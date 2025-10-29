ପୋଲିସ ହେପାଜତ ବିନା ଆଶାରାମଙ୍କୁ 6 ମାସ ପାଇଁ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ
ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଶାରାମଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ବିଚାର କରି ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
Published : October 29, 2025 at 4:39 PM IST
ଯୋଧପୁର: ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା ଆଶାରାମଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟ ଛଅ ମାସର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ଆଶାରାମଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ବିଚାର କରି ଜାମିନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତିନି ଜଣ ପୋଲିସ ରହିବାର ସର୍ତ୍ତକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଜାମିନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆଶାରାମ ଆଉ ପୋଲିସ ସହିତ ରହିବେ ନାହିଁ।
ଆଶାରାମଙ୍କ ଓକିଲ ଯଶପାଲ ରାଜପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ବିଚାରପତି ଏସ୍ ପି ଶର୍ମା ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତା ଶର୍ମାଙ୍କ ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚ ଛଅ ମାସର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚ ଜାନୁଆରୀ ୭ ତାରିଖରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଜାମିନ ଆଦେଶରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅଧୀନରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତିନି ଜଣ ପୋଲିସ ରହିବାର ସର୍ତ୍ତକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଶାରାମ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ:
୨୦୧୩ ମସିହାରେ ଯୋଧପୁରରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଆଶାରାମଙ୍କୁ ଯୌନ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଯୋଧପୁର ପୋଲିସ ଆଶାରାମଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଛିନ୍ଦୱାଡ଼ା ଆଶ୍ରମରୁ ଗିରଫ କରି ଯୋଧପୁରକୁ ଆଣି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାରାଗାରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା। ୨୫ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୧୮ରେ ଯୋଧପୁରର ଏକ କୋର୍ଟ ଯୌନ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପାଇଁ ଆଶାରାମଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆଶାରାମ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଶାରାମ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ।
ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଜାନୁଆରୀ ୭, ୨୦୨୫ ରେ ଗୁଜରାଟ ମାମଲାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଶାରାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ, ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଶାରାମଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସମୟ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ଅଗଷ୍ଟ ୨୭ ତାରିଖରେ, ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଶାରାମଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଶାରାମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ।
