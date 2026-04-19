ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦେବଭୂମିକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ; 3 ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ
ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା । 'ଅପରେସନ ପ୍ରହାର' ଅଭିଯାନରେ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ।
Published : April 19, 2026 at 8:59 PM IST
ରୁଦ୍ରପୁର (ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ): ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ । ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ହରିଦ୍ୱାରରେ ଆଗାମୀ ଅର୍ଦ୍ଧ କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଏସବୁ ଗଞ୍ଜେଇ ବିକ୍ରି କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଥିଲା । ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ଚାଲ ଭଣ୍ଡୁର କରିଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ । ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ 'ଅପରେସନ ପ୍ରହାର' ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତାରଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ 3 ଜଣ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଉଧମ ସିଂହ ନଗର ପୋଲିସ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ (ଏସ୍ଏସ୍ପି) ଅଜୟ ଗଣପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 'ଅପରେସନ୍ ପ୍ରହାର' ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଲିସ 558.78 କିଲୋଗ୍ରାମ ଅବୈଧ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି । ଏହି ଜବତ ଚୋରା ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି 80 ଲକ୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ଅଭିଯାନ 18 ଏପ୍ରିଲ୍ 2026ରେ ରୁଦ୍ରପୁର କୋତୱାଲି ପୋଲିସ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଅପରେସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ (ଏସ୍ଓଜି), ରୁଦ୍ରପୁରର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ମିଳିତ ଦଳ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ 19 ଏପ୍ରିଲରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପୋଲିସ ଟିମ୍ ବାଗୱାଲା ଫ୍ଲାଏଓଭର ନିକଟରେ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ସେମାନେ ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କ୍ୟାଣ୍ଟର ଗାଡ଼ି (ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର UP81 FT 5851)କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ । ଜଣେ ଗେଜେଟେଡ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗାଡ଼ିର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 18ଟି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବସ୍ତା ଏବଂ 3ଟି ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କିଚ୍ଚାର ବାସିନ୍ଦା ସଞ୍ଜୟ ଗୁପ୍ତା (38), ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମୈନପୁରୀର ବାସିନ୍ଦା ଦିତୁ ଯାଦବ (26) ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମୈନପୁରୀର ବାସିନ୍ଦା ମୋହିତ ଯାଦବ (28) । ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ 5ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ନଗଦ 29 ହଜାର 880 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସ୍ବୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଗଞ୍ଜେଇ ଓଡ଼ିଶାର ସୋନପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରୁଦ୍ରପୁରର ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଣ କରାଯିବାର ଥିଲା ।
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଅପରାଧିକ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ NDPS ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅବୈଧ ନିଶା କାରବାର ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଜିତ ପ୍ରାୟ 3 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ଏହା ସହିତ, ଏହି ଚାଲାଣ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି ।
SSP ଅଜୟ ଗଣପତି କହିଛନ୍ତି, "ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ହରିଦ୍ୱାରରେ ଆଗାମୀ ଅର୍ଦ୍ଧ କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ବିକ୍ରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ।"