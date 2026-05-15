ମେ ୨୬ରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ କେରଳମ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା: IMD
କେରଳମରେ ସାଧାରଣତଃ ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ମୌସୁମୀର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ । ଯାହା ପରେ ଉତ୍ତର ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ସପ୍ତାହେ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଥାଏ ।
Published : May 15, 2026 at 5:31 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ମେ ୨୬ ତାରିଖରେ କେରଳରେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରବେଶ କରିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହାର ପୂର୍ବାନୁମାନରେ କହିଛି । ମୌସୁମୀ ସାଧାରଣତଃ ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖ ପାଖାପାଖି କେରଳରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ ।
ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଆରମ୍ଭ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଋତୁ (ଜୁନ୍ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର) ଆରମ୍ଭକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ । ଗତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଆରମ୍ଭ ମେ ୨୪ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା ।
"ଏହି ବର୍ଷ, ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ମେ ୨୬ ତାରିଖରେ କେରଳରେ ± ୪ ଦିନର ମଡେଲ୍ ତ୍ରୁଟି ସହିତ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି (ଚାରି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ପରେ ହୋଇପାରେ)," ବୋଲି IMD କହିଛି ।
ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ, ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର କିଛି ଅଂଶରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ଥିଲା ।
"ଭାରତୀୟ ମୁଖ୍ୟଭୂମି ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀର ଅଗ୍ରଗତି କେରଳରେ ମୌସୁମୀ ଆରମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ଏବଂ ଏହା ଗରମ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ଋତୁରୁ ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚକ," ବୋଲି IMD କହିଛି ।
ସଂସ୍ଥା ଆହୁରି କହିଛି ଯେ, "ଯେତେବେଳେ ମୌସୁମୀ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପମାତ୍ରାରୁ ମୁକ୍ତି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ।"
ଚାରି ମାସର ମୌସୁମୀ ଋତୁ ଦେଶର ବାର୍ଷିକ ବର୍ଷାର ପ୍ରାୟ 70 ପ୍ରତିଶତ ଆଣିଥାଏ । ଏହା କୃଷି ଏବଂ ଫସଲ ପାଇଁ, ସମଗ୍ର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଏବଂ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପୁନଃଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।
IMD କହିଛି ଯେ, ଏହି ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । ମୌସୁମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଶରେ 80 ସେମି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ହାରାହାରି (1971-2020) ଋତୁକାଳୀନ ବର୍ଷା 87 ସେମି ।
IMD କହିଛି ଯେ, ଏହା ଏଲ୍ ନିନୋ ପରିସ୍ଥିତିର ଉତଥାନ ହେତୁ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଦେଶରେ କମ୍ ବର୍ଷା କରିଥାଏ । ମେ ୧ ତାରିଖରେ ଏହାର ମାସିକ ପୂର୍ବାନୁମାନରେ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ, ବିଷୁବସ୍ଥିତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଉପରେ ଏଲ୍ ନିନୋ-ଦକ୍ଷିଣ ଦୋଳନ (El Niño-Southern Oscillation- ENSO) ନିରପେକ୍ଷ ପରିସ୍ଥିତି ଏଲ୍ ନିନୋ ପରିସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ବିକଶିତ ହେଉଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ