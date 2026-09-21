ETV Bharat / bharat

ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ହାରିବା ଘଟଣା, ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦର୍ଶାଇଲା ପୋଲିସ

ଆଗାମୀ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମାମଲାଟି କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି ମୁମ୍ବାଇ ସିଟି ପୋଲିସ ।

Late night protest by IIT Bombay students
ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ((ANI))
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 21, 2026 at 12:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ମୁମ୍ବାଇ: ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ହାରିବା ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଜଣେ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦର୍ଶାଇଛି । ମୁମ୍ବାଇ ସିଟି ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଭାର କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ଛାତ୍ରଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ପୋୱାଇ ପୋଲିସ ଶନିବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ଧାରା ୧୦୮ (ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରରୋଚିତ କରିବା) ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ଅତ୍ୟାଚାର ନିବାରଣ) ଅଧିନିୟମର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।

ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମାମଲାରେ ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେର ଜଣେ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଆଗାମୀ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମାମଲାଟି କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଜଣେ ସହକାରୀ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ବାବଧାନରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବ । ତେବେ ଏହି ମାମଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ମୋବାଇଲ ଧରାପଡିବାରୁ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ

ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18ରେ ଏନର୍ଜି ସାଇନ୍ସ ଓ ଇଞ୍ଜିନିଅରିଂ ବିଭାଗର ସାହିଲ ରବୀନ୍ଦ୍ର ୱାକୋଡେଙ୍କ ମୃତଦେହ ପୋୱାଇ କ୍ୟାମ୍ପସର ହଷ୍ଟେଲ ନମ୍ବର 4ରୁ ମିଳିଥିଲା । ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଜବତ ହେବା ପରେ ସେ ଜୀବନ ହାରିଥିବା ସହପାଠୀ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଶହ ଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ ।

ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେ ଜାରି କରିଥିବା ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ ଛାତ୍ର ଜଣକ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଫଟୋ ଚାଟ୍‌ଜିପିଟିରେ ଅପଲୋଡ କରି ଉତ୍ତର ଖୋଜିଥିଲେ । ଏହା ଧରା ପଡିବା ପରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫେସର ଓ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କାଉନସେଲିଂ କରି ଏହା ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଛାତ୍ର ଜଣକ ନିଜ ହଷ୍ଟେଲ ରୁମକୁ ଫେରିଥିଲେ। ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ରୁମରୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା।

କିନ୍ତୁ ଏ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ । ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଜାତିଗତ ଟିପ୍ପଣୀ ଯୋଗୁଁ ସେ ଏଭଳି ଦୃଢ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ ସାତ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ହାରିବାର ଏହା ତୃତୀୟ ଘଟଣା। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଜଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ହଷ୍ଟେଲରେ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ। ପରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ନୂତନ ସେମିଷ୍ଟାର ଆରମ୍ଭରେ ଜଣେ ୨୦ ବର୍ଷୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ବି.ଟେକ୍ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ମୋବାଇଲ ମିଳିବାରୁ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମୁମ୍ବାଇ କୋଷ୍ଟାଲ ରୋଡ୍‌ରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା, ୩ ମୃତ

TAGGED:

IIT BOMBAY CAMPUS
IIT BOMBAY STUDENT PROTEST
ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେ କ୍ୟାମ୍ପସ
ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେ ଛାତ୍ର ଧାରଣା
IIT BOMBAY STUDENT SUICIDE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.