡ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା । ରାତି 3ଟାରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରେମିକ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଏସିଡ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା । ତିନି ଜଣଙ୍କୁ କେଜିଏମୟୁ ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଯୁବୀତୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅଛି । ଏହି ଘଟଣା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ହୁସେୈନଗଞ୍ଜ ଥାନା ଅଧିନସ୍ଥ ବରଫଖାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ।
ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅପରାଧିକ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ପ୍ରେମିକ ଫେରାର ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବାବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାକୁ ଧରି ନିସ୍ତୁକ ପିଟିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଇଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପୀଡିତା ଯୁବତୀଙ୍କ ପିତା ଜଣେ ବଢେଇ । ସେ ବରଫଖାନା ଇଲାକାରେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ରହନ୍ତି ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଦର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଉକ୍ତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଲାଗି ଚାପ ପକାଇ ଆସୁଥିଲା । ହେଲେ ଯୁବତୀଜଣକ ସିଧା ସିଧା ମନା କରି ଦେଉଥିଲେ । ଏଖିରେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ । ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ପ୍ରେମିକ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ, ପ୍ରଥମେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଉପରେ ଏସିଡ୍ ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ।
ଝିଅର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ମାଆ କୋଠରୀକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିବା ପରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ କଟି ଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଯୁବତୀଙ୍କ ବାପା ହୋହଲ୍ଲା ଶୁଣି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ପାଗଳ ପ୍ରେମିକ ଜଣକ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଛୁରି ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ପିତାମାତାଙ୍କ ଉପରେ ଏସିଡ୍ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ପରେ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଏସିଡ୍ ଫିଙ୍ଗିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି
ଛୁରୀ ଆଘାତ ସାଙ୍ଗକୁ ଏସିଡ ମାଡରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ବାପା-ମା ଚିତ୍କାର କରୁଥିବାବେଳ ପାଟି ଶୁଣି ପଡୋଶୀମାନେ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଧରି ଧୁଲେଇ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେହା ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି ।
थाना हुसैनगंज क्षेत्रान्तर्गत तेजाब फेंकने एवं चाकू से हमला कर परिवार के सदस्यों को गंभीर रूप से घायल करने की घटना के संबंध में @dcpcentrallko द्वारा दी गयी बाईट। @Uppolice #Lkopolice_On_Duty https://t.co/NBkL6lZgxO— LUCKNOW POLICE (@lkopolice) November 29, 2026
ହଜରତଗଞ୍ଜର ସହକାରୀ ପୋଲିସ କମିଶନର ଅଭିଷେକ କୁମାର ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି, ଉଦୟଗଞ୍ଜର ବର୍ଫ ଖାନାରେ ଭୋର ପ୍ରାୟ 3ଟାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଘରେ ପଶି ଜଣେ ଯୁବତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ 17 ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ : ରାଗ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୟ ଯାଇନି
ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ KGMU ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି।