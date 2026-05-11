ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ସୁନା କିଣିବାକୁ ମନା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର କାରଣ
ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନା ନକିଣିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ।
Published : May 11, 2026 at 10:18 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁନା କେବଳ ଏକ ଗହଣା ନୁହେଁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଓ ଭାବନା ସହ ବେଶ ଗଭୀର ଭାବେ ଜଡିତ । ବାହାଘର ହେଉ ବା କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁନା ବିନା ଯେପରି ଅଧୁରା ଲାଗେ । ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ? ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବେଶ୍ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । କାରଣ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସୁନା ବାହାରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥାଏ । ଗତ ଦୁଇ ମାସ ଧରି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ଟଳିବାର ନାଁ ଧରୁନି । ଏହାରି ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନା ନକିଣିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ।
ସରଳରେ ବୁଝନ୍ତୁ...
ଦେଶରେ ଏକ ପିଗି ବ୍ୟାଙ୍କ ପରି ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି । ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ବାହାରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ କିଣୁୁ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଦେଇ କିଣିଥାଉ । ଫଳରେ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ । ତେବେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଆଗକୁ ତୈଳ କିଣିବା ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ । ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସୁନା ନକିଣିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ।
ଭାରତ ପାଖରେ କେତେ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ରହିଛି ?
ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ସାପ୍ତାହିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମେ’ 1 ସୁଦ୍ଧା ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା 7.8 ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ 690.69 ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ହୋର୍ମୁଜ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଏହି କାରଣରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି । ଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାର ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ତୈଳ କିଣୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ଡଲାର ଦିଆଯାଉଛି ।
ଭାରତ ପାଖରେ କେତେ ଗୋଲ୍ଡ ରିଜର୍ଭ ରହିଛି ?
RBI Foreign Exchange Reserves Report ଅନୁସାରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ପାଖରେ 880.52 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ସୁନା ମହଜୁଦ ରହିଛି । ସେଥିରୁ ପାଖାପାଖି 680 ଟନ୍ ସୁନା ଭାରତ ଅନେକ ଭଣ୍ଡାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଛି । ସେହିପରି ପାଖାପାଖି 197.67 ଟନ ସୁନା ବିଦେଶରେ ରଖାଯାଇଛି ।ଏହା ବ୍ୟତୀତ 2.8 ଟନ ସୁନା ଡିପୋଜିଟ୍ ହିସାବରେ ରଖାଯାଇଛି । ତେବେ କିଛି ମାସ ହେବ ଆରବିଆଇ ଡଲାର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସୁନା କିଣିବା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ବୈଶ୍ବିକ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ ରଖାଯାଇପାରିବ ।