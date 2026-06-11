ସାରା ଦେଶରେ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ଆଇଏମଡି; ଜୁନ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବ ମୌସୁମୀ
୨୫ ରୁ ୩୦ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଏହା ପରେ ତାତିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ।
Published : June 11, 2026 at 2:55 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଇଏମଡି । ଗୁରୁବାର ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଘଡଘ଼଼ଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଗୁରୁବାର ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣିପାଗ ଜୁନ 11 ଓ 12 ତାରିଖ ଯାଏ ଅସ୍ଥିର ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଆଇଏମଡି ।
ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରାକ ମୌସୁମୀ ତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ତାପମାତ୍ରାର ସର୍ବଶେଷ ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୫ ରୁ ୩୦ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଏହା ପରେ ତାତିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ । ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଗରମ ପରିସ୍ଥିତି, ବେଳେବେଳେ ଧୂଳି ଝଡ଼ ସହ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଝଡ଼ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ ।
ଏଥିସହିତ, ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଇଏମଡି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ବିଶେଷକରି ଜମ୍ମୁକାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ଘଡଘ଼ଡି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଇଏମଡି । ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ 40ରୁ 50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ । କେତେକସ୍ଥାନରେ ପବନର ବେଗ 60 କିମି ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ଆଇଏମଡି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁରୁବାର କେରଳ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ତାମିଲନାଡୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ । ଏହା ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ । ବେଳେବେଳେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40ରୁ 50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ ମୌସୁମୀ, ସ୍ବାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ ହେବ ବର୍ଷା: ଜୁନ୍ରେ କଲବଲ କରିବ ତାତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଏଥର ବିଳମ୍ବରେ ଆସିପାରେ ମୌସୁମୀ, ୭ ଦିନ ଯାଏଁ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା