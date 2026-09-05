୨୦୧୩ରେ ଭାରତକୁ ପାଞ୍ଚଟି ଦୁର୍ବଳ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଉଥିଲା, ଏବେ GDP ୭.୮%: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର SRCC କଲେଜର ଶତବାର୍ଷିକୀ ସମାରୋହରେ ଭାଷଣ ଦେବା ସମୟରେ ୨୦୦୪ରୁ ୨୦୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UPA ଶାସନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।
Published : September 5, 2026 at 11:27 PM IST
PM MODI SRCC SPEECH, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶନିବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ୫ଟି ଦୁର୍ବଳ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆଜି ୧୩ ବର୍ଷ ପରେ ଦେଶର ଜିଡିପି ୭.୮ ପ୍ରତିଶତ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶ୍ରୀରାମ କଲେଜ ଅଫ୍ କମର୍ସ (SRCC)ର ଶତବାର୍ଷିକୀ ସମାରୋହରେ ଭାଷଣ ଦେଉ ଏହି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।
୨୦୧୩ ମସିହାରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ହୋଇଥିବା ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଭଳି ମୁଖ୍ୟ ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି । ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ, ଅର୍ଥନୀତି ମରି ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ନୀତି ପକ୍ଷାଘାତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା । ବିଶ୍ୱ ଭାରତକୁ ଦୁର୍ବଳ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରୁଥିଲା ।"
"ସେହି ଦିନ ଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୀରବ । ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ସୀମା ପାର କରି ପାକିସ୍ତାନ କୌଣସି ଭୁଲ କଲେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନଥିଲା ।
#WATCH दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "उस समय(2013) विकास फर्श पर था और महंगाई अर्श पर थी। उस समय घोटाले चरम पर थे और भ्रष्टाचारी बेखौफ घूमते थे... आतंकी बेलगाम थे और पाकिस्तान बेकाबू था। एक वह दिन था और एक आज का दिन है जब आतंकवाद फैलाने वाले पस्त पड़े हैं, पाकिस्तान… pic.twitter.com/2kYvWGk0GD— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 5, 2026
"୨୦୧୪ ମସିହାରେ, ଭାରତ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଆମଦାନି କରୁଥିଲା; ଆଜି ଆମେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ରପ୍ତାନି କରୁଛୁ । ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । ଆମେ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ସହିତ ଏକ ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିବାକୁ କହିଥିଲୁ । ଆଜି ସିଷ୍ଟମରେ ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଅଛି; ମୋର ଦେଶ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି," ବୋଲି ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ।
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତ ଏକ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ହେବ ଏବଂ କୃଷି ରପ୍ତାନି ମହାଶକ୍ତି ହେବ । "ଭାରତ ଏକ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଆୟୋଜନ କରିବ ଯାହା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପକାଇବ," ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ।
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସେ 'ଦିମାଗି ନକ୍ସଲ' ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏପରି ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।
"ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତୀତକୁ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେବେଳେ ୨୦୧୩ରେ, କେଦାରନାଥ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ, ସମଗ୍ର ସରକାର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା । ୨୦୦୮ରେ, ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଏବଂ ବାହାର ଚାପ ଯୋଗୁଁ, ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ନଥିଲା । ଗତ ଛଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଥିଲା: କୋଭିଡ-19, ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଙ୍କଟ । କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଭାରତ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ; ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ, ମୋଦିର ପତନ ଘଟିବ । କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ," ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ।
#WATCH दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, " भारत की 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय पर आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है और जब ट्रेड से जुड़ी अर्चन भी रही है। उस समय ऐसी ग्रोथ हासिल करना भारत के सामर्थ्य को दिखाता है..."— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 5, 2026
(सोर्स: dd) pic.twitter.com/kJNJoqMwlb
ପୂର୍ବରୁ, ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ, ସେ ଏହି ଅବସରକୁ ଐତିହାସିକ ବୋଲି କହିଥିଲେ । "ମୁଁ ଷଷ୍ଠ ଖେଳାଳି (ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା)। ଆଜିର ଅବସର SRCC ପାଇଁ ଐତିହାସିକ । ଏହା ଦେଶର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ," ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ SRCC ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ, ଶିକ୍ଷକ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ SRCCକୁ 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ।
"ଯେତେବେଳେ ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ 100 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ଏହା ପ୍ରେରଣାର ଏକ ସମୁଦ୍ର," ବୋଲି ମୋଦି କହିଥିଲେ । ସେ SRCCର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏକ ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।
"ଆମର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ (ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ) ଏଠାରେ ପାଠପଢ଼ା କରିଥିଲେ । ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ସେ ସର୍ବଦା SRCCର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲେ । ମୁଁ କେତେବେଳେ ନିରାଶ ହେଉଥିଲି । SRCC ଛାତ୍ରମାନେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛନ୍ତି," ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଥିଲେ ।
"ଲୋକେ ମୋର 2013 ଅଭିଭାଷଣକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି । ନୂତନ ପିଢ଼ି ଭାଷଣକୁ ପୁନର୍ବାର ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତେ । ସେହି ଭାଷଣ ଏକ ଲହଡ଼ି ପାଲଟିଥିଲା । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି," ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ।
#WATCH दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, " लोग मेरे 2013 के संबोधन को याद कर रहे हैं... उस समय आपके स्थानों पर यहां आपके सीनियर बैठे थे। मैं तब देश की मुख्य विपक्षी पार्टी का सदस्य भी था। उस समय सभी लोग यह उम्मीद कर रहे थे कि मैं तब की केंद्र सरकार पर आरोप लगाऊंगा लेकिन… pic.twitter.com/d4gbCo6s7e— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 5, 2026
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେତେବେଳେ ସେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ । "ସେତେବେଳେ, ଲୋକମାନେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତତ୍କାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବି । ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ମୁଁ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲି । ମୁଁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖିଥିଲି । ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି ତାହା ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା । ମୁଁ ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରାଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିଛି," ବୋଲି ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ PM ମୋଦିଙ୍କ ଅପିଲ୍; ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡ୍ରଗ୍ସର କୁପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଅ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ କମାଇବାରେ ସହଯୋଗ କର
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ