ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ’ 6 ପଦ ଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
Published : February 11, 2026 at 5:01 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୋଦି ସରକାର ବୁଧବାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ’କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମକୁ ନେଇ ଏକ ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହି ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ’ର 6ଷ୍ଠ ଅନ୍ତରା ଯାଏ ଗାନ କରିବା କିମ୍ବା ବଜାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ ।
ସମସ୍ତ ସରାକରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ (ଜନ ଗଣ ମନ) ପ୍ରଥମେ ବଜା ଯାଇଥାଏ । ତେବେ ବନ୍ଦେ ମାତରମର ପୁରା 6ଷ୍ଠ ଛନ୍ଦର ସଂସ୍କରଣ ଛିଡା ହୋଇ ଶୁଣିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ । ଜାନୁଆରୀ 28 ତାରିଖରେ 10 ପୃଷ୍ଠା ସମ୍ବଳିତ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ବନ୍ଦେ ମାତରମର ପୁରା 6 ଛନ୍ଦ ସଂସ୍କରଣ ଯାହାର ଅବଧି 3 ମିନିଟ 10 ସେକେଣ୍ଡ ତାହାକୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରାକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗାନ କରାଯିବ କିମ୍ବା ବଜାଯିବ ।
ଏହି ଆଦେଶ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ, ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତଥା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପଠାଯାଇଛି । ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଆଗମନ, ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ଏହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପାଳନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ ବୋଲି ଗାଇ଼ଡଲାଇନରେ କୁହାଯାଇଛି ।
ବନ୍ଦେ ମାତରମର 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେ କୌଣସି ସରାକରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମର 6 ଛନ୍ଦ ଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ଗୀତ ଗାନ କରିବାର କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିୟମ ନ ଥିଲା । ତେବେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜନ ଗଣ ମନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋଟୋକଲ ରହିଛି ।
ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି କେଉଁଠି ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଏବଂ ଜନ ଗଣ ମନ ଏକାଠି ଗାନ କରାଯାଏ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାତୀୟ ଗୀତ ଗାନ କରା।ଯିବ । ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାବଧାନ ପୋଜିସନରେ ଛିଡା ହେବାକୁ ପଡିହ । ତେବେ ଯହି କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ ଫିଲ୍ମ କିମ୍ବ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରିର ଅଂଶ ଭାବେ ବଜା ଯାଏ ତେବେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଛିଡା ହେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । କାରଣ ଏହା ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ ।
