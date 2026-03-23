ଉପଭୋକ୍ତା ନ୍ୟାୟ ରିପୋର୍ଟ 2026: ମାମଲା ସମାଧାନରେ 16ତମ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶା
ଇଣ୍ଡିଆ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରିପୋର୍ଟ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଜଷ୍ଟିସ୍ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଏହା ଗ୍ରାହକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, 2019 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାହକ ବିବାଦ ସମାଧାନ କମିଶନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରିଥାଏ
Published : March 23, 2026 at 1:30 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଣ୍ଡିଆ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରିପୋର୍ଟ (IJR) ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ ଏହାର 'କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଜଷ୍ଟିସ୍ ରିପୋର୍ଟ 2026' ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏହା ଭାରତର ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ବା ଗ୍ରାହକ ବିବାଦ ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାପକ, ତଥ୍ୟ-ଆଧାରିତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ । ଯାହା ଗ୍ରାହକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, 2019 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାହକ ବିବାଦ ସମାଧାନ କମିଶନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରିଥାଏ । ତେବେ ଆଇଜେଆର୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, 19ଟି ବଡ଼ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଆକାରର ରାଜ୍ୟ (ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ସହିତ) ମଧ୍ୟରେ 2.76 ସ୍କୋର ସହିତ ଓଡ଼ିଶା 16 ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । 23ଟି ଜିଲ୍ଲା କମିଶନର ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, 2022ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ମଧ୍ୟରେ 29,000ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 76% ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ପ୍ରାୟ ଏକ-ଚତୁର୍ଥାଂଶ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି ।
ରାଜ୍ୟ କମିଶନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା (2021-2025)
- 2021ରୁ 2025 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତା ବିବାଦ ସମାଧାନ କମିଶନ (SCDRC)ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଯୁକ୍ତ ମୋଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 208ରୁ 215କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏଥିରେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 48ରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି ।
- ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର SCDRC ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ନଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରିଛି । ସେହିପରି ଆସାମ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର SCDRC ଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ।
- 2021ରୁ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତା ବିବାଦ ସମାଧାନ କମିଶନ (SCDRC) ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଂଶ 8.3% ଥିଲା ।
- ମହିଳା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ: ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ମହିଳା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତି କମରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ।
- 2025 ମସିହାରେ, ରାଜ୍ୟ କମିଶନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସଦସ୍ୟ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁ ଠାରେ ଅନୁମୋଦିତ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା 4 ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ 4 ଥିଲା; ଏଥିରେ SCDRC ସଦସ୍ୟ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
- ଓଡ଼ିଶା, ଗୁଜୁରାଟ ଏବଂ ବିହାରରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସଦସ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା ।
- ରାଜ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତା ବିବାଦ ସମାଧାନ କମିଶନ (SCDRC)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ 2021ରେ 66.67%ରୁ 2022ରେ 40.00%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2023ରୁ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଷିକ 25.00%ରେ ରହିଥିଲା ।
- ବଡ଼ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଆକାରର ରାଜ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ପାଇଁ ଖାଲି ପଦବୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଧିକ ଥିଲା । ମୋଟ 19 ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ 9ଟିରେ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀର 25% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଥିଲା । ରାଜସ୍ଥାନ, କେରଳ, ଛତିଶଗଡ଼, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ, ଏହି ସଂଖ୍ୟା 25%ରୁ 50% ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ଗୁଜୁରାଟ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଏହା 50%ରୁ 70% ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ।
2022ରୁ 2025 ମଧ୍ୟରେ ଲୋକ ଅଦାଲତ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରାହକ କମିଶନ ମାମଲା ସମାଧାନ:
2022ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ମଧ୍ୟରେ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତା ବିବାଦ ସମାଧାନ କମିଶନ (SCDRCs) 761 ମାମଲା ଲୋକ ଅଦାଲତକୁ ପଠାଇଥିଲେ । ଏହା ମଧ୍ୟରୁ 29.3% ଅର୍ଥାତ 223ଟି ମାମଲାର ସମାଧାନ ହୋଇଛି ।
2022 ମସିହାରେ ଗ୍ରାହକ ବିବାଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଲୋକ ଅଦାଲତ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗ୍ରାହକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, 22ଟି SCDRCରୁ ମିଳିଥିବା RTI ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ରେଫର୍ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି । 2022 ମସିହାରେ 1,463ରୁ 2024 ମସିହାରେ 446କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି (70% ହ୍ରାସ) । ଏହାସହ 2025ର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକରେ, 8ଟି SCDRC ଦ୍ୱାରା କେବଳ 78ଟି ମାମଲା ରେଫର୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଓଡିଶା ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମାମଲା ରେଫର୍ କରିଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶରୁ କମ୍ ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା ।
ଉପଭୋକ୍ତା କମିଶନରେ ମାମଲା ସମାଧାନ ହାର (SCDRCs + DCDRCs; 2020–2024):
2020ରୁ 2024 ମଧ୍ୟରେ, ସମସ୍ତ 35ଟି (ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ, ଲଦାଖ ବ୍ୟତୀତ) ଏବଂ 685 ଜିଲ୍ଲା କମିଶନରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ମୋଟ 7.64 ଲକ୍ଷ ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ 88.5% ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ 96.7% ମାମଲା ସମାଧାନ ହାର ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା । ରାଜ୍ୟ କମିଶନରେ 22,102 ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଅବଧିରେ 21,366 ମାମଲା ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି ।
|ମାମଲା ସମାପ୍ତ ହାର
|2020
|56
|2021
|75
|2022
|126
|2022
|121
|2024
|85
|ହାରାହାରି 2020-24
|97
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏକାଥରକେ ମିଳିବ 3 ମାସର ରାସନ
ନୀତି ଆୟୋଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନାରେ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶା
Source: RKC
IJR-Consumer Justice Report 2026
https://indiajusticereport.org/files/IJR_Consumer%20Justice%20Report_2026_English.pdf